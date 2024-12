La peinture peut-elle geler ? Voici ce qu’il faut savoir

Chaque printemps, un rituel annuel est reconstitué dans les garages et les hangars partout en Amérique : l’ouverture des vieux pots de peinture. Vous avez peut-être déjà vécu cela : en retirant délicatement le couvercle d’un vieux pot de peinture et en regardant à l’intérieur, en espérant qu’il soit toujours utilisable. De nos jours, cela s’accompagne souvent de recherches frénétiques sur Internet pour « La peinture peut-elle geler ?

Mais nous avons ce qu’il vous faut ! Voici des informations pour savoir si la peinture gèle, quels types de peinture sont les plus vulnérables au gel et comment gérer la peinture gelée.

La peinture peut-elle geler ?

La réponse courte est oui. La réponse la plus nuancée est que cela dépend de la peinture et du froid qu’il fait à l’intérieur de votre garage.

Les peintures domestiques peuvent généralement être divisées en peintures au latex ou à base d’huile. Les peintures au latex contiennent de l’eau, tandis que les peintures à l’huile contiennent une résine alkyde et un produit pétrolier, comme le naphta. Ces deux types de peinture réagissent très différemment au froid.

«Pour la plupart, les bricoleurs n’ont à se soucier que du gel de la peinture à base d’eau», explique Brandon Walker, surintendant chez ASAP Restoration. « La peinture à l’huile gèlera, mais seulement dans des conditions extrêmes, comme dans la toundra de l’Alaska en hiver. »

À quelle température la peinture gèle-t-elle ?

Les peintures à base d’eau gèlent à 32 °F ou moins. La température spécifique à laquelle une peinture donnée gèlera dépendra des ingrédients de la peinture. Le mélange d’ingrédients d’une peinture à base d’eau peut abaisser son point de congélation de la même manière que le sel abaisse le point de congélation de l’eau. Ce n’est pas un changement radical, mais cela peut vous donner une petite marge de manœuvre en cas de légère vague de froid.

Il est extrêmement peu probable que la peinture à l’huile gèle dans votre garage. Contrairement à la peinture artisanale à base d’huile (qui utilise souvent une base d’huile de lin et gèle autour de -4 °F), les peintures domestiques à base d’huile peuvent résister à presque toutes les températures enregistrées dans la zone continentale des États-Unis.

La peinture s’abîme-t-elle si elle gèle ?

Dans presque tous les cas, oui, la peinture s’abîme si elle gèle.

« Toute peinture sera dénaturée si elle gèle », explique Walker. « Lorsque la peinture à base d’eau gèle, elle altère sa texture et sa consistance. Cela signifie que même lorsqu’il dégèle à nouveau, il ne fonctionnera plus comme avant le gel. C’est un peu comme congeler du lait : lorsqu’il décongèle, vous obtenez de l’eau laiteuse et beaucoup de grumeaux qui ne semblent pas corrects. La peinture fera la même chose.

Pire encore, la peinture subira probablement de nombreux cycles de gel/dégel au cours d’un hiver. La meilleure façon de traiter la peinture gelée est de l’empêcher de geler en premier lieu.

Comment empêcher la peinture de geler

Le moyen le plus simple d’empêcher la peinture de geler est de la stocker à l’intérieur ou dans un garage à température contrôlée.

Les professionnels avec qui j’ai parlé ont suggéré de prendre quelques mesures simples, comme fermer complètement le couvercle pour éviter l’évaporation et stocker la peinture dans une pièce à température contrôlée comme un sous-sol ou un placard, pour éviter le gel.

«Nous recommandons toujours d’entrer à l’intérieur de la maison et jamais dans le garage ou dans un hangar de stockage à moins qu’ils ne soient chauffés», explique Anthony Kulikowski, propriétaire de la franchise Five Star Painting de South Bend Indiana.

Pouvez-vous utiliser de la peinture qui a gelé ?

Avant tout, il est important de souligner que la plupart des peintures gelées seront abîmées. « La peinture gelée sera dénaturée et grumeleuse même après avoir dégelé », explique Walker, qui compare la peinture décongelée à « l’application de fromage cottage sur vos murs ». Si les bulles, les incohérences et les défauts ne vous dérangent pas, cela fonctionnera mais n’aura pas l’air bien.

Autrement dit, rien ne vous arrête si vous souhaitez tenter votre chance avec de la peinture gelée, sachez simplement que vous risquez la qualité. Si vous voulez lancer les dés, laissez la peinture se réchauffer lentement à température ambiante, puis remuez bien. S’il ressemble à du fromage cottage, c’est une perte et vous devez vous en débarrasser correctement. Si la couleur et la consistance de la peinture semblent normales, vous pouvez essayer.

Même dans ce cas, il se peut qu’il ne fonctionne pas comme prévu. « Une fois qu’une peinture a gelé », prévient Kulikowski, « la couleur et l’éclat peuvent ne plus correspondre, et vous pouvez également avoir des problèmes pour qu’elle adhère correctement. »

Bref, si vous ne voulez pas jeter votre peinture décongelée, il est préférable de l’utiliser sur des projets où l’apparence et la durabilité ne sont pas aussi importantes.

FAQ

Existe-t-il des types de peinture qui ne gèlent pas ?

Il est très peu probable que les peintures à l’huile gèlent. Cependant, ils deviennent plus épais (plus visqueux) et sont souvent inutilisables par temps de gel. «Lorsque la peinture à l’huile devient trop froide», explique Walker, «la viscosité de la peinture est affectée et elle commence à couler davantage comme de la mélasse que comme du sirop. De plus, il existe des plages de températures dans lesquelles la peinture sèche et durcit.

La lasure pour bois gèle-t-elle aussi ?

Absolument, déclare Scott Paul, propriétaire de DeckStainHelp.com. Il conseille de rechercher les signes suivants indiquant que votre teinture pour bois a mal tourné : « épaississement excessif, gélification/agglomération du matériau ou peau sur la partie supérieure ».

À propos des experts

Anthony Kulikowski est peintre depuis le lycée et a travaillé comme entrepreneur juste avant d’ouvrir Five Star Painting, une entreprise Neighbourly, en 2017. Il aime voir son équipe réussir, redonner à la communauté et travailler avec ses mentors, rassemblant des connaissances qu’il peut partager. avec les futurs franchisés.

Brandon Walker est dans l’industrie de la peinture et de la construction depuis plus de 20 ans. Après avoir dirigé sa propre entreprise, il a décidé de perfectionner ses compétences en tant que surintendant chez ASAP Restoration. Brandon a fait ses armes en tant que peintre adolescent travaillant pour Walker Paint Masters et réalisant des projets commerciaux pour Planet Hollywood et le Red Door Spa d’Elizabeth Arden, entre autres.

Scott-Paul a utilisé et vendu suffisamment de terrasses et de teintures pour bois pour couvrir plus de 100 millions de pieds carrés. Propriétaire de DeckStainHelp.com, il a lancé sa première entreprise de terrasses en 1993. Cette entreprise a évolué vers la restauration de bois extérieurs et de terrasses, et aujourd’hui, Scott et ses entreprises ont restauré plus de 10 000 terrasses dans la région métropolitaine de Détroit. Il est une autorité dans l’industrie de la restauration de terrasses et a contribué à de nombreux forums et sites informatifs sur la restauration du bois.