Ce que les couleurs de peinture de 2025 nous disent sur la direction que prend le design d’intérieur

Un moyen simple et économique de transformer une pièce est de choisir une nouvelle couleur de peinture pour vos murs. Mais avec autant de nuances parmi lesquelles choisir, faire un choix peut s’avérer intimidant. Si vous souhaitez restreindre le champ, pourquoi ne pas vous inspirer des Couleurs de l’année 2025 ? De nombreuses grandes entreprises de peinture sélectionnent ces tons tendance annuels.

J’ai discuté avec deux professionnels de la décoration pour découvrir ce que les couleurs de l’année 2025 peuvent nous dire sur la direction que prendront les tendances pour la maison, comment et quand elles peuvent vous aider à vous approprier une maison élégante et comment présenter ces tendances de manière à ce qu’elles puissent vous aider. semble intemporel.

Quelles sont les couleurs de l’année ?

Chaque automne, de nombreuses grandes marques de peinture annoncent leurs couleurs de l’année. «C’est un moyen pour les professionnels de l’intérieur et les entreprises de peinture de faire preuve de leadership dans leur domaine», explique la décoratrice d’intérieur Heather Mastrangeli.

Elle estime que, dans une certaine mesure, les annonces de la couleur de l’année sont une tactique de marketing. Cependant, cela ne veut pas dire qu’ils n’ont aucun sens. Les entreprises font leurs choix en examinant les humeurs et les désirs actuels des consommateurs, ainsi que les prévisions des tendances en matière de style de vie et de design. Cela signifie que, même si les couleurs varient selon la marque, des thèmes émergents significatifs peuvent apparaître parmi les teintes.

Mastrangeli explique qu’il existe une corrélation directe entre l’industrie de la mode et celle du design d’intérieur. « En général, la mode est un peu en avance sur le design d’intérieur, et les tendances commencent en Europe avant de se diriger vers les États-Unis », dit-elle. « Au fur et à mesure que nous voyons les annonces de la couleur de l’année 2025, nous savons que ces nuances sont soigneusement sélectionnées sur la base d’une multitude de critères et feront sensation dans le monde de la décoration intérieure. »

Dois-je me soucier des couleurs de l’année ?

Vous n’avez pas besoin de sélectionner une couleur de l’année pour créer un espace intemporel et élégant. Et parfois, ces nuances tendance ne correspondent pas à vos préférences personnelles ou à l’esthétique que vous recherchez. Cependant, si vous avez besoin d’inspiration sur les meilleures couleurs de peinture intérieure pour réaménager une pièce, Mastrangeli explique que les couleurs de l’année peuvent être un point de départ utile. « Le risque (de faire un faux pas en matière de conception) est légèrement atténué en se tournant vers les tendances en matière de couleurs », dit-elle.

Ils peuvent aider à réduire le nombre écrasant d’options de couleurs et fournir une inspiration et une orientation pour un style global de décoration intérieure. Si vous aimez être à l’avant-garde des tendances, vous ne pouvez pas vous tromper en sélectionnant une couleur de l’année 2025.

Les couleurs de l’année vieilliront-elles bien ?

Les couleurs de l’année sont choisies en fonction des tendances actuelles et prévues en matière de design plutôt que du caractère intemporel des nuances. Certaines nuances peuvent vieillir plus rapidement que d’autres. Cependant, l’architecte d’intérieur Megan Hersch affirme que les tendances ont tendance à durer plusieurs années et ne risquent pas de basculer rapidement vers l’extrême opposé. « Ainsi, la crainte que votre maison paraisse démodée si vous choisissez une couleur parmi les tendances n’est pas toujours justifiée », dit-elle.

Mastrangeli dit que ce sont rarement les couleurs elles-mêmes qui créent des problèmes de vieillissement. «C’est la combinaison des murs peints, de la décoration intérieure et du mobilier qui peut donner à un espace un aspect démodé», dit-elle. Réfléchir à la façon dont tous ces éléments s’assemblent peut vous aider à conserver un attrait intemporel lorsque vous peignez votre maison pour la vendre.

En regardant les couleurs émergentes de l’année 2025, la tendance penche vers des nuances terreuses, chaudes, apaisantes et réconfortantes, plutôt que vers des tons froids contemporains. Mastrangeli affirme que ces nuances ont une tenue intemporelle lorsqu’elles sont combinées avec les bons meubles et finitions.

Ce que les couleurs de l’année 2025 nous disent sur la direction que prend le design d’intérieur

Hersch dit qu’après plusieurs années de style de maison « hygge », mettant en vedette des bois chauds et des tons neutres doux, les gens continuent de rechercher un répit accueillant du monde extérieur. « Les gris plus froids d’il y a 10 ans cèdent la place à des couleurs plus sophistiquées et plus profondes, et c’est là que je pense que le niveau de design restera tandis que les gens se tourneront vers plus de connexion humaine et de chaleur », dit-elle.

Mastrangeli estime également que le bouleversement de la pandémie mondiale a influencé les tendances aux tons chauds dans les sélections de couleurs de l’année 2025. « Lorsqu’il y a une crise, les gens ont soif de réconfort », dit-elle. « Ils veulent être entourés de chaleur après avoir traversé une période aussi mouvementée. »

À propos des experts