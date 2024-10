Examen des mesures laser Bosch : nous avons essayé deux modèles et voici comment cela s’est passé

Notre meilleure revue des rubans à mesurer laser comprend deux modèles de rubans à mesurer laser Bosch. Nous les avons tous deux testés dans des conditions réelles pour voir comment les modèles, à différentes extrémités de l’éventail des prix, fonctionnent dans le cadre de tests et d’une utilisation rigoureux. Le Bosch Blaze GLM50C, haut de gamme, est doté de la capacité Bluetooth et fonctionne à l’aide de l’application mobile Bosch MeasureOn. L’autre, le Bosch Blaze GLM100-23, fonctionne sur batterie et fournit des mesures précises avec un affichage en temps réel.

Bien que certains de nos résultats de tests aient été surprenants, les deux modèles ont bien fonctionné dans leurs capacités. Le GLM100-23 s’est avéré facile à utiliser et précis en intérieur à un seizième de pouce près. Le GLM50C a bien fonctionné lorsqu’il est associé à l’application.

Voici nos résultats de tests pour les deux mètres à ruban laser Bosch, ainsi que des informations sur d’autres modèles Bosch pour vous aider à décider si Bosch est la bonne marque pour vous et quel modèle répondra le mieux à vos besoins de bricolage ou professionnels.

Qu’est-ce qu’un ruban à mesurer laser Bosch ?

Comprendre comment lire un ruban à mesurer est crucial à la maison ou sur le chantier. Cependant, Bosch s’efforce de simplifier la tâche grâce à sa vaste gamme d’outils de mesure laser. La société propose plusieurs mètres à ruban laser via sa gamme Blaze, et il existe des modèles pour répondre à tous les budgets de bricolage.

Bosch brouille également la frontière entre les outils de mesure laser de bricolage et de qualité professionnelle, avec certains modèles dotés de lasers verts destinés à une utilisation en extérieur et d’autres dotés de fonctionnalités Bluetooth et d’applications mobiles.

Notre équipe de test de produits a remarqué que les écrans rétroéclairés des deux modèles que nous avons testés étaient faciles à lire et à naviguer. Les deux étaient faciles à utiliser et leur utilisation semblait intuitive à nos testeurs. Un testeur a noté que le GLM50C, le plus cher des deux, est suffisamment bien conçu pour fonctionner aussi bien pour les bricoleurs que pour les professionnels.

Le Bosch Laser Measure GLM100-23 est un outil de mesure laser simple avec moins de fonctionnalités. On pourrait appeler cela une mesure laser pour les puristes. Au prix d’environ 45 $, nos testeurs ont noté qu’il s’agissait du ruban à mesurer laser le plus compact qu’ils aient testé, et que sa précision est un plus pour les petits projets.

Nous l'avons essayé Mesureur de distance laser Bosch GLM50C

Avantages : Mesure des distances jusqu’à 165 pieds

Les écrans rétroéclairés sont faciles à lire

Des fonctions intuitives et faciles à utiliser

Précision à moins de 1/16 de pouce

L’application Bosch MeasureOn comprend d’excellentes fonctionnalités

Capacités d’arrondi

Inconvénients : Ce n’est pas l’option la moins chère disponible

Bosch offre des garanties relativement courtes d’un et deux ans sur de nombreux produits

Caractéristiques des mesures laser Bosch

Bosch GLM100-23

Le Bosch GLM100-23 est le plus basique des deux outils de mesure laser Bosch que nous avons testés. Le GLM 100-23 fonctionnerait bien dans la trousse à outils d’un bricoleur ou d’un professionnel pour compléter un ruban à mesurer standard. L’appareil ne comporte aucune fonction de mesure métrique ; cependant, il a une capacité de mesure instantanée dans un design incroyablement compact. Il est également incroyablement précis pour prendre des mesures précises à l’intérieur.

Bosch GLM50C

Le GLM50C est plus avancé. Ses nombreuses fonctionnalités en font un choix solide pour les professionnels et les bricoleurs passionnés qui travaillent principalement à l’intérieur. L’outil intègre un écran lumineux et facile à lire, un écran rotatif, un étui de transport en toile, un clip et une capacité Bluetooth. De plus, il est conçu pour être utilisé avec l’application mobile MeasureOn de Bosch, qui offre également des fonctionnalités plus avancées.

Comment nous les avons testés

Notre équipe de test a évalué et testé les deux appareils Bosch Laser Measure. Les testeurs ont rendu compte de tout, du déballage et de l’utilisation standard aux fonctionnalités des applications mobiles pour chacun.

Les tests impliquaient de vérifier manuellement la précision dans plusieurs conditions de travail typiques, de rendre compte de la taille et du confort de l’appareil, d’utiliser toutes les fonctions de l’appareil et de mélanger des combinaisons de fonctions le cas échéant. Les testeurs de produits ont enregistré leurs résultats au fur et à mesure des tests pour garantir l’exactitude et minimiser les biais. Enfin, l’équipe a généré un rapport incluant ses conclusions et une note pour chaque outil.

La mesure laser Bosch GLM100-23 s’est classée comme la meilleure mesure laser de base dans notre examen, et le Bosch Blaze GLM50C a obtenu le badge de meilleure folie, selon les résultats des tests.

FAQ

Comment utiliser une mesure laser Bosch ?

Un guide de mètre ruban numérique peut vous aider à découvrir toutes les fonctions d’un ruban à mesurer laser. Cependant, nous avons trouvé les mesures laser Bosch relativement faciles à utiliser.

Certains modèles nécessitent uniquement de pointer et de tirer sur l’appareil pour une lecture instantanée des mesures, tandis que d’autres incluent des fonctions permettant de calculer les surfaces et les volumes des espaces. Les processus pour les modèles plus complexes incluent la définition de la mesure souhaitée (métrique ou standard), le choix des fonctions que vous souhaitez qu’il exécute et le fait de laisser l’appareil faire le reste.

Pouvez-vous calibrer la mesure laser Bosch ?

L’utilisateur ne peut pas calibrer les mesures laser Bosch grand public typiques. Dans la plupart des cas, les appareils ont une précision de 1/16ème de pouce près. Cependant, si votre mesure laser Bosch présente des inexactitudes, vous devez vérifier plusieurs points.

Tout d’abord, assurez-vous que l’appareil est correctement orienté vers l’objet que vous mesurez. Si cela échoue, essayez de viser des surfaces qui ne sont pas brillantes. Placer du carton ou quelque chose de similaire devant un objet brillant peut augmenter la précision. Enfin, assurez-vous qu’aucun objet ne gêne votre mesure, y compris des particules lourdes en suspension dans l’air telles que de la sciure de bois.

Quelle application pour la mesure laser Bosch ?

Bosch propose son application mobile MeasureOn à utiliser avec ses appareils de mesure Bluetooth et compatibles avec les applications. Notre équipe de test de produits affirme que l’application est extrêmement utile et propose d’excellents outils pour les bricoleurs, les concepteurs, les ouvriers du bâtiment et les ingénieurs passionnés.

Ce que les autres ont à dire

Les avis sur les mesures laser Bosch, en général, sont extrêmement positifs, 85 % des évaluateurs de Home Depot recommandant le produit qu’ils ont acheté. Les outils obtiennent une note de 4,4 sur 5 étoiles sur la plateforme.

Bien que les modèles que nous avons testés incluent la technologie laser rouge, destinée à une utilisation en intérieur uniquement, les appareils laser verts de la société adaptés à l’extérieur, tels que l’outil de mesure de distance laser vert Blaze de 165 pieds, obtiennent également une moyenne de 4,7 étoiles auprès des clients de Home Depot.

Les critiques positives citent généralement la conception compacte, la légèreté, la précision et la durabilité des outils comme raisons de ces éloges. Cependant, quelques critiques négatives existent. Les rapports faisant état de mesures inexactes et d’une incapacité à faire fonctionner les appareils à technologie laser rouge à l’extérieur sont les principales raisons des notes inférieures.

Mesure laser Bosch vs mesure laser Leica

Nous avons également testé la mesure laser Leica et l’avons comparée à notre appareil compatible Bluetooth Bosch Blaze. Bien que les fonctions des appareils soient assez similaires, le Leica Laser Measure a une capacité de mesure allant jusqu’à 330 pieds, tandis que le Bosch atteint un maximum de 165 pieds.

Les deux appareils peuvent fonctionner avec une application mobile propriétaire et fournir des fonctions supplémentaires telles que la mesure de distance, les mesures multiples, le stockage de points de données et les calculs de superficie et de volume.

Le Leica propose une fonction Pythagore et une option de temporisation de 60 secondes. Cependant, l’application MeasureOn de Bosch est gratuite, tandis que celle de Leica nécessite un abonnement payant. L’application MeasureOn de Bosch est également plus fonctionnelle. Nos testeurs ont également découvert des problèmes de connectivité avec l’application Leica.

De plus, l’outil Leica est plus cher, se vendant à 199 $ contre 119 $ pour Bosch.

Verdict final

Bien que les deux outils de mesure laser Bosch que nous avons testés soient très différents l’un de l’autre en termes de fonctionnalité, ils ont tous deux impressionné notre équipe de test par leurs performances sous des formes compactes, bien conçues et faciles à utiliser.

Le choix le moins coûteux conviendra mieux aux bricoleurs à la recherche d’un outil de base pour faciliter la mesure des distances qu’avec un ruban à mesurer standard. L’outil peut également être un dispositif supplémentaire pour des mesures et des tracés rapides.

L’appareil Bosch, plus coûteux, conviendra parfaitement aux bricoleurs sérieux qui ont beaucoup à accomplir, ainsi qu’aux professionnels qui recherchent un moyen rapide de convertir de nombreuses mesures en calculs complexes.

Alors que nous espérions trouver un ruban à mesurer laser Bosch que nous pourrions utiliser à l’extérieur à un prix abordable, cela n’a pas fonctionné pour nous.

Où acheter une mesure laser Bosch

Nous l'avons essayé Mesureur de distance laser Bosch GLM100-23

Avantages : Mesure des distances jusqu’à 100 pieds

Les écrans rétroéclairés sont faciles à lire

Des fonctions intuitives et faciles à utiliser

Précision à moins de 1/16 de pouce

Conception ultra-compacte et conviviale

Capacités d’arrondi

Inconvénients : Bosch offre des garanties relativement courtes d’un et deux ans sur de nombreux produits

Bosch propose de nombreux choix d’outils de mesure laser, allant de moins de 50 $ à plus de 250 $ pour son modèle haut de gamme de qualité professionnelle, le Bosch GLM400CL, qui comprend jusqu’à 400 pieds de précision de mesure, une compatibilité Bluetooth et une caméra. viseur. Vous pouvez acheter le Bosch GLM100-23 pour moins de 50 $ sur Amazon et le Bosch GLM50C pour 85 $ chez Home Depot.