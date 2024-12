Rappel de véhicules hybrides Volkswagen en raison d’un risque d’incendie : le vôtre est-il sur la liste ?

Volkswagen a récemment rappelé 4 616 véhicules aux États-Unis, craignant qu’un défaut dans leurs batteries haute tension puisse entraîner une surchauffe et un risque accru d’incendie. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a annoncé que le rappel concerne les hybrides rechargeables, y compris les SUV Audi Q5 des années modèles 2022-2023 et les véhicules Audi A7 2022.

« Les concessionnaires installeront un logiciel de diagnostic avancé comme solution finale, qui devrait être disponible au deuxième trimestre 2025 », indique la NHTSA. « Volkswagen surveillera les données disponibles en ligne sur le véhicule et contactera les propriétaires si nécessaire pour leur conseiller de ne pas charger le véhicule jusqu’à ce que la batterie puisse être remplacée. »

Toutes les réparations seront effectuées gratuitement. La NHTSA s’attend à ce que des lettres informant les propriétaires concernés du risque pour la sécurité soient envoyées d’ici janvier 2025.

Ce rappel fait suite à un autre rappel Volkswagen beaucoup plus important. Début novembre, la NHTSA a annoncé que plus de 100 000 véhicules Volkswagen étaient rappelés, craignant que des gonfleurs d’airbags défectueux puissent provoquer l’explosion des airbags. Ce rappel concernait les modèles Beetle et Passat de 2006 à 2019.

Sources :