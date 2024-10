Tout savoir sur les tentes termites

Lorsque je vivais dans le sud de la Floride, les maisons enveloppées dans des tentes colorées de fumigation contre les termites étaient monnaie courante. Cependant, les problèmes de termites ne se limitent pas au Sunshine State.

Les termites prospèrent dans les climats chauds des États-Unis et si vous êtes infesté dans votre maison, ils peuvent gravement endommager les poutres et les planchers en bois.

Si vous avez des termites et envisagez de mettre une tente dans votre maison, voici ce qu’il faut savoir sur le processus.

Qu’est-ce que la tente termite ?

La tente à termites est une méthode d’extermination des termites de bois sec et d’autres insectes destructeurs du bois. Il s’agit de placer une tente ou des bâches sur une maison, puis de libérer des fumigants gazeux dans la structure. « La fumigation structurelle est recommandée en cas d’infestations graves, généralisées, en partie inaccessibles et/ou difficiles à localiser de termites de bois sec », explique Glen Ramsey, entomologiste chez Orkin.

Comment fonctionnent les tentes termites ?

Les bâches sont fixées ensemble pour créer une tente hermétique. Cette tente est ensuite remplie de gaz fumigants qui tuent les termites. Les bâches sont ensuite retirées afin que les fumées puissent s’aérer avant que les gens ne rentrent chez eux.

Combien coûte une tente termite ?

Le coût d’une tente termite dépend de la taille et de la complexité de la structure ainsi que de la situation géographique. Pourtant, il y en aura certainement des milliers, explique Patricia Hotel, entomologiste certifiée et responsable des services techniques chez Terminix.

« La construction et l’étanchéité de la structure nécessitent beaucoup de temps et d’efforts de main-d’œuvre, ainsi que le coût du fumigant », explique Hottel. « Dans certaines situations, des ascenseurs spécialisés peuvent être nécessaires pour déplacer les bâches sur la structure. Tout cela augmente le coût du traitement.

Comment se préparer à la tente contre les termites

Plus important encore, toutes les personnes, animaux et plantes doivent quitter le bâtiment, mais il y a également beaucoup d’autres travaux de préparation. Votre entreprise de lutte contre les termites vous informera des détails, mais en général, vous devrez :

Retirez tous les aliments et médicaments, y compris les aliments pour animaux de compagnie, qui ne se trouvent pas dans des récipients en plastique, en verre ou en métal avec leurs joints hermétiques d’origine intacts, ou mettez-les dans des sacs en nylon spéciaux fournis par le fumigateur.

Retirez tous les produits secs stockés dans des sacs ou des boîtes en carton, ou placez-les dans des sacs de fumigation, même s’ils ne sont pas ouverts.

Retirez les housses en plastique des matelas, des chaises et des canapés, ou retirez ces meubles de la maison.

Retirez toutes les plantes d’intérieur, ainsi que celles d’extérieur qui se retrouveront sous la tente de fumigation.

Coupez les arbustes autour de la maison pour laisser de la place à la tente.

Demandez à la compagnie de gaz de fermer la conduite de gaz la veille de l’installation de la tente.

Arrosez le périmètre de la maison jusqu’à environ six pouces de profondeur pour aider à protéger les plantes à proximité.

Combien de temps dure la tente contre les termites ?

Le traitement proprement dit prend généralement 24 heures ou moins. Mais l’ensemble du processus de mise en tente contre les termites, de la préparation au traitement en passant par l’aération, prend généralement de 24 à 72 heures, selon la taille de la maison, explique Ramsey. De fortes pluies ou des vents violents peuvent également entraîner des retards.

Combien de temps faut-il rester hors de la maison après une tente contre les termites ?

Vous devrez rester ailleurs pendant plusieurs jours après avoir installé une tente contre les termites, jusqu’à ce que tout le fumigant soit sorti de votre maison. L’expert en lutte antiparasitaire utilisera un moniteur de fumigation pour déterminer quand il est sécuritaire de rentrer.

À quelle fréquence devriez-vous faire une tente contre les termites ?

La fréquence à laquelle vous devez camper contre les termites dépend de la fréquence des termites dans votre région.

« Le sud de la Floride, par exemple, a une plus grande activité de bois sec que le nord de la Floride, bien que des infestations de termites secs soient possibles dans les deux parties de l’État », explique Hottel. « Il est important de noter que la fumigation ne tuera que les parasites cibles présents au moment de la fumigation. » Cela signifie qu’installer une tente dans une maison n’est pas un moyen de prévenir les termites. Il est donc également important de procéder à des inspections annuelles pour détecter rapidement les signes de termites.

La tente termite est-elle faite pour moi ?

Les petites infestations peuvent souvent être traitées par des injections de produits chimiques dans le bois ou par des traitements thermiques localisés, explique Ramsey. Mais pour les plus grandes, la fumigation sous tente est souvent la seule option viable.

« L’industrie de la lutte antiparasitaire recherche continuellement des alternatives à la fumigation ; cependant, à l’heure actuelle, la fumigation reste une méthode efficace pour traiter toute la maison », explique Hottel.

Pouvez-vous bricoler une tente contre les termites ?

Non, vous ne pouvez pas bricoler une tente contre les termites, car une formation et une licence sont nécessaires pour acheter et utiliser des fumigants. « La fumigation contre les termites utilise des produits spécialisés qui, s’ils sont mal utilisés, peuvent présenter un grand danger », explique Ramsey. « Les experts certifiés en termites suivent une formation approfondie pour garantir que ce type de traitement est effectué correctement et en toute sécurité. »

FAQ

Les tentes contre les termites tuent-elles d’autres insectes ?

Oui, les tentes contre les termites peuvent également tuer les parasites domestiques, notamment les blattes, les punaises de lit, les coléoptères xylophages et les fourmis. « Cependant, son efficacité peut varier en fonction du cycle de vie du ravageur et de la concentration du fumigant », explique Ramsey. « Pour une gestion globale des ravageurs, des méthodes de contrôle ciblées supplémentaires peuvent être nécessaires pour lutter efficacement contre divers ravageurs. »

Les tentes à termites tuent-elles les rats ?

Oui, les tentes contre les termites tueront les rats qui se trouvent dans la maison au moment de la fumigation. Cependant, une fois la fumigation terminée, les rats entrant dans la structure ne seront pas affectés, il est donc important de mettre également en place un plan de prévention.

Comment le fait de camper contre les termites affecte-t-il les voisins ?

Si cela est fait correctement, le fait de camper ne devrait pas du tout affecter vos voisins. Avant la fumigation, l’entreprise vérifiera que les structures voisines ne sont pas reliées d’une manière qui pourrait permettre au fumigant d’y pénétrer. Ensuite, ils surveilleront l’extérieur pendant la fumigation pour s’assurer qu’aucun gaz excessif ne s’échappe des joints. De plus, la tente contiendra les termites, afin qu’ils ne s’enfuient pas dans la maison de votre voisin.

« Cependant, si votre voisin a des termites, vous pourriez également courir le risque d’attraper des termites si l’infestation n’est pas traitée correctement et rapidement », explique Ramsey.

À propos des experts