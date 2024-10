La nouvelle botte de travail de Keen Utility est la botte parfaite pour presque tout

Les bottes utilitaires ont parcouru un long chemin au fil des décennies. Autrefois associé au fait d’être odieusement lourd et d’avoir une plaque d’acier ennuyeuse qui semblait destinée à percer votre pied plutôt que de le sauver, l’époque des bottes de travail ternes avec uniquement la sécurité à l’esprit est révolue.

Les fabricants ont déployé de grands efforts pour les rendre non seulement encore plus sûrs, mais aussi plus confortables et, oserais-je dire, plus attrayants. Les bottes de travail modernes prétendent être plus sûres, plus légères et mieux ajustées—et peut être porté toute la journée. Est-ce que cela pourrait être vrai ?

La botte Evanston de Keen Utility fait partie de ces bottes utilitaires d’une nouvelle ère qui remettent en question les idées fausses. Je les ai essayés pour voir s’ils pouvaient résister à mes tâches quotidiennes et répondre aux normes industrielles. J’étais ravi de ces bottes, alors lisez la suite pour savoir pourquoi.

Qu’est-ce que la botte de travail Keen Utility Evanston ?

Keen Utility a conçu la botte de travail Evanston pour répondre aux besoins de nombreux professionnels. Cependant, je l’ai trouvé pratique pour toute application où le confort et la sécurité sont primordiaux. Keen Utility déclare que la botte de travail est idéale pour les travailleurs des chaînes de montage, les électriciens, l’industrie aérospatiale et l’industrie légère.

Les bottes cochent toutes les cases des bottes de travail standard, la sécurité et le respect des normes étant les priorités les plus élevées. Il s’agit d’une botte imperméable de six pouces de hauteur adaptée à de nombreuses situations de fabrication et de construction. Le cuir durable offre une protection au porteur et rend les bottes visuellement attrayantes.

Caractéristiques des bottes de travail Keen Utility Evanston

La botte de travail Keen Utility Evanston se distingue par une suite de fonctionnalités hautes performances conçues pour la durabilité et la sécurité. Cette botte est non seulement résistante à l’huile, au glissement et à la chaleur, mais possède également un embout en fibre de carbone. Cela en fait une alternative plus légère aux embouts en acier traditionnels tout en conservant une protection robuste. Classée pour les décharges électrostatiques (ESD), la botte garantit une utilisation sûre dans les environnements où l’électricité statique est un problème.

La hauteur de cheville de six pouces de la botte offre une protection et une stabilité essentielles, un aspect crucial aussi bien dans les environnements industriels que dans les environnements de travail exigeants. La semelle extérieure résistante à la chaleur améliore encore la durabilité, permettant à la botte de résister à des températures élevées sans compromettre les performances ou le confort.

La Keen Utility Evanston est équipée de la technologie Keen.ReGEN, une semelle exclusive conçue pour offrir 50 % de retour d’énergie en plus par rapport aux semelles en mousse standard. Cette technologie permet de réduire la fatigue et augmente le confort pendant de longues heures debout. De plus, la botte est dotée d’un talon à 90 degrés (un demi-pouce) qui contribue à sa stabilité et à son équilibre.

Les œillets sont fabriqués en plastique plutôt qu’en métal, minimisant ainsi le risque de détériorer les surfaces très finies : un détail bien pensé pour les professionnels travaillant avec des matériaux délicats. Les bottes comportent également des éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité.

Le cuir utilisé est résistant à la basse-cour, ce qui signifie qu’il résiste efficacement aux effets néfastes des dangers courants liés au bétail comme l’acide oléique et l’urée.

De plus, le Leather Working Group certifie le cuir comme étant « préféré sur le plan environnemental », ce qui garantit que les tanneries respectent des normes environnementales rigoureuses, notamment la gestion des déchets et la réduction des gaz à effet de serre.

En prime, les bottes sont sans PFA et ne contiennent aucun « produit chimique éternel ».

Comment nous avons testé la botte de travail Keen Utility Evanston

Les bottes sont arrivées par la poste dans un superbe emballage-une boîte à bottes solide que je vais réutiliser. Les bottes étaient pré-lacées et prêtes à l’emploi, alors je les ai mises aux pieds vers 8h30. En tant que personne qui n’aime pas porter de chaussures et qui n’en porte que les considérant comme une nécessité – quelque chose que j’assimile à une prison à pied – je n’ai même pas pensé à enlever ces bottes toutes neuves de mes pieds pendant près de 12 heures !

Je porte une taille 39 européenne avec un pied de largeur étroite à normale et j’ai reçu une botte moyenne 8,5 pour femme américaine. L’ajustement était parfait et la pointe spacieuse emblématique de Keen était un soulagement bienvenu pour mes orteils claustrophobes et l’élargissement réel ou imaginaire de mon pied à mesure que je vieillis. La partie rembourrée autour de la cheville était confortable et ne me donnait pas cette sensation restrictive que j’éprouve lorsque je revisite mes années hipster du début des années 90 et que je porte mes lourdes bottines noires.

Je n’allais pas tester la sécurité de l’embout en fibre de carbone comme ils l’ont fait une fois Briseurs de mythes (quelqu’un d’autre a vu cet épisode ?), mais l’orteil était clairement fortifié. J’étais sûr que mes petons étaient entre de bonnes mains et j’ai choisi de ne pas laisser tomber une boîte à outils sur mon pied. Une autre surprise bienvenue était que l’embout composite n’était même pas visible, même si mes orteils étaient pliés, ce avec quoi j’ai eu du mal avec d’autres bottes à embout d’acier.

J’ai passé le reste de la journée à effectuer diverses tâches dans ces bottes. J’ai désherbé, fait fonctionner le coupe-herbe, nettoyé les gouttières et déterré la citronnelle spontanée qui envahissait mes parterres de fleurs. J’ai marché sur l’herbe, la boue et le paillis. J’ai même fait ma marche quotidienne de plusieurs kilomètres sur l’asphalte avec ces bottes, car il ne m’est pas venu à l’esprit de changer de chaussures.

Keen Utility se vante que la conception du talon de ces bottes aide à maintenir le pied en place sur les échelles. En grimpant à l’échelle pour nettoyer mes gouttières, je me sentais absolument en confiance. Lors du creusement à la pelle et sur les barreaux de l’échelle, la robustesse de la semelle ne provoquait ni inconfort ni fatigue. Au fil de la journée, j’ai été très surprise de constater que mes chevilles ne ressentaient pas non plus de frottements ou de pression excessive.

Avantages :

Certifié pour les normes de sécurité et ESD

Confortable

Léger

Cuir écologique

Réfléchissant

Cuir résistant aux produits chimiques et biologiques

Plusieurs largeurs

Inconvénients :

Aucune sélection de couleurs pour les femmes

Tailles limitées dans les styles hommes et femmes

Pourquoi me faire confiance

J’ai porté des bottes de travail pendant la majeure partie de ma vie d’adulte. J’ai vécu et travaillé dans une ferme biologique, travaillé comme arpenteur-géomètre dans de nombreux environnements réglementés, possédé une entreprise d’aménagement paysager et effectué de nombreux travaux contractuels en peinture et menuiserie de base. Rien ne rend mon travail plus facile que des chaussures confortables et pratiques.

En tant qu’évaluateur de produits professionnel, je m’engage à prendre en compte mes besoins et ceux des autres lors de l’évaluation des produits. Les bottes ne font pas exception et j’ai pris en compte de nombreux facteurs afin de donner une évaluation juste. J’ai examiné à la fois mes besoins personnels et ceux de personnes de différentes tailles et dans divers secteurs.

FAQ

Les bottes Keen sont-elles bonnes pour le travail ?

Il existe de nombreux types de bottes de travail certifiées pour certaines utilisations industrielles et problèmes de sécurité. De nombreuses bottes utilitaires Keen sont approuvées pour ces utilisations et constituent donc d’excellentes bottes de travail. Keen propose également des bottes de randonnée et des bottes décontractées qui peuvent convenir à certains environnements de travail.

Les chaussures Keen sont-elles bonnes pour vos pieds ?

Ils ne sont certainement pas mauvais pour vos pieds ! En fait, avec le soutien de la voûte plantaire, la protection et la pointe spacieuse, vos pieds bénéficient d’un traitement royal en ce qui concerne les chaussures. Les bottes utilitaires Keen sont accompagnées d’un essai de 30 jours, donc si vous constatez qu’elles ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez les retourner.

Les bottes Keen sont-elles imperméables ?

Certaines bottes Keen sont imperméables. La botte Evanston examinée est classée imperméable et est indiquée pour une utilisation humide et sèche. Si des bottes imperméables sont indispensables, assurez-vous de vérifier les utilisations et les capacités indiquées par le fabricant.

Ce que d’autres évaluateurs/experts avaient à dire

LaRita B. donne un Avis 5 étoiles sur le site de Keen, disant : « Assez large !!!!! Oui, enfin, Keen a écouté ! Ces embouts de sécurité les bottes sont assez larges pour s’adapter à mon pied. Merci, bravo.

Vicki Rose, propriétaire de SPC Specialty Products, une entreprise appartenant à des femmes au service des secteurs manufacturier et énergétique, déclare : « Je porte quotidiennement des bottes industrielles pour le travail. Cette botte répond à toutes les exigences de sécurité, est belle et est même disponible en version 5 pour femme, ce qui est parfait pour moi.

« La meilleure botte de tous les temps », déclare Jade P sur le site de Keen. «Je les ai achetés sur recommandation d’un collègue. Tellement confortable, même sans autre semelle intérieure ! Mes ampoules que j’avais avec mes autres bottes ont disparu, et grâce à l’embout composite, toutes mes douleurs à la cheville ont disparu (car mes anciennes bottes étaient trop lourdes). Sérieusement, le meilleur achat que j’ai jamais fait.

Keens contre les Red Wings

J’ai comparé ces bottes à une paire de bottes à embout d’acier Redwing que je portais pour le travail et j’ai découvert que les Keens avaient beaucoup plus de soutien et d’amorti. L’embout en fibre de carbone n’était même pas perceptible sur les Keens, contrairement à l’inconfort infligé à mon pied par l’embout en acier à l’ancienne.

J’ai également comparé le Keen à une nouvelle paire de Red Wings côte à côte à embout d’acier et j’ai trouvé que le confort et le style étaient quelque peu égaux, mais le Keen était nettement plus léger.

Verdict final

La liste complète des cotes de sécurité sur cette botte la rend viable pour presque toutes les conditions de travail. Le soutien et le confort exceptionnels permettent de les porter toute la journée sans avoir besoin de les casser. Il est aussi élégant. Je n’ai pas vraiment pu formuler de critiques à l’égard de cette chaussure, je la recommande donc à 100%. Il n’y a rien à risquer grâce à la période de retour de 30 jours de Keen, alors essayez-en une paire par vous-même.

Où acheter

Vous pouvez trouver le démarrage Evanston de Keen Utility sur Amazon et Zappos pour environ 150 $. La taille est précise et grâce à la politique de retour de 30 jours de Keen, le risque lié à l’achat de chaussures en ligne est minimisé.