Vaut-il mieux rouler ses vêtements ou les plier ?

C’est une astuce d’emballage bien connue : rouler vos vêtements pour réduire les plis et prendre moins de place dans votre valise. Et je l’avoue, lorsqu’il s’agit de préparer mes valises pour un voyage, je suis résolument du côté de la Team Roll, surtout lorsque le hack est combiné avec des cubes d’emballage peu encombrants. Mais rouler les vêtements n’est-il adapté qu’en voyage, ou est-ce toujours applicable lorsque vous organisez des vêtements pour un usage quotidien ou un stockage saisonnier ?

«Le débat rouler ou plier dure depuis longtemps», déclare Darla DeMorrow, organisatrice professionnelle certifiée et propriétaire de HeartWork Organizing. « Mais le type d’organisation que vous préférez ne changera pas les dimensions de vos tiroirs ni la quantité d’objets que vous pouvez y mettre. Aussi bons que nous soyons, même nous, organisateurs professionnels, ne pouvons pas changer les lois de la physique ! »

Nous avons demandé à DeMorrow et à un collègue de nous donner leur avis sur les avantages et les inconvénients du roulement par rapport au pliage et ils ont eu beaucoup à dire sur le sujet.

Rouler ou plier : qu’est-ce qui permet d’économiser plus d’espace ?

Comme on peut s’y attendre, les avantages d’économiser de l’espace en roulant ou en pliant les vêtements dépendent en grande partie de l’espace dans lequel vous essayez de ranger ces vêtements. Nous avons demandé à nos pros d’aborder les scénarios suivants, et s’il s’agit de Team Roll ou Team Fold.

Organiser les vêtements de tous les jours

Qu’il soit plus efficace de rouler ou de plier les vêtements dans une commode de chambre dépend du type de vêtements, explique Brenda Scott, organisatrice professionnelle de la maison et experte en désencombrement, de Tidy My Space. « Le pliage permet de gagner plus de place, mais cela dépend de l’encombrement et de la taille de l’article, explique-t-elle. « Les petits vêtements pour enfants peuvent être pliés ou roulés, mais les t-shirts ou les jeans de taille adulte sont beaucoup plus grands et se plient mieux. » DeMorrow ajoute que si vous avez des tiroirs très peu profonds, « le fait de rouler peut vous aider à garder tout visible sur une seule couche. Les tiroirs plus profonds peuvent ne pas fonctionner aussi bien pour rouler des tissus légers et moyens.

Ranger les vêtements pour le stockage saisonnier

Scott est Team Fold sur celui-ci, tandis que DeMorrow est indifférent. « Vous les laverez probablement tous avant de les porter la saison prochaine », dit-elle. « Rangez-les de la manière qui convient le mieux à vos bacs ou conteneurs. Pour tous les vêtements, sauf très peu, comme les robes de bal et les smokings, un cycle de lavage et de séchage (ou simplement un cycle de peluches) éliminera tous les plis de stockage.

Faire ses valises pour un voyage

« Je préfère rouler », explique DeMorrow, « non pas parce que cela élimine les plis (ce n’est pas le cas), mais parce que rouler l’équivalent d’une journée de vêtements de voyage dans un petit paquet serré peut faciliter l’organisation sur la route. » Scott est également fan des vêtements à rouler pour les voyages, car cela « permet d’économiser de l’espace et les articles peuvent être enroulés ensemble ». Si vous n’avez pas le temps de déballer vos affaires dans votre chambre d’hôtel, les vêtements roulés offrent également un aperçu rapide de vos choix de garde-robe sans avoir à sortir les choses de votre valise.

Faire ses valises pour un déménagement

Si vous emballez tous vos vêtements pour un déménagement, Scott conseille de plier les vêtements et de les mettre dans des sacs sous vide afin de réduire la taille du contenant nécessaire. « Vous pouvez obtenir davantage dans une boîte de déménagement si l’air est retiré. Cela est particulièrement vrai pour les pulls, les parkas, la literie et les serviettes. » DeMorrow ajoute que les déménagements sur de courtes distances vous permettent souvent de conserver les vêtements pliés dans les tiroirs et les commodes. «Sinon», dit-elle, «et pour les déménagements longue distance, placez vos vêtements dans des cartons de déménagement en couches, avec une serviette ou du papier d’emballage séparant les couches dans différents tiroirs.»

Rouler ou plier : quel est le meilleur choix pour vos vêtements ?

Beaucoup d’entre nous ont adhéré à l’idée selon laquelle rouler les vêtements réduit les plis, mais ce n’est peut-être pas vrai. « Les rides arrivent », explique DeMorrow. « L’idée selon laquelle les vêtements roulés ne se froissent pas est ridicule. Ce qui change, cependant, c’est l’endroit où vous placez les plis et si vous créez une pression sur les articles pliés à plat en empilant davantage d’articles pliés à plat dessus. Par exemple, explique-t-elle : « Si vous pliez des vêtements à plat et que vous les stockez ensuite en piles, le poids des autres vêtements peut provoquer des plis. »

Mais rouler n’est peut-être pas la solution. « Si vous transformez un tiroir rempli de t-shirts pliés en rouleaux, mais que vous écrasez ensuite les piles de l’avant vers l’arrière du tiroir, vous vous retrouverez toujours avec des plis », explique DeMorrow. « N’oubliez pas qu’aucun nouvel espace n’est créé dans ce tiroir sans modifier certains éléments. »

Scott préfère rouler les tissus moulants, comme le satin. « Le fait de rouler réduira les rides que le pliage peut provoquer », dit-elle. « Même en roulant, le vêtement doit être aussi lisse que possible. Rouler ne veut pas dire s’effondrer en boule !

Qu’ils soient roulés ou pliés, DeMorrow aime que les vêtements soient visibles du haut, ou « classés » dans un tiroir s’il y a de la place. « Cela signifie que vous pouvez tout voir d’un seul coup d’œil, sans que rien ne se cache sous une pile.

Rouler ou plier est-il simplement une question de préférence personnelle ?

Une fois, j’ai essayé de rouler toutes les chemises et tous les pantalons de ma pré-fille, afin qu’elle puisse voir plus facilement le contenu de sa commode sans jeter des objets ici et là à la recherche d’un article préféré. J’étais fier de mon système, mais cela a duré toute une semaine, jusqu’à ce que ma belle-mère vienne me proposer gentiment de plier mon linge. Comme je ne me plains pas quand on me propose de plier mon linge, j’ai laissé tomber, et on est revenu aux vêtements pliés.

Lequel d’entre nous avait « raison » ? Scott dit que c’est autant une question de préférence personnelle qu’autre chose, ainsi que « la dextérité des mains, la capacité mentale à résoudre le puzzle de pliage, le temps que vous consacrez au rangement des vêtements et l’espace disponible pour les vêtements ». DeMorrow est d’accord et dit que Team Roll ou Team Fold est à 100 % une question de préférence personnelle. « Eh bien, peut-être 95 %. Certains tiroirs sont étrangement étroits, trop profonds ou peu profonds et doivent être optimisés pour votre garde-robe. Plusieurs essais peuvent être nécessaires pour réellement optimiser l’espace dans les tiroirs et sur les étagères pour les vêtements pliés et roulés. Ne vous arrêtez pas au premier essai si vous pensez qu’il pourrait y avoir une meilleure façon de stocker vos affaires.

Et elle clôt ce débat sur le rouleau ou le pliage avec une brillante astuce de rangement pour placard : « Maximisez tout votre espace de suspension, en remplaçant une seule tringle à vêtements par une tringle à double suspension. » C’est une astuce particulièrement utile pour un petit placard.

« C’est un exemple où vous pouvez littéralement doubler votre espace utilisable », explique DeMorrow.