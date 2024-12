Quelle est la meilleure façon d’emballer les vêtements pour déménager ?

J’ai déménagé au moins une vingtaine de fois dans ma vie, toutes avec à peu près la même stratégie consistant simplement à mettre mes vêtements dans des sacs poubelles. Ce n’est pas élégant et ça ne s’est pas toujours bien terminé. Alors, avec un autre déménagement à l’horizon, j’ai pensé qu’il était enfin temps de trouver une meilleure solution.

J’ai interrogé des experts sur les avantages et les inconvénients des différentes façons d’emballer les vêtements pour le déménagement, et sur ce qu’ils recommandent comme meilleure stratégie globale. Voici ce que Michele Vig, fondateur et organisateur en chef de Neat Little Nest, et Nick Valentino, vice-président des opérations de Bellhop, avaient à dire.

Faut-il commencer par trier ses vêtements ?

Oui, si vous avez le temps. Votre futur moi sera satisfait de votre passé quand viendra le temps de tout déballer.

«La clé ici est de préparer vos bagages en pensant à votre destination», explique Valentino. « Chaque sac, boîte ou conteneur de vêtements doit être destiné à la même pièce. Cela rendra le déballage beaucoup plus rapide et plus facile.

Vig ajoute : « Cela vous fournira également une dernière occasion de désencombrer pendant que vous finalisez les choses avant de déménager, car voir des choses semblables ensemble pourrait montrer évident que vous avez plus que ce dont vous avez besoin ou ce que vous voulez dans une catégorie. »

Options d’emballage des vêtements

Voici quelques options privilégiées pour emballer vos vêtements en vue du grand déménagement, ainsi que leurs avantages et inconvénients.

Valises

Les valises permettent d’économiser de l’espace, mais elles sont limitées quant à la quantité qu’elles peuvent contenir. « Je recommanderais de choisir une ou deux catégories qui pourraient rentrer dans la valise, comme les chaussettes et les sous-vêtements, afin qu’il soit facile de savoir ce qui se trouve et où », explique Vig.

Conseil de pro : Pliez d’abord vos vêtements pour maximiser l’espace de votre valise.

Sacs

Emballer les vêtements dans des sacs à provisions en toile, des sacs à linge, etc. permet d’économiser de l’argent sur les cartons, et ils sont faciles à transporter. Mais il y a quelques gros inconvénients, dit Vig : « Ils sont presque impossibles à étiqueter, ne peuvent contenir qu’un petit nombre d’articles et ne seront probablement pas déballés immédiatement comme vous le feriez avec une boîte de déménagement en carton. »

Conseil de pro : Éloignez-vous des sacs plastiques et poubelles à usage unique, qui risquent de déchirer et de jeter vos vêtements par terre.

Boîtes en carton

Les cartons de déménagement en carton sont chers mais offrent de nombreux avantages. Ils sont légers et recyclables, et vous pouvez écrire dessus pour suivre leur contenu. Pour économiser de l’argent, recherchez-en des d’occasion, chez un voisin qui a récemment déménagé ou dans des magasins qui les jettent.

Boîtes de garde-robe

Les boîtes-penderies, également appelées boîtes suspendues, sont robustes et sont équipées d’une barre intégrée pour suspendre les vêtements.

«Ceux-ci sont absolument indispensables pour certains articles», explique Valentino. « Ils feront le meilleur travail en protégeant les articles délicats et faciles à froisser, et ils constituent également le moyen le plus simple de déplacer un grand nombre d’articles sur des cintres sans avoir à les retirer individuellement des cintres au cours du processus. »

Vig est d’accord. «Ils constituent vraiment le meilleur moyen de déplacer des vêtements suspendus sur de longues distances», dit-elle. Les inconvénients ? Le prix et la logistique. «Ils nécessitent généralement une approche d’équipe pour se déplacer et une grande camionnette de déménagement, plutôt qu’un SUV ou une voiture», explique Vig.

Conseil de pro : Rangez les chaussures et autres essentiels de votre garde-robe au fond de ces boîtes, afin que tout se retrouve dans le même espace lorsque vous déballez.

Emballage sous vide

« C’est un choix idéal pour les articles durables et volumineux comme les T-shirts, les chaussettes, les sous-vêtements et d’autres choses que vous n’aurez pas peur de froisser », explique Valentino. C’est également un choix abordable, car les systèmes d’emballage sous vide simples coûtent moins de 50 dollars. De plus, cela permet de gagner de la place dans le camion de déménagement.

Les vêtements comme matériau d’emballage

Si cela ne vous dérange pas que vos vêtements deviennent poussiéreux et froissés, les utiliser pour protéger des objets fragiles est la solution ultime à petit budget.

« Vous pouvez, par exemple, vider partiellement les tiroirs de la commode et nicher les objets parmi les vêtements pour les emballer en toute sécurité, ou utiliser des chiffons, des serviettes ou des T-shirts pour emballer individuellement des verres délicats », explique Valentino.

Quelle est la meilleure façon d’emballer les vêtements pour déménager ?

Emballage sous vide, dit Valentino.

« Cette approche prend le moins d’espace possible, ce qui signifie que vous dépenserez moins d’argent en cartons et en camions de déménagement », explique-t-il. « Ce n’est pas un bon choix pour tout ce qui se froisse facilement, mais sinon, cela fonctionne très bien. »

Vig vote pour les boîtes, suspendues et plus petites en carton. « Les boîtes suspendues garderont ces articles beaux et vous éviteront beaucoup de repassage à la réception », dit-elle.

Ensuite, classez les vêtements non suspendus dans des boîtes plus petites. « De cette façon, vous pourrez les sortir directement de la boîte et les mettre dans le tiroir de votre nouvelle maison », dit-elle.

De plus, vous pouvez vous faciliter la vie en déballant vos vêtements rapidement pour éviter les plis et les odeurs de moisi. « Vous aurez beaucoup de priorités lorsque vous déménagerez, mais placez le déballage des vêtements en tête de votre liste, à moins que vous ne vouliez passer beaucoup de temps à repasser », explique Valentino.

À propos des experts

Michèle Vig a fondé Neat Little Nest pour aider ses clients à désencombrer, organiser et construire la vie qu’ils envisagent. Certifiée en méthode de désencombrement KonMari, elle est membre de l’Association nationale des professionnels de la productivité et de l’organisation.

Nick Valentino est vice-président des opérations pour les services de déménagement Bellhop. Il s'assure que ses déménageurs sont certifiés et appliquent les meilleures pratiques à chaque déménagement qu'ils effectuent.