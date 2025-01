Ce hack de désencombrement quotidien de 15 minutes fonctionne-t-il vraiment ?

J’aime nettoyer et organiser, donc je suis toujours prêt à essayer les dernières astuces de nettoyage ou de désencombrement. J’ai testé la méthode de pliage Marie Kondo (mes tiroirs sont superbes !), nettoyé la sellerie de ma voiture avec un nettoyant pour vitres à un dollar (étonnamment efficace !) et lavé mes stores dans la baignoire (celui-ci m’a posé plus de problèmes qu’il n’en valait la peine).

Alors, quand j’ai entendu parler du célèbre gourou du nettoyage FlyLady, qui existe depuis 2001, j’ai dû la consulter. Sa méthode de nettoyage est plus qu’une simple idée ou hack. Son site Web regorge de conseils de nettoyage et de productivité, y compris un mandat pour faire briller votre évier tous les jours.

FlyLady (alias Marla Cilley) estime qu’il est préférable de procéder au nettoyage lorsqu’il est divisé en zones et en petits morceaux. Comme elle le dit : « Votre maison n’est pas devenue sale en un jour, et elle ne sera pas propre en un jour non plus. »

Dans l’ensemble, FlyLady affirme que le nettoyage ne devrait pas être stressant. En utilisant ses routines quotidiennes et hebdomadaires, vous pouvez rendre le nettoyage et l’organisation plus faciles à gérer.

Sa routine quotidienne consiste à s’habiller entièrement chaque jour pour augmenter sa productivité. Faites ensuite briller l’évier de la cuisine, videz le lave-vaisselle et faites une lessive.

FlyLady recommande également une « heure hebdomadaire de bénédiction à la maison ». Elle identifie sept tâches de nettoyage rapide qui prennent dix minutes chacune : passer l’aspirateur, épousseter, passer la serpillère, polir les miroirs, purger les papiers, changer les feuilles et vider toutes les poubelles.

« Ne soyez pas obsédé, réglez votre minuteur sur 10 minutes pour chaque tâche, puis quittez ! » dit FlyLady.

Mais voici le truc : avant de pouvoir faire le ménage votre maison, FlyLady dit qu’elle doit être exempte de tout encombrement. Son secret ? Cette méthode de désencombrement de 15 minutes.

Qu’est-ce que la méthode de désencombrement FlyLady en 15 minutes ?

Réglez une minuterie et consacrez 15 minutes par jour au désencombrement. C’est ça!

La minuterie vous aide à rester concentré sur votre tâche afin que vous ne vous égarez pas pour épousseter les plinthes alors que vous devriez recycler le courrier indésirable. La limite de temps vous empêche également de vous épuiser et d’abandonner.

FlyLady suggère de se concentrer chaque semaine sur l’une de ses cinq zones de maison : entrée, cuisine, salle de bain/chambre d’amis, chambre principale/salle de bain et salon/salle de télévision. En passant seulement 15 minutes par jour dans une zone chaque semaine, toute votre maison sera désencombrée avant que vous ne vous en rendiez compte.

Cette méthode de désencombrement fonctionne-t-elle ?

Oui. N’importe qui peut faire n’importe quoi pendant 15 minutes et vous serez surpris de tout ce que vous pouvez accomplir.

En vous concentrant sur un domaine, vous constaterez des progrès progressifs chaque jour. Et en limitant votre travail à une seule zone, vous serez obligé de faire face à tous ces endroits négligés où le désordre s’accumule : l’armoire à linge surchargée, l’armoire contenant des contenants de stockage de nourriture et le tiroir chaotique de la cuisine.

Devriez-vous essayer cette méthode de désencombrement ?

Si vous avez des zones problématiques dans votre maison que vous ne semblez jamais atteindre, ou si vous vous sentez dépassé par la tâche, la méthode de désencombrement de FlyLady en 15 minutes est une excellente solution.

Pour ceux d’entre nous qui n’aiment pas s’arrêter jusqu’à ce qu’un projet soit terminé, cette méthode pourrait être agaçante. Une fois que je suis dans l’état d’esprit d’organisation, je ne veux plus m’arrêter ! D’un autre côté, respecter la limite de temps m’éviterait de désencombrer toute la journée et de négliger les autres choses de ma liste de choses à faire.

Qu’en est-il des autres leçons FlyLady ?

Outre la méthode de désencombrement, FlyLady propose de nombreux autres trucs et astuces pour garder votre maison propre et organisée. En voici quelques-uns qui ont retenu notre attention :

Swish et glisser : FlyLady suggère de le faire quotidiennement dans votre salle de bain. Gardez votre nettoyant pour vitres et votre rouleau d’essuie-tout préférés dans votre salle de bain. Lorsque vous avez fini de vous préparer pour la journée, au lieu de laisser la situation se terminer par un désastre, prenez un moment pour faire couler de l’eau dans l’évier, puis essuyez-le ! Vaporisez le miroir et les comptoirs et essuyez. C’est une idée simple mais qui fait une grande différence si vous en faites une habitude quotidienne.

27 boogie de fling : Ceci est un autre outil intelligent pour vous aider désencombrer. Parcourez votre maison avec un sac poubelle et récupérez 27 objets. Ne vous arrêtez pas avant d'en avoir 27. Fermez ensuite le sac poubelle et jetez-le. Ensuite, prenez une boîte vide et parcourez votre maison pour collecter 27 objets à offrir. Dès que vous avez fini de remplir la boîte, apportez-la à la voiture afin de pouvoir en faire don lors de votre prochaine course. Facile!

Ceci est un autre outil intelligent pour vous aider désencombrer. Parcourez votre maison avec un sac poubelle et récupérez 27 objets. Ne vous arrêtez pas avant d’en avoir 27. Fermez ensuite le sac poubelle et jetez-le. Ensuite, prenez une boîte vide et parcourez votre maison pour collecter 27 objets à offrir. Dès que vous avez fini de remplir la boîte, apportez-la à la voiture afin de pouvoir en faire don lors de votre prochaine course. Facile! Faites briller votre évier : Si vous vous sentez dépassé par une maison en désordre, FlyLady vous conseille de commencer par faire briller votre évier. Cela ne semble peut-être pas être la tâche la plus importante, mais l’idée est de vous donner un sentiment d’accomplissement. Une fois que votre évier est vide et étincelant, vous êtes prêt à vous attaquer au prochain travail de désencombrement ou de nettoyage. « Lorsque vous vous lèverez le lendemain matin », dit FlyLady, « votre évier propre vous accueillera et un sourire apparaîtra sur votre joli visage. »