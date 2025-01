Un guide sur la sécurité des appareils de chauffage

À mesure que les températures baissent, un radiateur portatif peut constituer une source pratique de chauffage supplémentaire pour votre maison. Mais les radiateurs sont-ils dangereux ? Ils peuvent l’être s’ils ne sont pas utilisés correctement. À l’avance, découvrez des conseils essentiels sur la sécurité des appareils de chauffage, avec la contribution de Ryan Moore, chef des pompiers du district d’incendie n° 2 à South Hadley, Massachusetts.

Qu’est-ce qu’un radiateur ?

Un radiateur est un appareil de chauffage portable couramment utilisé pour réchauffer des espaces plus petits et non chauffés dans une maison. La plupart sont électriques, mais des modèles à combustible utilisant du kérosène, du propane ou du gaz naturel sont également disponibles. Les radiateurs peuvent également servir de sources de chaleur supplémentaires pour réchauffer une pièce spécifique sans augmenter la température de toute la maison.

Les radiateurs sont-ils sûrs ?

Les radiateurs sont une excellente option pour les coins rebelles de votre maison qui ne veulent tout simplement pas se réchauffer, et « tant qu’ils sont correctement utilisés, ils ne devraient pas poser de problème de sécurité », explique Moore. Cependant, la sécurité des radiateurs est une affaire sérieuse et s’ils ne sont pas utilisés correctement, les radiateurs peuvent être très dangereux.

Dangers associés aux radiateurs

Risque d’incendie : Les radiateurs placés à proximité de matériaux inflammables comme des rideaux ou de la literie peuvent facilement s’enflammer et provoquer un incendie. Si un radiateur est laissé sans surveillance et se renverse, il peut également rapidement provoquer un incendie.

: Les radiateurs placés à proximité de matériaux inflammables comme des rideaux ou de la literie peuvent facilement s’enflammer et provoquer un incendie. Si un radiateur est laissé sans surveillance et se renverse, il peut également rapidement provoquer un incendie. Risque de choc électrique : Les fils endommagés ou exposés peuvent provoquer un choc électrique.

: Les fils endommagés ou exposés peuvent provoquer un choc électrique. Intoxication au monoxyde de carbone : Les appareils de chauffage à combustible libèrent du monoxyde de carbone, un gaz toxique et inodore et doivent être utilisés dans des espaces bien ventilés.

: Les appareils de chauffage à combustible libèrent du monoxyde de carbone, un gaz toxique et inodore et doivent être utilisés dans des espaces bien ventilés. Risque de brûlure: Les surfaces du radiateur peuvent devenir extrêmement chaudes et provoquer de graves brûlures si elles ne sont pas manipulées correctement.

Conseils pour utiliser les radiateurs en toute sécurité

Mettez toujours en pratique ces conseils pour une sécurité optimale du radiateur.

Suivez les instructions

Votre appareil de chauffage doit avoir une étiquette indiquant qu’il a été testé dans un laboratoire reconnu. Avant d’utiliser le radiateur, lisez et comprenez les instructions et les étiquettes d’avertissement du fabricant.

Utiliser uniquement pour le chauffage d’appoint

Un radiateur est destiné à fournir uniquement un chauffage d’appoint. Ils ne doivent jamais être utilisés pour réchauffer du linge, cuire des aliments ou sécher des vêtements. Même s’ils peuvent permettre de réchauffer des pièces plus petites de votre maison, ce ne sont pas des appareils très économes en énergie.

Assurez-vous que vos détecteurs de fumée fonctionnent

« Vérifiez toujours que vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone fonctionnent », explique Moore. Ceci est essentiel, que vous utilisiez ou non un radiateur, mais étant donné le risque d’incendie associé aux radiateurs portables enfichables, il s’agit d’une tâche particulièrement critique.

Vérifiez le cordon

Vérifiez le cordon du radiateur pour déceler des fissures et assurez-vous que la fiche n’est pas cassée. Lors du branchement, assurez-vous que la connexion est sécurisée. Les connexions desserrées sont intrinsèquement dangereuses et peuvent constituer un risque d’incendie.

Ne laissez pas un radiateur sans surveillance

Lorsque vous quittez une pièce, éteignez le radiateur. Éteignez également le chauffage lorsque vous dormez. « Faire fonctionner un radiateur pendant que vous dormez revient à le laisser sans surveillance », dit Moore, « je ne le recommande pas. » Ne laissez jamais d’animaux ou d’enfants jouer trop près du radiateur pour éviter les brûlures et éviter qu’ils ne le renversent accidentellement.

Gardez-le à l’écart

Gardez votre radiateur dans un coin ou dans une zone de la pièce où personne ne marche afin que personne ne trébuche dessus. Non seulement cela est dangereux pour la personne qui marche, mais cela pourrait amener le radiateur à se rapprocher trop près de matériaux inflammables.

Branchez directement sur une prise

Les radiateurs consomment un courant électrique considérable, ce qui peut vous électrocuter et surchauffer les rallonges et les multiprises. «Branchez toujours votre radiateur directement dans une prise, jamais une rallonge», explique Moore.

Éloignez les radiateurs des matériaux inflammables

Les radiateurs doivent être maintenus à au moins trois pieds de tout ce qui peut brûler, y compris les tapis, les vêtements, la literie et le papier. Il est préférable de les utiliser sur un sol plat et découvert, sans moquette. Ne faites pas non plus passer le cordon sous un tapis.

Recherchez les dispositifs de sécurité

Un moyen simple d’augmenter la sécurité du radiateur consiste à rechercher un radiateur doté de fonctionnalités de sécurité intégrées telles qu’un interrupteur de basculement, un capteur de surchauffe et un capteur tactile. Ces caractéristiques peuvent aider à prévenir la surchauffe, susceptible de provoquer un incendie.

FAQ

Pouvez-vous faire fonctionner un chauffage toute la nuit ?

À moins que vous ne soyez éveillé toute la nuit et dans la même pièce que le radiateur, vous ne pouvez pas le faire fonctionner toute la nuit. « Rien ne se passe lorsque vous surveillez le chauffage ; c’est toujours quand on ne s’en occupe pas que de mauvaises choses se produisent », dit Moore.

Combien de temps peut-on faire fonctionner un radiateur ?

Moore recommande de lire les instructions du fabricant pour savoir combien de temps vous pouvez faire fonctionner un radiateur particulier, car chacun est différent.

Quel est l’endroit le plus sûr pour un radiateur ?

L’endroit le plus sûr pour un radiateur est à au moins trois pieds de tout matériau inflammable dans n’importe quelle direction, de préférence sur un sol sans moquette dans le coin d’une pièce.

