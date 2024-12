Comment garder une plante d’amaryllis en vie après Noël

Il y a dix ans, lorsque j’ai posé un bulbe d’amaryllis en pot sur mon bureau au travail, personne ne semblait savoir de quoi il s’agissait. Dans mon sondage non scientifique auprès de tous ceux qui passaient par là, j’ai été étonné de constater que 75 % de mes collègues ne parvenaient pas à identifier la grosse ampoule.

Aujourd’hui, en partie grâce à la popularité des bulbes d’amaryllis cirés faciles à cultiver, je doute que cela se produise. De plus en plus de gens réalisent à quel point il est amusant et facile de faire pousser un bulbe d’amaryllis pour de belles fleurs de Noël.

Comment prendre soin de l’amaryllis

À Thanksgiving ou avant, vous pouvez généralement trouver des bulbes d’amaryllis en vente dans les jardineries locales et les magasins à grande surface. Ils sont souvent livrés avec un pot en plastique et un disque compressé de terreau. Parfois, vous pouvez trouver uniquement les ampoules à vendre.

Achetez toujours la plus grosse ampoule que vous puissiez trouver et inspectez-la pour vous assurer qu’il n’y a pas de points faibles ou de signes de pourriture. Vous remarquerez peut-être des pousses vertes émergeant du sommet, ce qui signifie qu’il est prêt à pousser.

Plantez votre bulbe d’amaryllis dans un pot solide et lourd d’environ un pouce plus large que la partie la plus large de votre bulbe. Remplissez le pot de terreau bien drainé et assurez-vous qu’il dispose d’un trou de drainage. Le pot doit être suffisamment profond pour permettre aux racines de pousser. Lors de la plantation, laissez le tiers supérieur du bulbe exposé.

Placez votre bulbe d’amaryllis dans un endroit ensoleillé et arrosez chaque fois que les un à deux pouces supérieurs du sol sont secs. Comme beaucoup de plantes tropicales, l’amaryllis préfère les sols humides et ne doit jamais être laissée dans l’eau stagnante. Une fois les boutons floraux formés, déplacez la plante à l’abri de la lumière directe du soleil vers un endroit plus frais, ce qui aidera les fleurs à durer plus longtemps.

Soins de l’amaryllis après la floraison

Après la floraison de votre amaryllis, coupez la tige fleurie mais laissez le feuillage pour qu’il continue de pousser. Une fois par mois, fertilisez-le avec un engrais général pour plantes d’intérieur.

Au printemps, une fois la possibilité de gel passée, vous pouvez déplacer vos plants d’amaryllis à l’extérieur et les faire pousser dans le même récipient. Rentrez-les à l’intérieur bien avant toute menace de gel à l’automne.

Comment faire refleurir une amaryllis

Si vous souhaitez que votre amaryllis refleurisse pour Noël, prévoyez qu’elle entre en dormance début septembre. Pour ce faire, déplacez-le dans un endroit frais et sombre et arrêtez de l’arroser. Lorsque le feuillage jaunit, coupez-le. Généralement, l’amaryllis doit être dormante pendant huit à 12 semaines avant de recommencer à pousser et à fleurir.

Après sa dormance, vous verrez peut-être à nouveau des pousses vertes. À ce stade, remettez-le dans un endroit ensoleillé. Commencez à l’arroser et il devrait fleurir dans quatre à six semaines, comme lorsque vous l’avez acheté pour la première fois.

Peut-on planter une amaryllis à l’extérieur ?

Bulbes d’amaryllis, qui appartiennent en fait au genre végétal Hippeastrum, sont généralement cultivées comme plantes d’intérieur. Mais ils peuvent survivre à l’extérieur, là où les températures hivernales restent au-dessus de zéro.

Qu’en est-il des bulbes d’amaryllis cirés ?

Les bulbes d’amaryllis cirés sont l’un des moyens les plus simples de profiter des fleurs d’amaryllis pour les vacances. Placez l’ampoule sur une table et regardez-la grandir. Vous n’avez pas besoin de les arroser ni de faire quoi que ce soit de spécial pour qu’ils produisent des fleurs.

Pour préparer les bulbes cirés, les producteurs coupent les racines inférieures et insèrent un cadre métallique pour permettre au bulbe de tenir debout. Ensuite, l’ampoule est plongée dans la cire. Lorsque vous achetez des bulbes cirés, recherchez ceux qui commencent tout juste à montrer les boutons floraux. Une fois les fleurs d’amaryllis fanées, vous pouvez jeter le bulbe.

Dans certains cas, il est possible qu’un bulbe de fleur ciré continue à pousser après sa floraison. Pour ce faire, retirez délicatement la base en fil de fer et toute la cire, puis plantez le bulbe comme vous le feriez pour n’importe quel autre bulbe d’amaryllis. Arrosez-le une fois sec. S’il forme des racines, il poussera probablement et produira des feuilles. L’année suivante, vous pourrez tenter de le faire refleurir.

L’amaryllis est-elle toxique pour les chats ?

Oui. Les feuilles et bulbes d’amaryllis sont toxiques pour les chats, les chiens et les humains s’ils sont consommés. C’est généralement une bonne pratique d’éloigner vos animaux de toutes les plantes d’intérieur.