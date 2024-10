Le Tesla Cybertruck ferait-il réellement un bon camion de travail ?

Des diligences tirées par des chevaux des premiers pionniers aux camionnettes décorées d’aujourd’hui (qui ne transportent peut-être jamais rien d’autre que des passagers ou des produits d’épicerie du supermarché), nous aimons nos camions. Qu’ils soient utilisés comme chauffeurs quotidiens, pour des aventures en plein air (camping, chasse, pêche, antiquités) ou pour transporter des outils, des personnes et des fournitures sur des chantiers, ils sont ancrés dans bon nombre de nos vies quotidiennes. Le nouveau Tesla Cybertruck (plus 2 000 000 de nouveaux pick-up vendus en 2023) en est la preuve.

Les commentaires issus de conversations avec deux représentants commerciaux compétents m’ont aidé à élaborer ma vision globale pour répondre à la question de savoir si un Tesla Cybertruck est un bon camion de travail.

Quelques mises en garde :

Même si le concessionnaire Tesla régional que j’ai visité avait un Cybertruck dans la salle d’exposition, je n’ai pas pu le tester sur route. (Remarque : tout ce qui concerne Cybertruck, de la planification d’un essai routier à l’achat d’un essai routier, se fait uniquement en ligne.)

Comme le camion n’est sorti que depuis environ six mois, il n’existe aucune donnée de qualité, de fiabilité ou de crash test permettant d’évaluer complètement ce nouveau véhicule.

Cela dit, continuez à lire pour voir ce qui a été appris.

Spécifications de la transmission intégrale Cybertruck

Type de moteur (Puissance) Les deux moteurs produisent environ 600 chevaux Couple 7 435 lb-pi Transmission Transmission intégrale Gamme 340 (est.), plus 130 miles supplémentaires avec batterie d’extension d’autonomie en option Poids 6 600 livres Largeur 95 po avec rétroviseurs déployés Hauteur 71 po. Longueur 224 po. Empattement 143 pouces. Piste

70 po (ligne centrale entre les deux roues avant ou arrière) Temps de chargement 15 minutes (135 miles) en utilisant une station de recharge Tesla Prises de courant

120 volts et 240 volts (9 kW, 40 ampères) et trois prises de charge USB-C (5 au total) Roues 20 po. Capacité de sauvegarde à domicile Peut alimenter une maison jusqu’à trois jours Quatre roues directrices Oui Garde au sol pour le tout-terrain Jusqu’à 16 pouces. Garantie du véhicule Quatre ans/50 000 milles Batterie et unité d’entraînement Huit ans ou 150 000 miles

Taille de la caisse du Cybertruck par rapport aux camionnettes standard à caisse courte et longue

Une caisse courte standard typique sur un pick-up à cabine double à quatre portes mesure environ 70 pouces (63 pieds cubes) de rangement, tandis que la caisse plus longue mesure environ 80 pouces (72 pieds cubes). La caisse courte d’un pick-up traditionnel à deux portes mesure environ 80 pouces (72 pieds cubes) et la caisse longue 99 pouces (82 pieds cubes).

La caisse Cybertruck à quatre portes mesure 73 pouces de long et dispose de compartiments de rangement supplémentaires et d’un espace de chargement caché étanche aux intempéries, pour un espace de stockage total de 67 pieds cubes.

Forme du lit du Cybertruck

La forme du lit du Cybertruck reflète celle des camionnettes traditionnelles. Avec le hayon abaissé, vous pouvez transporter une feuille de contreplaqué ou de cloison sèche de 4 x 8 pieds.

Combien un Cybertruck peut-il transporter ?

La charge utile d’un Cybertruck est de 2 500 livres. Comme pour tout véhicule, ne dépassez jamais le poids nominal brut du véhicule (PNBV) ou le poids à vide (la masse totale d’un véhicule avec tous les fluides de fonctionnement nécessaires et sans passagers ni chargement).

Capacité de remorquage du Cybertruck

Le Cybertruck possède une excellente capacité de remorquage de 11 000 lb.

Combien coûte un Cybertruck ?

Au moment d’écrire ces lignes, le prix catalogue du modèle Foundation actuellement disponible pour le Cybertruck de Tesla est de 99 990 $. En plus d’une batterie d’extension d’autonomie en option, vous pouvez ajouter plusieurs options, notamment une roue de secours avec une trousse à outils, un compresseur d’air et des sièges d’appoint.

Si vous envisagez d’utiliser un Cybertruck comme camion de travail, un hayon externe et un pare-chocs protègent la carrosserie des dommages. Des barres transversales de galerie de toit pour transporter des échelles ou des fournitures et une rampe de hayon sont des options à considérer.

Coût des Cybertrucks par rapport aux autres nouveaux pick-up :

Le prix du camion Cyber ​​est similaire à celui des nouveaux pick-up EV comparables, entièrement chargés, d’un quart de tonne :

Le Ford F-150 Lightning Platinum Series 2024 commence à environ 88 000 $.

Le Rivian R1S 2025 commence à 89 000 $.

Le GMC Denali e4WH 2024 a un prix catalogue de 99 495 $, a déclaré Ben Shoolin, spécialiste des ventes et de la location de la marque d’excellence Buick/GMC.

Le GMC Hummer EV 2X e4WD 2025 a un prix catalogue de 98 845 $. Shoolin a ajouté que l’ajout de plusieurs options et accessoires classiques de General Motors peut placer le prix catalogue du Hummer EV 3X Edition à bien plus de 140 000 $.

Le Cybertruck est-il un bon camion de travail ?

Même avec les mises en garde, si vous souhaitez dépenser 100 000 $ pour un Cybertruck et, sur la base de la fiabilité des nouvelles voitures Tesla de Consumer Reports, mon instinct me dit que oui, cela fera un bon camion de travail. J’ai été sérieusement impressionné par le Cybertruck que j’ai regardé, touché et dans lequel je me suis assis. Il était solide comme un roc. La taille, l’ajustement et la finition, à mon avis, étaient parfaits.

Il y a quelques inconvénients, comme une visibilité limitée, mais les six caméras externes et la direction intégrale (AKA « marche en crabe ») rendraient les déplacements sur un chantier plus sûrs et plus faciles.

Comme l’a décrit un représentant commercial de Tesla, les pneus de 20 pouces, la plaque de blindage protégeant la batterie contre les dommages causés par les roches et les débris lors de la conduite sur terrain accidenté et différents modes tout-terrain (y compris un mode qui utilise une suspension pneumatique adaptative soulevant la suspension et met sous pression la batterie haute tension pour empêcher l’intrusion d’eau lors de la conduite dans des eaux peu profondes) réduisent tous les risques d’endommagement de la batterie et du train de roulement lors de la conduite autour d’un chantier ou d’un chantier de construction.

Actuellement, Tesla ne propose pas de moyen de monter un équipement de déneigement ou une cabine-lit pour un stockage supplémentaire, mais j’ai trouvé quelques sites en ligne proposant des accessoires uniques et fonctionnels pour équiper joliment le Cybertruck en tant que camion de travail. Le Cybertruck est livré en standard avec des capacités de remorquage et de charge exceptionnelles, la capacité d’alimenter votre maison ou vos outils électriques, ainsi que tous les raffinements, éléments essentiels et qualités que vous souhaitez et attendez d’un camion de travail décent.

À propos de l’expert

Ben Shoolin est vendeur professionnel de véhicules neufs chez General Motors depuis plus de 45 ans et est un spécialiste primé des ventes et de la location de la marque d’excellence Buick/GMC chez O’Neil Buick à Warminster en Pennsylvanie., un programme de satisfaction client de General Motors primé sur plusieurs années. concession. (18 août 2024)

