Comment diluer la peinture au latex pour la pulvérisation, le brossage et le roulement

Maigrir ou ne pas maigrir, telle est la question. La réponse ? Peinture au latex fine si le fabricant fournit des instructions et que cela profite à votre projet. Les formules de peinture sont soigneusement calculées pour fournir des résultats spécifiques, donc modifier la composition physique de la peinture par dilution peut annuler les garanties et altérer les performances du produit si ce n’est pas recommandé par le fabricant.

Poursuivez votre lecture pour obtenir des conseils de professionnels sur pourquoi et comment diluer la peinture au latex et quels produits éviter de la part de deux pros de l’industrie de la peinture, Rachel Otto de Fleury Lumber et Shayne Pancione de Pancione Painting Plus.

Qu’est-ce que la peinture au latex

La peinture au latex est une peinture à base d’eau utilisée pour les applications intérieures et extérieures. Disponible dans différents reflets allant du mat au brillant, la peinture au latex est un produit de peinture durable et polyvalent qui s’applique facilement au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur pneumatique.

La peinture au latex peut être utilisée sur une variété de surfaces, y compris les cloisons sèches intérieures, le bois et le plâtre, ainsi que le béton, les parements et le stuc extérieurs. Les résines synthétiques contenues dans la peinture au latex créent une surface flexible qui résiste aux fissures et aux changements de température.

Contrairement à la peinture à l’huile, la peinture au latex n’a besoin que d’eau et de savon pour être nettoyée.

Qu’est-ce qu’un diluant à peinture ?

Le diluant à peinture est un solvant à base de pétrole utilisé pour diluer et nettoyer les peintures à l’huile. Les produits étiquetés comme « diluants pour peinture » sont généralement de l’essence minérale, moins odorantes et moins toxiques (par rapport à d’autres solvants diluants pour peinture), tels que les solvants liquides. D’autres options de diluant la peinture incluent la térébenthine, l’acétone et le naphte.

Bien que la plupart des diluants pour peinture soient utilisés avec des peintures à base d’huile, « certains sont formulés pour être utilisés avec du latex », explique Otto. « Lisez l’étiquette pour voir si c’est compatible. »

Pourquoi une peinture au latex fine ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez choisir de diluer la peinture au latex.

Si vous utilisez un pulvérisateur, diluer la peinture au latex peut empêcher une buse de pulvérisation obstruée. « Suivez les instructions d’utilisation de votre pulvérisateur », explique Otto, « Celles-ci incluront les ratios d’éclaircissage. »

La dilution améliore également la fluidité et la capacité de nivellement de la peinture, ce qui peut réduire les coups de pinceau et offrir une finition plus lisse.

La dilution peut également modifier l’apparence de la peinture pour des projets spécialisés. « Si vous essayez d’obtenir un aspect vieilli lorsque vous peignez des meubles, vous pouvez les diluer », explique Otto.

Enfin, une peinture légèrement diluée peut étendre sa zone de couverture. « Cela peut rendre la couleur un peu différente », dit Otto, « mais l’ajout d’eau la fera aller un peu plus loin. »

Comment diluer la peinture au latex

Différentes méthodes et produits sont utilisés pour diluer la peinture au latex en fonction de la méthode d’application, mais il existe une étape universelle. « Assurez-vous qu’il est très bien mélangé avant d’essayer de l’appliquer », explique Pancione. « Cela s’applique au pinceau, au rouleau ou au pistolet. »

Suivez également la fiche technique ou l’étiquette de la peinture pour connaître les paramètres de dilution recommandés. « S’il est dit : « Ne réfléchissez pas », ne le réfléchissez pas », dit Otto. « Si vous le faites, la peinture peut se fissurer, s’écailler ou ne pas adhérer correctement à la surface. »

Pour pulvérisation

Suivez les instructions du pulvérisateur et des fabricants de peinture pour diluer la peinture lors de la pulvérisation. En règle générale, cela se fera avec de l’eau propre à température ambiante, un bâtonnet, un seau et une tasse à mesurer.

Tout d’abord, mélangez soigneusement la peinture au latex. Utilisez une tasse à mesurer pour mesurer les ratios de peinture et d’eau dans un seau propre. Utilisez un bâtonnet pour bien mélanger.

Pour le brossage

« Certaines peintures sont plus épaisses, ce qui peut rendre l’application difficile », explique Otto. Dans ce cas, ajoutez quelques onces d’eau pour faciliter le brossage (si autorisé par le fabricant).

Mélangez et versez la peinture dans un seau propre. Ajoutez de l’eau une once à la fois jusqu’à ce que la consistance désirée soit atteinte.

Des produits synthétiques, comme le Floetrol, peuvent également être ajoutés à la peinture. « Ceci est conçu pour rendre l’écoulement de la peinture plus fluide, mieux s’uniformiser et éviter de laisser des coups de pinceau ou des marques de rouleau », explique Pancione. Cela facilite le brossage des garnitures.

Pour rouler

Suivez les mêmes instructions de dilution pour le pinceau et le rouleau. L’ajout de Floetrol lors du roulage peut minimiser les lignes de recouvrement.

Cependant, Otto ne recommande pas de diluer avec de l’eau lors de l’application de peinture au latex avec un rouleau. «Cela ne donne pas l’apparence souhaitée par le fabricant et peut laisser des traces», dit-elle.

FAQ

Peut-on diluer la peinture au latex avec de l’eau ?

Oui, vous pouvez diluer la peinture au latex avec de l’eau (si cela est recommandé par le fabricant). N’utilisez pas de produits à base de solvants pour diluer la peinture au latex.

L’acétone est-elle un diluant pour peinture ?

Oui, l’acétone est un type de diluant pour peinture à base de solvant, mais il est préférable de l’utiliser pour nettoyer la peinture plutôt que pour la diluer.

«L’acétone sert davantage à enlever la peinture», explique Otto. « Cela peut provoquer la séparation de la peinture s’il est ajouté comme diluant. » L’acétone ne doit pas être utilisée pour nettoyer la peinture à l’eau.

Le diluant à peinture peut-il enlever la peinture ?

Oui, les diluants à peinture peuvent nettoyer la peinture à l’huile des outils et des surfaces de peinture, mais ils sont plus efficaces lorsque la peinture est encore humide. Pour la peinture à base d’huile séchée, l’acétone est le seul diluant pour peinture capable de l’éliminer efficacement, mais c’est généralement un travail confié à des produits de décapage plus puissants.

« Soyez simplement prudent et utilisez un diluant à peinture dans un endroit bien ventilé et portez un masque et des gants », explique Otto. « Les vapeurs peuvent être dures pour les poumons si elles sont respirées. » Le diluant pour peinture à base de solvant n’est pas efficace pour éliminer la peinture à base d’eau.

Le diluant à peinture abîme-t-il la peinture ?

Cela dépend de la peinture. L’ajout d’un diluant à peinture à base de solvant à la peinture au latex la ruinera. Cependant, le diluant pour peinture n’endommagera pas la peinture à l’huile s’il est ajouté en petites quantités.

