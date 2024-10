Comment acheter des pneus, un guide d’achat étape par étape

L’achat de pneus neufs peut être une tâche ardue. Les choix sont ahurissants, et les différentes notes et les différents modèles de bande de roulement des pneus prêtent à confusion. Les pneus sont chers, point final. Mais je peux vous donner quelques conseils pour choisir les bons pneus pour votre véhicule. Et nous vous mettrons en garde contre les erreurs les plus courantes lors de l’achat de pneus. Lorsque vous aurez fini de lire, vous devrez encore mettre un peu d’argent sur des pneus neufs. Mais vous serez moins intimidé par le processus et plus confiant quant au choix des bons pneus pour votre véhicule.

Obtenez les spécifications originales Ne présumez pas que les pneus de votre voiture sont de la bonne taille. Achetez plutôt des pneus basés sur les spécifications d’usine d’origine. Trouvez les spécifications sur un autocollant directement sur la porte conducteur ou sur le montant de la porte. Notez la taille des pneus ainsi que l’indice de charge et de vitesse. Ne vous laissez pas convaincre d’acheter le mauvais pneu. Si le magasin de pneus ne propose pas le pneu recommandé, demandez au personnel de le commander pour vous. L’installation d’une mauvaise taille peut affecter les lectures du compteur de vitesse et causer des problèmes de changement de vitesse.

Définissez vos priorités

L’erreur la plus courante que commettent les acheteurs de pneus est de choisir des pneus en fonction uniquement du prix. Voici une meilleure façon d’aborder le processus d’achat de pneus. Commencez par classer les caractéristiques suivantes des pneus par ordre d’importance pour vous : traction, usure de la bande de roulement, bruit, maniabilité/confort de conduite et garantie. Achetez des pneus en fonction de vos trois principales priorités. Cependant, si votre budget est très serré, vous devrez peut-être vous contenter de votre priorité absolue et abandonner le reste.

Le ministère américain des Transports impose des tests de pneus pour déterminer les indices de traction, de température et d’usure de la bande de roulement. Les autres caractéristiques des pneus, telles que l’apparence et la garantie, relèvent de préférences personnelles.

Classer vos priorités est une excellente première étape si vous achetez un jeu de quatre pneus. Mais si vous n’achetez que deux pneus, c’est un tout nouveau jeu de balle. Dans ce cas, vous devez acheter deux pneus neufs assortis aux pneus « gardien ». Achetez des pneus neufs avec une bande de roulement aussi proche que possible de celle des deux anciens pneus. Faites également correspondre les indices de traction. Une inadéquation des pneus neufs et anciens peut provoquer un freinage inégal et une instabilité dans les virages.

Une fois que vous avez choisi les deux pneus neufs, assurez-vous que le concessionnaire les monte à l’arrière du véhicule (même s’il est à traction avant). Le nouveau caoutchouc à l’arrière réduit considérablement le risque de queue de poisson à l’arrière lors des accélérations et des arrêts brusques.

Spécifications clés STUDIO TMB Maniabilité/confort de conduite Les pneus avec un indice d’usure élevé et les pneus haute performance sont généralement fabriqués avec du caoutchouc plus dur, de sorte qu’ils sont beaucoup plus réactifs aux changements mineurs de direction, en particulier à des vitesses plus élevées. Mais le compromis est que votre conduite sera plus difficile. Si cela ne vous dérange pas de perdre une obturation dentaire occasionnelle, optez pour ces pneus. Sinon, choisissez un pneu offrant une conduite plus confortable. Bruit Vous voulez le design de bande de roulement le plus agressif pour les meilleures performances sur la neige. Mais ce même design agressif fera plus de bruit à vitesse d’autoroute. Si vous conduisez beaucoup sur autoroute et que le bruit vous dérange, achetez un pneu de style « Touring ». Ils sont conçus pour une conduite plus silencieuse. Température Cette note vous indique à quelle vitesse le pneu peut rouler sous charge tout en dissipant la chaleur à un niveau acceptable. C’est une note plutôt sans valeur pour la plupart des consommateurs. Un pneu « A » coûtera plus cher et ne vous offrira pas de meilleures performances dans des conditions normales de conduite sur route. Les pneus « B » ou « C » fonctionnent bien pour la plupart des conducteurs. Traction L’indice de traction vous indique dans quelle mesure le composé de caoutchouc du pneu génère de la traction sur une chaussée mouillée. Les notes sont AA, A, B, C. « AA » est la meilleure traction. « C » est le pire. Achetez un pneu « AA » si vous conduisez sous la pluie, sur la neige ou sur la glace. Si l’argent est serré, passez à un « A ». Si vous rencontrez rarement ces conditions ou si vous souhaitez dépenser moins, passez à un « B ». N’achetez un pneu « C » que si vous conduisez à plein temps sur des routes très sèches. Vêtements de bande de roulement L’indice d’usure de la bande de roulement vous donne une idée approximative de la durée de vie de la bande de roulement par rapport à un pneu « de base » de piste d’essai. Ainsi, un pneu classé « 400 » devrait durer quatre fois plus longtemps qu’un pneu de base « 100 ». Cependant, chaque fabricant utilise sa propre formule pour extrapoler l’usure de la bande de roulement à partir du test. Utilisez donc les indices d’usure de la bande de roulement pour comparer différents modèles de pneus d’un seul fabricant. Mais ne comparez pas les indices d’usure de la bande de roulement entre les fabricants. Si vous avez juste besoin de caoutchouc neuf pour votre voiture de banlieue et que vous ne vous attendez pas à ce que le véhicule dure longtemps, vous pouvez économiser de l’argent en achetant un pneu « 100 ». Mais si vous avez de l’argent et souhaitez une durée de vie maximale de la bande de roulement, achetez un pneu « 500 » (ou supérieur).

Les meilleures stratégies pour acheter des pneus

C’est toujours une bonne idée de vérifier les données objectives sur les différentes marques de pneus avant d’acheter. Un bon site à consulter est Tire Rack. Tire Rack effectue ses propres tests et publie les résultats en ligne. Et il publie de véritables avis de clients sur les pneus. Vous pouvez tout lire en cliquant sur l’onglet « Avis sur les pneus » sur le côté gauche de la page d’accueil. C’est gratuit et vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour obtenir ces informations. Bien entendu, Tire Rack aimerait vous vendre votre prochain jeu de pneus. Mais même si vous n’obtenez pas le vôtre sur le site, c’est un excellent endroit pour faire vos recherches.

Acheter en ligne peut permettre d’économiser de l’argent. Mais il y a quelques inconvénients à considérer. Premièrement, l’expédition peut prendre jusqu’à une semaine. Ensuite, vous devrez vous assurer qu’un adulte est à la maison pour signer les pneus (le conducteur ne les laissera pas sans signature ou avec un enfant). Ensuite, vous devrez emballer les pneus dans votre véhicule et payer un magasin local pour les monter.

Voici donc un conseil d’achat en ligne : essayez de trouver un vendeur qui a conclu des accords avec un magasin local près de chez vous. De cette façon, le magasin acceptera l’envoi et montera les pneus moyennant des frais fixes.

Si vous ne voulez pas avoir à acheter des pneus en ligne ou si vous en avez besoin immédiatement, achetez dans un magasin de pneus local. Nous préférons les magasins de pneus aux clubs-entrepôts car les vendeurs en savent plus sur les pneus. Dites au vendeur vos principales priorités et votre budget.

Ensuite, choisissez deux ou trois pneus qui correspondent à vos critères. Demandez ensuite au vendeur de vous proposer des prix « extérieurs » pour chaque sélection (coût des pneus plus toutes taxes, montage et équilibrage à vie, frais de reconstruction du capteur de pression des pneus et frais de mise au rebut des pneus). La plupart des vendeurs incluent le coût de la garantie contre les risques routiers dans le prix extérieur. Si vous ne voulez pas de garantie, dites-le d’avance.