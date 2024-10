Comment profiter des feux de camp et des feux de joie en toute sécurité

Les incendies sont pour moi une énigme constante.

Nous campons beaucoup et la chaleur, la lumière et la nostalgie d’un feu rendent mon mari si joyeux. Mais vivre dans des régions sujettes aux incendies pendant la majeure partie de ma vie et avoir des membres de ma famille dont les maisons ont presque brûlé dans des incendies de forêt m’a permis de me concentrer sur la sécurité incendie. Je suis également préoccupé par les impacts environnementaux et sanitaires de la combustion du bois.

Mettez tout cela ensemble, et je ne suis pas exactement la vie de la fête autour des feux de camp et des feux de joie. Mais mes inquiétudes nous ont amenés à trouver des moyens créatifs, sûrs et responsables de profiter du feu de bois qui satisfont les besoins de chacun.

Voici quelques incontournables pour profiter en toute sécurité des feux de camp et des feux de joie, glanés grâce à notre expérience personnelle et aux professionnels de la National Fire Protection Association.

Assurez-vous qu’il est légal de brûler

Vérifiez auprès de votre service d’incendie local pour vous assurer que les feux de bois sont légaux et quelles restrictions peuvent être en place, comme la distance minimale à laquelle ils peuvent se trouver des structures. De nombreux endroits imposent également des interdictions temporaires de brûlage lorsque le risque d’incendie ou les niveaux de pollution sont élevés.

Utilisez le bon foyer

Nous avons constaté que la plupart des foyers dans les terrains de camping sont inutilement grands. Les petits foyers et foyers sont moins susceptibles de devenir incontrôlables. De plus, ils brûlent moins de bois, ce qui permet d’économiser de l’argent et de réduire l’impact environnemental des émissions de gaz à effet de serre.

Nous avons bricolé notre foyer, confortable pour quatre personnes, à partir d’un pot de conserve recouvert de céramique de 18 litres. Nous avons percé des trous au bas des parois latérales, permettant à l’air d’attiser les flammes pour une combustion efficace. Il est également doté d’un couvercle que nous utilisons pour éteindre rapidement les flammes s’il y a du vent. Pour éviter d’endommager le sol, nous plaçons plusieurs briques coupe-feu en dessous.

Si vous utilisez des briques ou des roches pour votre bague, assurez-vous qu’elles sont résistantes au feu. Si des éclats de roche commencent à voler, éteignez immédiatement le feu. Cela nous est arrivé une fois, donc je peux affirmer avec certitude que ce n’est pas amusant d’avoir des éclats de roche qui volent !

Envisagez un foyer sans fumée

Si vous avez le budget, les foyers sans fumée en acier inoxydable sont l’un des moyens les plus simples d’allumer et de contenir un feu. Ils réduisent la fumée au minimum et sont relativement faciles à nettoyer et à transporter. En plus, ils ont l’air sympa. Certains sont également livrés avec un couvercle pour plus de sécurité.

Pour les feux de divertissement et de jardin, nous adorons notre poêle Solo. S’il fait particulièrement froid là où vous vivez, pensez à leur déflecteur de chaleur en option. Breeo et East Oak font également de bons foyers sans fumée. Ou essayez la FireCan portable alimentée au propane d’Ignik.

Planifiez le vent et les étincelles

Dégagez au moins un rayon de plusieurs pieds autour de la fosse de tout débris susceptible de prendre feu, comme de l’herbe sèche, des feuilles, des aiguilles de pin, des bâtons et des arbustes. Dégagez davantage de toutes les zones sous le vent.

Aussi:

N’allumez jamais de feu sous des branches d’arbres car des étincelles pourraient s’enflammer.

Ne brûlez jamais les jours venteux et secs.

Pensez à utiliser un pare-étincelles pour empêcher les braises de s’échapper.

Construisez des pierres ou des briques plus haut du côté venteux, ce qui protège le feu du vent et rayonne de la chaleur vers vous pour plus de chaleur.

Pensez à installer une barrière visuelle/physique autour du feu pour empêcher les enfants, les animaux domestiques et les adultes ivres d’y tomber par hasard.

Choisissez judicieusement le bois

« Utiliser le mauvais type de bois de chauffage est une erreur courante », déclare Jonathan Miller, co-fondateur de Breeo. « Non seulement la combustion d’objets comme le bois traité ou peint peut libérer des produits chimiques nocifs, mais ce n’est tout simplement pas un combustible puissant pour un feu de joie. »

Le bois séché au four est le meilleur. Les bois durs chevronnés comme le chêne, le cèdre et le caryer sont particulièrement bons car ils brûlent plus proprement, plus longtemps et plus chaud que les bois tendres comme le pin et le tremble, bien qu’un peu de bois d’allumage tendre facilite grandement l’allumage d’un feu.

Les bois à éviter comprennent :

Aulne, peuplier et saule ;

Du bois pourri, humide ou moisi, qui créera une fumée excessive et des braises éclatantes ;

Bois flotté, bois peint et bois traité, car les fumées sont toxiques.

N’utilisez pas d’accélérateurs

klyots/Getty Images

Si vous avez besoin d’aide pour allumer le feu, utilisez un bon bâton allume-feu ou un combustible plus léger conçu à cet effet. Évitez l’essence ou tout autre accélérateur inflammable. Cela entraîne trop souvent des brûlures, des incendies incontrôlables et des fumées nocives.

Ne brûlez pas de journaux ou de cartons

Les produits en papier ont tendance à produire de grosses braises volantes. Utilisez plutôt un allume-feu ou un petit morceau de journal bien torsadé.

Construisez également une bonne base avec suffisamment de petit bois. Cela vous aidera à établir un lit de charbon chaud, qui brûlera plus efficacement des bûches plus grosses et réduira la fumée.

Ne brûlez pas de plastiques et de produits chimiques

Les risques pour la santé sont évidents, mais les plastiques et les produits chimiques se cachent dans de nombreux objets dont vous ne vous rendez peut-être pas compte. Il s’agit notamment des peluches de sèche-linge, des emballages alimentaires contenant de l’encre brillante, des magazines sur papier glacé, des bois pressés, notamment des blocs de boucher, des meubles vernis et des vêtements en fibres synthétiques.

Superviser tous les incendies

« Désignez quelqu’un pour surveiller les flammes à tout moment afin d’éviter que le feu ne devienne incontrôlable et d’empêcher les enfants et les animaux de se tenir trop près », explique Miller. Équipez le superviseur de vêtements de protection appropriés, notamment un gant ignifuge, un tisonnier à long manche, une pelle, des chaussures fermées et des lunettes de protection. Aussi, gardez toujours un seau d’eau ou un tuyau d’arrosage à proximité.

Éteignez-le à froid

Si vous campez, laissez vos cendres froides au toucher. Sinon, les braises peuvent facilement se rallumer des heures, voire des jours plus tard.

Pour éteindre complètement le feu, remuez une quantité importante d’eau en profondeur dans les cendres. Ne vous contentez pas de recouvrir les braises de terre. Cela les maintient en vie, en attendant qu’un vent violent les découvre.

Si vous avez profité d’un feu dans votre jardin, attendez que les braises refroidissent avant de les jeter dans un contenant ignifuge, comme un bac métallique doté d’un couvercle dédié à cet effet. Évitez de placer les cendres chaudes dans les poubelles ou à proximité de matériaux inflammables.