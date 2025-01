Ce qu’il faut savoir sur les radiateurs

ⓘ

Dans de nombreuses régions du monde, le chauffage domestique est un problème majeur. Parfois, les sources de chaleur intégrées ne suffisent pas à elles seules, et c’est pourquoi de nombreux propriétaires se tournent vers les radiateurs portatifs. Si vous avez recherché les meilleurs radiateurs, vous avez probablement remarqué le vaste choix disponible. Si vous êtes à la recherche d’un bon appareil de chauffage mais que vous ne savez pas quel type convient à votre situation, nous sommes là pour vous aider.

Types de radiateurs

La première décision lors du choix d’un appareil de chauffage est de savoir s’il faut acheter un appareil à combustible ou électrique. Si vous envisagez de chauffer une pièce de votre maison plutôt qu’un garage ou un chantier de construction, les radiateurs électriques sont judicieux.

Les appareils à combustible sont généralement plus puissants, mais ils produisent également du monoxyde de carbone. Cela les rend plus risqués que les modèles électriques, à moins qu’ils ne chauffent un espace suffisamment ventilé.

Voici les différents types de radiateurs électriques à usage domestique :

Radiateurs infrarouges

Ceux-ci utilisent des ampoules infrarouges pour produire une chaleur concentrée. En général, il est préférable de les utiliser pour se blottir et se réchauffer les mains plutôt que pour amener rapidement tout votre salon à 72 degrés. Mais certains infrarouges plus récents prétendent également être suffisamment puissants pour chauffer une pièce.

Comme de nombreux radiateurs électriques, la plupart des unités infrarouges ont une puissance de 1 500 watts – la puissance maximale que la plupart des prises standard peuvent supporter. Ces radiateurs se vendent entre 50 $ et 120 $ ou plus, selon la taille et les caractéristiques. Ce radiateur infrarouge Dr bien évalué est doté d’un thermostat intégré et d’une télécommande.

$112.03 chez Amazon

Radiateurs à air pulsé

Si vous souhaitez obtenir beaucoup de chaleur rapidement, les radiateurs à air pulsé sont un bon choix. Ils combinent un élément interne chauffant avec un ventilateur qui fait circuler l’air chaud dans la pièce.

Les ventilateurs peuvent être bruyants, mais les modèles plus récents sont plus silencieux. La plupart de ces radiateurs, y compris cette unité de Vornado, coûtent entre 30 $ et 100 $.

$72,79 chez Amazon

Radiateurs en céramique

Comme les appareils à air pulsé, les radiateurs en céramique fonctionnent par convection. Ils chauffent des plaques internes en céramique qui transmettent la chaleur à l’air ambiant et réchauffent progressivement la pièce.

Les radiateurs en céramique comme celui de Lasko sont populaires car ils ne chauffent jamais assez pour brûler quoi que ce soit, contrairement aux appareils infrarouges et à certains appareils à air pulsé.

$74,99 chez Amazon

Radiateurs radiants

La plupart des radiateurs électriques radiants fonctionnent en chauffant du mazout à l’intérieur de l’unité, suffisamment pour réchauffer l’espace et les personnes à proximité.

Des modèles comme ce radiateur radiant PELONIS conviennent aux petits espaces et sont parfaits si vous souhaitez une solution de chauffage presque sans bruit. Ils se vendent généralement entre 50 et 80 dollars.

$76,96 chez Amazon

Comment choisir un radiateur

Les catégories ci-dessus se chevauchent souvent. Les radiateurs infrarouges et céramiques peuvent également être à air pulsé s’ils sont équipés d’un ventilateur, ce qui est souvent le cas. Lorsque vous décidez quel type acheter, votre première considération doit être la vitesse et la capacité de chauffage. N’oubliez pas de consulter notre liste de radiateurs sécuritaires.

Vous avez seulement besoin d’un peu de chaleur à un endroit précis, mais vous voulez l’obtenir rapidement ? Optez pour l’infrarouge.

Vous acceptez le bruit et souhaitez que la chaleur circule dans une grande pièce ? Procurez-vous une unité à air pulsé.

Vous voulez éviter les risques d’incendie ? Optez pour la céramique.

Besoin d’une chaleur lente et constante qui perdure ? Alors une unité radiante remplie d’huile est la voie à suivre.

Si vous recherchez l’option la plus intelligente, ce sont les meilleurs radiateurs économes en énergie pour réchauffer votre pièce.