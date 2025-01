Le secret pour marcher sur la glace sans glisser est si simple

Marcher sur la glace n’est pas une mince affaire. Même dans les patinoires, vous trouverez souvent des gens qui ont du mal à trouver leur place. Mais parfois, marcher sur la glace est nécessaire, voire inévitable. Faire une erreur est dangereux et parfois même mortel. Si vous glissez sur la glace, vous pourriez vous cogner la tête et subir une commotion cérébrale, voire mourir. Il est donc impératif d’apprendre à bien faire les choses.

Marcher sur la glace de la bonne façon

L’Iowa State University (ISU) comprend un didacticiel sur son guide de météo hivernale. Vous devrez ajuster presque tout sur votre façon habituelle de marcher, alors assurez-vous de vous familiariser avec tous les conseils et de les mettre en pratique lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité.

Vêtements

Commencez par ajuster légèrement votre garde-robe. Même si des manteaux épais avec des poches chaudes peuvent être bons pour vos mains, votre centre de gravité sera ajusté et vous ne pourrez pas atterrir en toute sécurité. N’abandonnez pas le manteau ; ajoutez simplement des mitaines, des chauffe-mains ou toute autre option qui gardera vos mains au chaud mais aussi hors des poches et à portée de main.

Démarche

Ensuite, vous devez ajuster votre démarche. L’ISU vous recommande de « faire de petits pas ou de mélanger pour plus de stabilité ». Vous devez également déplacer votre centre de gravité pour que vos pieds soient tout le temps perpendiculaires au sol. Pour déplacer votre centre de gravité, penchez-vous légèrement vers l’avant afin qu’il soit directement au-dessus de vos pieds. Au lieu d’avancer normalement, déplacez-vous un peu d’un côté à l’autre pour pouvoir conserver le virage et garder vos pieds plus plats. Si vous vous sentez comme un pingouin, vous le faites bien.

Tomber en toute sécurité

Parfois, la chute est inévitable. Dans ces cas-là, il est impératif que vous compreniez comment tomber en toute sécurité afin de minimiser le risque de blessures graves, voire de décès. Les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite devraient de toute façon pratiquer régulièrement la sécurité contre les chutes, mais tout le monde devrait connaître les bases.

Avant tout, protégez votre tête et votre cou. L’ISU vous recommande de « pencher le dos et la tête en avant pour éviter de vous cogner la tête contre le sol ». En plus de protéger votre tête, vous devez essayer d’atterrir avec précaution. « Si vous tombez, tombez avec des contacts séquentiels au niveau de la cuisse, de la hanche et de l’épaule », selon l’ISU. Et aussi tentant que cela puisse être, ne vous préparez pas avec vos bras. Vous êtes beaucoup plus susceptible de vous blesser aux poignets ou aux coudes que de vous épargner d’autres blessures.

Source

Météo hivernale, Université d’État de l’Iowa