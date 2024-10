Ce que la réduction des taux de la Fed signifie pour les acheteurs de logements et de maisons

Le 18 septembre, le Comité fédéral de l’open market a abaissé les taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage, la première baisse depuis mars 2020. Les effets d’entraînement de cette décision se sont déjà fait sentir dans de nombreux secteurs économiques, affectant tout, des prêts automobiles aux cartes de crédit. Les experts du secteur du logement surveillent de près l’influence de cette décision sur les taux hypothécaires, qui ont été remarquablement volatils depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020.

Bien qu’il soit impossible de savoir exactement à quoi ressemblera l’économie ou un secteur dans un an ou même un mois, nous pouvons prédire certaines tendances dans le secteur du logement à la suite de la baisse des taux d’intérêt. Voici ce que nous savons sur la façon dont la baisse des taux de la Fed pourrait façonner le secteur immobilier aux États-Unis dans les prochaines années.

Impact sur le secteur du logement

L’un des principaux facteurs limitant la croissance du logement au cours des dernières années a été le manque de stocks. Il n’y a tout simplement pas assez de maisons construites. Les entrepreneurs sont optimistes que cela pourrait changer si cette réduction des taux était la première d’une longue série et inciterait les constructeurs à contracter davantage de prêts et à investir davantage dans de nouvelles constructions.

« Si nous procédons à une série de réductions de taux au cours des trois à six prochains mois, cela commencera probablement à se traduire par une baisse des taux (de prêt) à la construction et une plus grande disponibilité des investissements en actions vers la fin de cette année et l’année prochaine », a déclaré John. Sullivan, président du département immobilier américain de DLA Piper, un cabinet d’avocats basé à Londres, a déclaré à Construction Dive. « À mesure que les taux baisseront, les coûts d’emprunt diminueront également pour de nombreux projets, et il y aura davantage d’investissements immobiliers et d’activités de construction. »

Il s’agit d’un pronostic prometteur, largement dépendant de nouvelles réductions des taux d’intérêt qui pourraient ou non se produire. Cela a du sens : si la Fed poursuit sa tendance à la baisse des taux, l’activité de construction augmentera probablement. Malheureusement, les taux d’intérêt ne sont pas le seul facteur limitant la croissance du secteur de la construction résidentielle.

« Parce que nous avons perdu environ un million d’ouvriers du bâtiment pendant la Grande Récession, cela nous manque encore. Nous avons donc désespérément besoin de gens pour se lancer dans les métiers », a déclaré Danushka Nanayakkara-Skillington, vice-présidente associée des prévisions de la National Association of Home Builders (NAHB), à Business Insider. Elle a noté qu’en plus de la pénurie de main-d’œuvre, les prix des matériaux ont également entravé le logement au cours des dernières années et contribué à la faiblesse des niveaux de production.

Néanmoins, cette baisse des taux d’intérêt est certainement un pas dans la bonne direction et place le secteur immobilier sur une meilleure voie vers une croissance renouvelée. L’indice du marché immobilier de la National Association of Home Builders (NAHB)/Wells Fargo, qui suit l’optimisme des constructeurs quant à l’état actuel du marché immobilier, a augmenté de deux points à la suite de l’annonce de la Fed.

« La macroéconomie commence à se redresser », a déclaré Jim Tobin, PDG de la NAHB, sur le podcast de la NAHB. Développements résidentiels. « Il est donc temps pour les législateurs – que ce soit au niveau fédéral, au niveau des États ou au niveau local – de sauter dans le train du logement et de se préparer à cette croissance.

Impact sur les acheteurs de maison

De l’autre côté du marché se trouvent les acheteurs qui attendent que les taux hypothécaires baissent par rapport à leurs niveaux historiquement élevés. Même si les taux hypothécaires ont atteint 6,4 % (leur point le plus bas depuis plus d’un an) début septembre, les acheteurs hésitent encore à adhérer à un taux aussi élevé. En fait, la NAHB a récemment rapporté que les ventes de logements neufs avaient chuté en août, en partie parce que les acheteurs attendaient pour agir jusqu’à ce que la Fed annonce la baisse des taux.

Mais la baisse des taux de la Fed déclenchera-t-elle réellement une tendance à la baisse des taux hypothécaires ? Les experts disent que c’est peu probable, du moins immédiatement après. En fait, nous pourrions assister à une légère hausse.

« Nous avons déjà constaté l’essentiel de l’assouplissement que nous allons obtenir cette année », a déclaré Danielle Hale, économiste en chef chez Realtor.com, à Finance and Commerce. « Je ne serais pas entièrement surpris si les taux hypothécaires augmentaient un peu à partir d’ici avant de baisser à nouveau. »

La poursuite ou non de la baisse des taux hypothécaires au-delà de cette année dépend de la réaction de l’économie. Si l’économie reste atone, la Fed pourrait être contrainte de réduire ses taux encore plus drastiquement.

« En fin de compte, le rythme de la baisse des taux hypothécaires et de la Fed sera dicté par les données économiques », a déclaré Rob Cook, vice-président de Discover Home Loans, aux Finances et au Commerce. « Si les données futures montrent que l’économie ralentit plus que prévu, cela augmenterait la pression sur la Fed pour qu’elle prenne des mesures plus agressives en réduisant les taux, ce qui se traduirait probablement par une baisse des taux hypothécaires offerts aux consommateurs. »

Si les taux hypothécaires finissent par redescendre en dessous de 5 %, les propriétaires bénéficiant de taux hypothécaires élevés seraient incités à vendre, ce qui, à son tour, contribuerait à atténuer le problème de stocks du secteur immobilier. Cependant, les experts estiment qu’il faudra attendre au moins 2027 avant que les taux hypothécaires ne chutent à ce point.

