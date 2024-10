J’ai essayé le tout nouveau fauteuil d’appoint Lovesac PillowSac et voici mon avis honnête

LoveSac, la marque à l’origine des très convoités canapés sectionnels et fauteuils-coussins, a récemment lancé un nouveau fauteuil d’appoint offrant le confort du classique Sacs. Qu’est-ce qui est différent avec le nouveau fauteuil d’appoint ? Il repose sur un cadre en bois élégant, offrant plus de soutien et une apparence et une sensation élégantes.

Nous avons testé et examiné le LoveSac Sactional, et nous l’avons adoré. Katie Bandurski, rédactrice en chef des achats, a déclaré que ce serait le dernier canapé qu’elle posséderait. Naturellement, lorsque nous avons appris que LoveSac lançait un nouveau fauteuil d’appoint, nous avons voulu être parmi les premiers à le tester. Nous avons donc fait envoyer la chaise d’appoint LoveSac PillowSac chez nous, l’avons assemblée et testée !

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle chaise. Sérieusement, nous n’avons épargné aucun détail.

Qu’est-ce que le fauteuil d’appoint PillowSac ?

La chaise d’appoint PillowSac est une nouvelle chaise personnalisable de LoveSac. Il a la sensation nuageuse des Sacs originaux, mais avec un cadre en chêne durable, des sangles épaisses et du matériel élégant pour maintenir le PillowSac en place. Il est également entièrement personnalisable. Vous pouvez choisir entre des bracelets de base beiges ou noirs et du matériel en laiton, en bronze à canon ou noir. De plus, il existe plus de 200 options de tissus pour la housse PillowSac, et plus de 150 d’entre elles sont lavables en machine.

Vous ne savez pas encore si vous êtes intéressé ? Le cadre de la chaise bénéficie d’une garantie à vie et d’une période d’essai à domicile de 60 jours, vous pouvez donc décider si elle vous convient sans pression.

Avantages : Chaise longue extrêmement confortable

Montage simple et rapide

Matériaux de construction de haute qualité

Personnalisable

De nombreuses housses en tissu sont lavables en machine (mais pas toutes)

Peut supporter jusqu’à 350 livres

Le style moderne fonctionne avec de nombreux thèmes de décoration différents

Inconvénients : Cher

Le coussin semble un peu bâclé après l’assemblage mais semble se former avec le temps

Caractéristiques du produit de la chaise d’appoint PillowSac

MARY HENN/Bricoleur familial

Le cadre de la chaise d’appoint PillowSac est fabriqué en bois de chêne durable et pèse 32,5 livres. Le cadre en bois est relié à des vis torsadées conçues à la fois pour le style et la fonctionnalité. Les sangles épaisses qui servent de base à la chaise supportent jusqu’à 350 livres. Le PillowSac de forme carrée, qui peut accueillir deux personnes, est celui recommandé pour le nouveau cadre.

Les sacs sont fabriqués avec de la mousse recyclée (sans haricots ni perles), ce qui est idéal si vous envisagez de les placer dans une chambre d’enfant ou dans un espace de jeu. La mousse recyclée est destinée à réduire l’impact environnemental tout en offrant un confort ultra-doux semblable à celui d’un nuage.

Il existe de nombreux tissus de revêtement parmi lesquels choisir. J’espérais le Dove Channeled Phur, mais le Light Chantilly Luxe Chenille pourrait être expédié plus rapidement lorsque j’ai commandé la chaise. J’expliquerai plus tard pourquoi je pense qu’un des tissus « phur » aurait été un meilleur choix. De plus, il existe de nombreux accessoires LoveSac pour la nouvelle chaise, notamment des Squattomans assortis, des couvertures FootSac et bien plus encore.

Comment nous l’avons testé

MARY HENN/Bricoleur familial

La chaise d’appoint LoveSac PillowSac est arrivée à ma porte d’entrée en trois parties distinctes : le PillowSac, le cadre et la housse. Ils sont également tous arrivés à des jours différents. Une fois toutes les pièces arrivées, j’ai assemblé la chaise (ce qui a pris environ 30 minutes). L’assemblage était très simple et simple : aucun outil n’était nécessaire ! Tout ce que j’avais à faire était de relier quatre pièces du cadre avec des vis torsadées, d’attacher les sangles (avec Velcro en place) et de placer le sac sur le dessus du cadre. La dernière étape a en fait pris le plus de temps ; cela impliquait de gonfler le sac et de mettre le couvercle.

MARY HENN/Bricoleur familial

Je dirai que j’ai eu du mal à gonfler le PillowSac et à lui donner un aspect correct. Au départ, il paraissait presque trop grand et trop plein pour le cadre. La chaise d’appoint PillowSac a définitivement un look surdimensionné, mais elle ressemble moins à une chaise qu’à un oreiller géant (d’où son nom, je suppose). Plus je m’asseyais sur la chaise et elle épousait ma forme, plus elle ressemblait à une chaise et moins à un oreiller. Cependant, je suis quand même un peu choqué par l’apparence du Sac après assemblage. Je pense qu’une couverture phur serait meilleure. Je n’aime pas l’apparence générale du tissu chenille léger chantilly luxe. De plus, il n’est pas lavable en machine, donc je m’inquiète de la façon dont le matériau de la housse résistera au fil du temps sans être soigneusement lavé.

Le cadre de la chaise est magnifique et donne l’impression d’être fait de matériaux de haute qualité. Le Sac, bien que difficile à utiliser, est super confortable. Son rembourrage intérieur en mousse donne l’impression de s’enfoncer dans un surmatelas en mousse, et le siège est suffisamment grand pour accueillir deux petits adultes, un adulte et un enfant ou un adulte et un animal de compagnie. J’aimais me blottir contre ma fille ou m’étendre seul avec un bon livre.

MARY HENN/Bricoleur familial

Je recommanderais de placer la chaise dans une chambre d’enfant ou dans un sous-sol. Personnellement, j’aime un look plus raffiné pour le salon, mais cette chaise est très confortable et serait idéale pour lire, se prélasser et profiter d’une soirée cinéma en famille.

Pourquoi devriez-vous nous faire confiance

Mary Henn, rédactrice en chef du shopping, est une testeuse de produits experte chez Homme à tout faire familial. Elle a testé des centaines de produits, dont d’innombrables meubles et articles pour la maison. Mary possède une vaste expérience dans les tests des meilleurs canapés sectionnels, matelas et plus encore. Lorsqu’elle teste des meubles, elle examine le style général, la qualité, le confort et la valeur. Pour cette pièce, elle a assemblé et testé la chaise d’appoint LoveSac PillowSac dans sa propre maison, afin que vous sachiez à quoi elle ressemble et fonctionne dans la vôtre.

FAQ

Quelle est la différence entre une chaise longue et une chaise d’appoint ?

Les chaises longues sont généralement conçues pour le confort, tandis que les chaises d’appoint attirent le regard et servent de points focaux. Cela dit, la chaise d’appoint LoveSac est probablement plutôt une chaise longue. Il est fait pour le confort et LoveSac propose des accessoires comme un repose-pieds pour le rendre encore plus confortable.

Comment coordonner une chaise d’appoint avec un canapé ?

Si vous essayez de choisir un tissu de housse qui correspondra à votre canapé existant, n’essayez pas de l’assortir parfaitement. Choisissez plutôt un tissu différent dans une couleur contrastante pour un look plus simple.

Ce que les autres ont à dire

Avec près de 4 000 avis clients et une note de 4,7 étoiles sur LoveSac, le PillowSac est présenté comme étant confortable, grand, adapté aux enfants et durable. De nombreux critiques ont acheté le nouveau cadre LoveSac séparément de leurs Sacs existants, qui durent de nombreuses années. La plupart des critiques citant le nouveau cadre affirment qu’il améliore l’apparence et le confort des coussins LoveSac traditionnels. De plus, les critiques affirment que l’assemblage est rapide et facile, et nous sommes d’accord !

PillowSac avec cadre de chaise d’appoint ou sans

Il existe cinq tailles différentes de PillowSac, la plus grande pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. Le PillowSac est le mieux adapté au cadre de chaise d’appoint, que vous pouvez acheter avec le sac de votre choix. Sans le cadre, votre Sac reposera sur le sol et ressemblera beaucoup à un pouf, mais sans perles, car LoveSac utilise un rembourrage en mousse recyclée. Poser le sac seul sur le sol peut être idéal pour les chambres d’enfants, les sous-sols et les salles de jeux, mais le cadre lui donne un aspect plus raffiné pour les espaces communs où vous pourriez accueillir fréquemment des invités.

Si vous possédez déjà un PillowSac, vous pouvez acheter le cadre de chaise d’appoint PillowSac séparément pour surélever votre Sac.

Verdict final

J’ai trouvé la chaise d’appoint LoveSac PillowSac incroyablement facile à assembler et très confortable. J’adore me blottir dans le fauteuil surdimensionné avec mon café du matin et un bon livre. Le seul problème que j’ai eu avec la chaise était de lui donner un aspect soigné et bien rangé après l’assemblage, je la recommande donc pour un sous-sol ou une salle de jeux.

Cependant, j’ai remarqué que plus je m’asseyais sur la chaise, plus elle commençait à épouser ma forme et à ressembler aux photos en ligne. Dans l’ensemble, il est très bien fait, et si vous aimez la sensation du PillowSac, vous adorerez probablement aussi le cadre de chaise d’appoint.

Où acheter la chaise d’appoint PillowSac

Vous pouvez acheter le cadre de chaise d’appoint PillowSac chez LoveSac pour 675 $ ; si vous souhaitez regrouper le PillowSac avec le cadre, cela vous coûtera environ 1 300 $, selon les matériaux que vous choisissez.