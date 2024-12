Pourquoi les Cybertrucks Tesla luttent dans des conditions de neige

Si vous envisagez d’acheter un Tesla Cybertruck, il y a une question que vous devez poser avant d’appeler un concessionnaire : habitez-vous dans une région où la neige est fréquente ? Si c’est le cas, des rapports récents des propriétaires de Cybertruck suggèrent que vous voudrez peut-être chercher ailleurs lors de l’achat de votre camion. Il s’avère que plusieurs problèmes ont tendance à affecter les Cybertrucks lorsque vous essayez de les conduire dans des conditions hivernales.

Voici un aperçu de certains des problèmes signalés ayant un impact sur les performances du Cybertruck et des raisons pour lesquelles la neige peut poser un tel problème pour le camion axé sur la technologie.

Lumières bouchées

Les Cybertrucks ont un design élégant et minimaliste destiné à évoquer un look futuriste. Malheureusement, cette conception crée des zones dans lesquelles la neige peut s’accumuler et rester emprisonnée, entraînant une obstruction des lumières.

« Les lumières sont obstruées par les chutes de neige », lit-on dans un article du 29 novembre publié sur le subreddit CyberStuck par un propriétaire de Cybertruck du Vermont. « Ensuite, les morceaux qui fondent gèlent et créent une sorte de mur de glace bloquant les lumières. »

Lorsque vous conduisez en hiver, vos phares sont essentiels à votre sécurité. Toute obstruction à vos lumières doit être immédiatement supprimée.

Rester coincé dans la neige

Depuis sa sortie, de nombreux rapports en ligne font état de Cybertrucks coincés dans la neige. Cependant, il n’y a rien de spécifique dans la conception du Cybertruck qui le rende particulièrement susceptible de rester coincé dans une congère. Rester coincé dans la neige dépend souvent de la qualité des pneus, à condition donc d’échanger les pneus d’origine de votre Cybertruck contre des pneus neige.

Corrosion due au sel

Avec leurs surfaces brillantes en acier inoxydable, la prévention de la rouille est une priorité évidente en matière d’entretien du Cybertruck. Cela pourrait être plus difficile dans les régions où la neige est plus fréquente. Le sel de déneigement utilisé dans ces zones peut s’accumuler sur la surface de l’acier inoxydable et provoquer de la rouille. Les propriétaires de Cybertrucks devraient laver régulièrement leurs véhicules en hiver pour s’assurer que le sel de déneigement n’endommage pas le revêtement protecteur et ne laisse pas l’acier vulnérable.

