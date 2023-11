Un domaine côtier californien de 63 millions de dollars s’accompagne d’un bonus de gain de temps inattendu

Ce domaine luxuriant et fermé sur la côte sud de la Californie est préparé pour qu’un acheteur puisse libérer son potentiel.

La propriété plate de 4,3 acres à Carpinteria comprend non pas une mais deux parcelles totalisant 350 pieds de falaise le long de l’océan Pacifique. Le premier contient la maison principale et le studio d’amis. La seconde est une étendue de pelouse semblable à un parc parsemée de cyprès de Monterey matures, dont les troncs sont tordus par des années de brises côtières.

Le prix demandé de 63 millions de dollars comprend des projets visant à améliorer la résidence principale et à ajouter une maison d’hôtes et une piscine sur l’autre terrain. « Avoir une deuxième parcelle offre une opportunité tout à fait unique de développement supplémentaire qui serait impossible sur une seule parcelle », déclare Jasmine Tennis de Riskin Partners de Village Properties. « Il s’agit sans doute de l’une des opportunités les plus rares que le littoral tant convoité puisse offrir. »

Avoir des plans déjà créés pour le 3055 Padaro Lane, ajoute Sarah Hanacek de Riskin Partners, « peut épargner à un nouveau propriétaire plusieurs années de développement ».

L’exclusivité Padaro Lane a longtemps été associée à des propriétaires célèbres, notamment Ellen DeGeneres, Portia de Rossi, George Lucas, Kevin Costner, Mila Kunis et Ashton Kutcher. Le président élu Bill Clinton a séjourné dans ce domaine serein après sa victoire en 1992 et de nouveau l’année suivante pour des vacances en famille.

Avec des voisins et des visiteurs aussi prestigieux, les déménageurs de tous types peuvent bénéficier d’un certain anonymat au sein de la communauté riche.

Un large chemin en briques rouges passe devant deux zones de repos avant de se terminer à la porte d’entrée surmontée d’une arche.

À l’intérieur, la maison principale lumineuse à l’ambiance plage présente des plafonds voûtés avec poutres apparentes, des fenêtres biseautées et cinq cheminées. Les portes françaises de nombreuses pièces s’ouvrent sur un patio pour faciliter la vie intérieure-extérieure.

Le grand hall contient un escalier en colimaçon. Au-delà se trouve le salon avec vue sur l’océan. Parmi les espaces de vie avec cheminées se trouvent la salle à manger formelle, la salle familiale avec bar intégré et la cuisine avec îlot central. Une salle de petit-déjeuner se trouve à côté de la cuisine.

Dans la maison principale de 6 321 pieds carrés se trouvent trois chambres, quatre salles de bain complètes et un grenier de rangement. Les quartiers d’hôtes attenants ajoutent une autre chambre, une salle de bain complète et près de 600 pieds carrés supplémentaires d’espace de vie au-dessus du garage pour trois voitures, qui contient l’une des deux demi-salles de bains.

Le terrain, entretenu par un puits privé, comprend un espace barbecue en contrebas, des sentiers sinueux, un putting green, une roseraie et un étang de carpes koï. Les vues s’étendent sur l’océan Pacifique, les couchers de soleil, les îles anglo-normandes et les montagnes de Santa Ynez.

Il y a un accès au sable à une courte distance de la plage de Loon Point, ce qui permet de faire de l’équitation.

Riskin Partners Estate Group de Village Properties et Sandy Stahl de Sotheby’s International Realty sont les agents inscripteurs.