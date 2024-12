Installez un tapis d’escalier pour un escalier revitalisé et plus sûr

Ravivez votre escalier en installant un tapis de passage. C’est un projet de week-end simple que vous pouvez réaliser avec seulement quelques outils de base.

Les rampes d’escalier sont utiles pour minimiser le bruit et réduire le risque de glisser. Si vous avez des marches en bois dur, pensez à ce projet de rampe d’escalier que vous pouvez réaliser en un week-end.

Ce projet a été créé par Jen Woodhouse, une maman du Kentucky qui avait à l’esprit les besoins de sa famille (et de son animal de compagnie). «Nous avons un Rhodesian Ridgeback de 11 ans et pesant 100 livres nommé Watson. Monter et descendre les escaliers en bois dur devenait assez effrayant… pour lui et pour moi », dit-elle.

Le projet de coureur d’escalier de Woodhouse prend un week-end pour être terminé. Voici le pas à pas.