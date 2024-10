Un guide de la saison des incendies : tout ce qu’il faut savoir

« La saison des incendies » est un terme que vous avez peut-être déjà entendu, mais que signifie-t-il exactement et comment s’y préparer ? Nous avons parlé à deux experts dans le domaine, Megan Fitzgerald-McGowan, spécialiste du programme de lutte contre les incendies de forêt à la National Fire Protection Association (NFPA), et Amy Masi, responsable des affaires publiques au US Forest Service, pour savoir quelle est la saison des incendies. quand cela se produit et ce que vous pouvez faire pour vous protéger.

Qu’est-ce que la « saison des incendies » ?

La saison des incendies est la période de l’année où l’activité des incendies est la plus prédominante. Cela englobe généralement les mois les plus chauds et les plus secs d’une région lorsque l’humidité est faible et que les broussailles meurent et se dessèchent. Dans les régions où les vents sont saisonniers, il s’agit d’une saison particulièrement dangereuse, car le vent peut augmenter considérablement la vitesse à laquelle une étincelle se produit et un incendie se développe.

Quand est la saison des incendies ?

Fitzgerald-McGowan explique que la saison des incendies se produit à différents moments dans la région en raison de facteurs tels que les régimes d’humidité et l’altitude. Certaines régions connaissent un printemps et un automne, tandis que d’autres suivent un été typique.

Les saisons d’incendie s’allongent également. Les zones qui ont une saison d’incendie en été « appelaient autrefois le printemps et l’automne « saisons intermédiaires », mais nous commençons à les voir diminuer à mesure que la fenêtre de brûlage s’étend avec la sécheresse, les températures plus élevées, etc. », explique Fitzgerald-McGowan.

Selon Masi, des États comme l’Arizona et le Nouveau-Mexique connaissent généralement une saison des incendies de février à juillet, tandis que des États plus à l’est, comme le Kentucky et le Tennessee, ont une saison des incendies à l’automne. Cependant, certains endroits ont techniquement une saison des incendies toute l’année. La Californie, par exemple, jouit d’un climat chaud et sec dans la majeure partie de l’État. Ainsi, bien que la fin avril à la fin octobre soit généralement le pic de la saison des incendies, Masi recommande aux résidents de pratiquer la sécurité incendie à tout moment. Surtout cette année, qui a été une année record dans son district.

Fitzgerald-McGowan recommande de consulter le site Web de l’organisation des ressources naturelles ou forestière de votre État et du service d’incendie local pour obtenir les informations les plus précises possibles.

Comment se préparer aux évacuations en cas d’incendie

doble-d/Getty Images

Les ordres d’évacuation peuvent parfois arriver rapidement. C’est une bonne idée de se préparer à l’avance afin que vous et votre famille puissiez sortir en toute sécurité.

Assurez-vous d’élaborer un plan d’évacuation



Masi souligne l’importance d’avoir un plan d’évacuation, incluant ces facteurs :

Décidez de votre groupe d’évacuation. Quelle famille et quels amis vivent avec vous ou à proximité ? Une fois que vous savez qui est votre groupe, sélectionnez un endroit désigné en dehors de votre quartier pour le rencontrer, d’autant plus que les tours de téléphonie cellulaire peuvent être compromises lors de grands incendies.

S’inscrire aux systèmes d’alerte locaux comme Genasys Protect et Ready Kern est une bonne idée. De cette façon, vous pouvez rester au courant des ordres d’évacuation et suivre tout autre conseil donné par les agences.

Fitzgerald-McGowan recommande également de prêter attention aux prévisions météorologiques locales : « S’ils annoncent un avertissement de drapeau rouge ou des conditions de drapeau rouge, considérez qu’il s’agit d’un avis indiquant que vous êtes en état d’alerte maximale. » De cette façon, vous pourrez vous déplacer plus rapidement si l’ordre d’évacuation est émis.

Préparez votre Go-Bag

Un go-bag est un sac contenant des objets importants que vous devrez sauver d’un incendie. Vous n’aurez peut-être pas le temps de tout récupérer et de tout emballer lorsqu’un ordre d’évacuation est annoncé, il est donc important de garder le sac prêt et à portée de main.

Lorsqu’il s’agit d’un sac à dos, Masi affirme que de nombreuses personnes oublient leurs documents importants. Les coffres-forts anti-incendie protégeront vos documents jusqu’à un certain point, mais ils peuvent quand même tomber en panne lors d’incendies suffisamment chauds. Si vous êtes opposé à l’idée de conserver les originaux dans votre sac de voyage, qui doit se trouver dans ou à proximité de votre voiture pour un accès facile, faites des copies de tous les documents importants (par exemple, assurance, cartes d’identité, licence de mariage, acte de propriété, certificat sentimental). photos etc).

Masi suggère également d’emballer vos médicaments sur ordonnance et vos chargeurs de téléphone de rechange dans votre sac à dos. La nourriture et l’eau sont également de bonnes idées. La quantité à garder sous la main dépend de l’endroit où vous vivez et de l’espace dont vous disposez.

Si vous craignez d’oublier des choses dans votre sac à dos, Fitzgerald-McGowan suggère d’utiliser des listes de contrôle comme celles de la National Fire Protection Association ou de Tahoe Fire Adapted Communities Create a Go-Bag.

Gardez la qualité de l’air à l’esprit

La fumée peut voyager étonnamment loin, même si vous ne vivez pas au cœur de l’incendie. Si vous ne pouvez pas quitter la zone, les purificateurs d’air et les masques comme les N95 sont une excellente idée pour réduire votre exposition. Votre commission locale de contrôle de l’air aura probablement des informations à portée de main pour vous aider à protéger vos poumons. Fitzgerald-McGowan suggère Smoke Ready CA, affirmant que même s’il s’agit d’un site Web californien, bon nombre de leurs ressources sont applicables à d’autres (États).

Comment se préparer à la saison des incendies

Il existe de nombreux bons conseils pour vous aider à vous préparer à la saison des incendies. Fitzgerald-McGowan recommande de suivre le guide de la NFPA afin que vous puissiez « faire partie de la solution aux incendies de forêt en prenant des mesures pour réduire le risque que votre maison s’enflamme à cause de braises ou d’un incendie de surface ».

La chose la plus importante que vous puissiez faire est d’être proactif dans votre protection. « Les tourbillons de feu et les tornades de feu sont réels », prévient Masi. Les incendies peuvent être imprévisibles, alors la meilleure chose que vous puissiez faire est de faire de votre maison une « sauvegarde facile ». Une « sauvegarde facile » est une maison qui ne présente pas beaucoup de risques d’incendie à proximité et qui peut être rapidement arrosée par les pompiers. Plus il y a de « sauvegardes faciles » dans un quartier, meilleur est le résultat global.

Pour faire de votre maison une « économie facile », Masi vous suggère :

Créez un espace défendable autour de votre maison. Cela signifie, au mieux de vos capacités, une barrière de 100 pieds devant votre maison dépourvue de tout objet inflammable. Alors, nettoyez vos gouttières, coupez les branches qui surplombent, éloignez votre tas de bois de votre maison, et surtout à moins de 30 pieds de votre maison, gardez les risques à zéro.

Cela signifie, au mieux de vos capacités, une barrière de 100 pieds devant votre maison dépourvue de tout objet inflammable. Alors, nettoyez vos gouttières, coupez les branches qui surplombent, éloignez votre tas de bois de votre maison, et surtout à moins de 30 pieds de votre maison, gardez les risques à zéro. Réduisez les combustibles dangereux autour de votre maison même au-delà de la barrière. Regardez autour de vous et voyez où vous stockez les matériaux inflammables et assurez-vous de suivre les travaux de jardinage.

même au-delà de la barrière. Regardez autour de vous et voyez où vous stockez les matériaux inflammables et assurez-vous de suivre les travaux de jardinage. Prenez le temps de faire du durcissement à la maison. Cela variera en fonction de vos ressources disponibles, mais faites de votre mieux pour opter pour une construction et une rénovation avec des matériaux résistants au feu. Par exemple, Masi a récemment remplacé ses terrasses en bois par du Trex, beaucoup plus résistant au feu.

Cela variera en fonction de vos ressources disponibles, mais faites de votre mieux pour opter pour une construction et une rénovation avec des matériaux résistants au feu. Par exemple, Masi a récemment remplacé ses terrasses en bois par du Trex, beaucoup plus résistant au feu. Gardez la météo à l’esprit. En aucun cas vous ne devez utiliser d’équipement électrique en cas de canicule ou de vent. La probabilité de créer des étincelles susceptibles de s’accrocher est bien trop élevée.

À propos des experts