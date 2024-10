Comment créer un élément d’aménagement paysager de cour avant nécessitant peu d’entretien

Transformez votre espace extérieur avec ce guide simple, étape par étape, pour créer un superbe aménagement paysager de cour avant nécessitant peu d’entretien.

La première chose à faire lors de la planification d’un jardin ou d’un paysage est de vous demander ce que vous en attendez. Essayez-vous d’attirer les oiseaux ? Ajouter de la couleur ou du parfum à la zone ? Ou dissimuler des semelles disgracieuses de porche ou de terrasse ? Pour notre projet, notre objectif était de créer un aménagement paysager de cour avant nécessitant peu d’entretien, qui rafraîchirait notre espace et renforcerait l’attrait extérieur de notre maison.

Je veux être très clair : « paysage à faible entretien » ne signifie pas AUCUN entretien. Un parterre de fleurs ou un élément paysager dans votre jardin est un être vivant qui nécessitera une certaine attention. Même si nous souhaitons que « faible entretien » signifie « mettez-le dans le sol et le tour est joué », ce n’est pas le cas. Au minimum, vous devez arroser et faire attention à la croissance de votre jardin. Les plantes sont comme les humains : certaines nécessitent beaucoup d’entretien, d’autres nécessitent peu d’entretien. Faites quelques devoirs pour pouvoir faire votre choix judicieusement et toute la saison des jardins fleuris sera finalement plus facile.

J’ai eu beaucoup de chance d’avoir Melinda Myers, une paysagiste très réputée, sur ce projet. J’ai acquis une tonne de connaissances et je suis heureux de partager certaines de ses idées.