Nous avons essayé les lumières de Noël Twinkly Smart et maintenant nous créons des spectacles de lumière personnalisés

En tant qu’architecte d’intérieur et ancien décorateur de vacances professionnel, je sais que l’éclairage peut faire ou défaire un espace. Je suis fan de l’éclairage multicolore utilisé dans la conception de décors et dans les environnements commerciaux depuis les premiers jours de l’innovation des diodes électroluminescentes (DEL). À l’époque, il n’existait pas d’applications intelligentes pour contrôler les diodes et leur installation était trop coûteuse pour le propriétaire moyen. Heureusement, ce n’est plus le cas.

La nouvelle génération de joie de Noël est là avec les lumières intelligentes Twinkly. Ces lumières de Noël intelligentes offrent des millions d’options de couleurs et de motifs pour une personnalisation infinie. Twinkly change la donne, non seulement pour les vacances, mais aussi pour ajouter une atmosphère aux cinémas maison, aux salles de jeux, aux fêtes en plein air ou à tout endroit où vous disposez d’un signal Wi-Fi puissant. Ces lumières font-elles passer la décoration de vacances intérieure et extérieure à un niveau supérieur ? Découvrez s’ils sont à la hauteur du battage médiatique dans notre revue.

Que sont les lumières de Noël intelligentes Twinkly ?

Ce ne sont certainement pas les lumières de Noël de votre grand-mère. La guirlande lumineuse Twinkly Generation II prépare le terrain pour un spectacle de lumière entièrement personnalisable contrôlé par une application robuste (à l’aide d’une connexion Wi-Fi 2,4 GHz).

Plusieurs chaînes peuvent être contrôlées par l’application, mais elles ne peuvent pas être connectées en série comme les lumières traditionnelles. Ces lumières fonctionnent à l’intérieur ou à l’extérieur, elles peuvent donc être accrochées à presque n’importe quoi et branchées sur une prise électrique standard à deux broches. Les fils de connexion sont fins et souples, avec une ampoule placée tous les 3 pouces sur le cordon vert foncé. Étonnamment, ces petites lumières sont étonnamment lumineuses ! Et l’application dispose d’un contrôle de luminosité pour l’atténuer pour une utilisation en intérieur.

Caractéristiques des lumières de Noël Twinkly Smart

Pour commencer, les lumières de Noël intelligentes Twinkly s’allument et s’éteignent avec ou sans l’application. Cependant, l’application gratuite propose des dizaines de motifs et des millions d’options de couleurs avec des barres coulissantes pour contrôler la vitesse et la luminosité de l’effet. Vous pouvez même contrôler l’angle de mouvement de certains motifs. Il est facile de tamiser les lumières pour une séance de jeu ou une soirée cinéma. De plus, l’application Twinkly dispose d’une minuterie intégrée.

C’est une merveille des temps modernes de savoir comment ces petites lumières LED sont devenues si intelligentes. Une fois que vous êtes connecté et que vos lumières sont accrochées à votre sapin de Noël, votre terrasse ou votre belvédère, l’application vous demande de les cartographier afin de savoir comment appliquer les motifs à votre affichage lumineux. Pour cartographier les lumières, vous devrez autoriser l’accès à la caméra sur votre appareil. L’application vous permet même de dessiner un dessin ou de télécharger un gif. À quel point cela est cool?

Les lumières de Noël intelligentes Twinkly sont compatibles avec Google Assistant, Amazon Alexa et Apple Home Kit pour une commande vocale pratique. Et si ce n’est pas assez intelligent pour vous, prenez l’appareil Twinkly Music pour synchroniser vos lumières avec vos morceaux préférés pour une soirée dansante ou une ambiance ambiante ultime.

Comment nous avons égayé les vacances avec des lumières scintillantes

Studio TMB

Lorsque les lumières sont arrivées, je les ai branchées juste pour m’assurer qu’elles fonctionnaient. Ensuite, j’ai téléchargé l’application et je l’ai connectée via Wi-Fi en utilisant le réseau 2,4 GHz. J’ai joué avec les effets, mais je n’étais pas encore prêt à placer ou mapper la corde. Je les ai emmenés à notre bureau pour nos journées de test d’arbres de Noël artificiels et j’ai dû les connecter à un nouveau Wi-Fi pour qu’ils puissent travailler. C’était un peu compliqué, car ils ne se connectaient pas pour moi sans créer un nouveau compte.

De retour chez moi, je me suis reconnecté au réseau d’origine et j’ai fini par réinitialiser mon mot de passe pour me connecter. Je m’attendais à une certaine frustration, mais cela a rapidement fonctionné. J’ai testé un brin de 100 lumières sur mon sapin de Noël au profil mince de 7,5 pieds, ce qui n’était pas suffisant pour orner tout l’arbre, juste la moitié avant. Pour cet arbre mince, j’utiliserais une chaîne minimale de 250 lumières, tandis qu’un brin de 400 ou 600 lumières serait préférable pour un arbre complet avec un profil plus large. Pour le contexte, Balsam Hill recommande la chaîne de 400 lumières pour un arbre de 6 pieds. La ficelle de 100 pieds que j’ai testée serait idéale pour décorer une fenêtre, une arcade, une cheminée ou un arbre de table.

Cartographie des lumières scintillantes

Une fois connecté, j’ai démarré le processus de cartographie en mode 2D. J’ai regardé l’application détecter comme par magie chaque ampoule, et je me suis assis par terre et j’ai pointé la caméra pour obtenir une vue large de l’arbre entier. Comme les lumières n’étaient qu’à l’avant, je n’ai pas eu besoin de me déplacer autour de l’arbre en mode 3D pour capturer différents angles afin de cartographier toutes les lumières.

Personnalisation du spectacle de lumière

Maintenant, j’étais prêt à essayer les effets, les motifs, les couleurs, la luminosité et la vitesse. J’ai enregistré certains effets dans mes favoris. Il convient de noter que l’application limite vos effets enregistrés à 15 et vous affiche un message d’erreur si vous essayez d’en enregistrer plus. Cependant, il vous permet de sélectionner une ampoule particulière pour personnaliser encore plus votre look.

J’étais principalement intéressé par un effet blanc chaud et j’ai essayé l’effet neige, qui était froid et bleu. J’ai ajusté la couleur pour obtenir une palette chaleureuse. Je l’ai nommé « neige jaune » (MDR). Cependant, à mesure que le motif change, les lumières émettent du rouge, du vert et du bleu plutôt qu’une lumière jaune constante.

Avec autant d’effets amusants et d’options pour personnaliser les animations, je me suis bien amusé à jouer avec les looks. Les lumières sont globalement très lumineuses et fraîches. Certains effets m’ont permis de baisser la luminosité et de contrôler la vitesse des motifs en mouvement. J’ai téléchargé quelques autres effets à la recherche de l’ambiance de vacances paisible et parfaite et j’ai découvert une autre bibliothèque d’options.

Avantages

Lumières LED multicolores

Beaucoup d’effets et de motifs personnalisables amusants

Processus de cartographie facile

Minuterie pratique

Fonctionne avec Google Assistant, Amazon Alexa et Apple Home Kit

Une application contrôle plusieurs chaînes

Appairage et connectivité faciles

Utilisation intérieure et extérieure

Utilise moins d’énergie que les lampes à incandescence

Les inconvénients

Pas de connectivité en guirlande

Le blanc est froid et lumineux

FAQ

Les lumières de Noël intelligentes en valent-elles la peine ?

Si vous aimez personnaliser votre éclairage, synchroniser les lumières avec de la musique et éblouir vos amis et voisins, les lumières de Noël LED intelligentes sont indispensables. Bien que les guirlandes lumineuses intelligentes soient plus chères que les guirlandes lumineuses standard, les fonctionnalités de ces guirlandes lumineuses contrôlées par application sont inégalées. Par rapport à l’éclairage à incandescence, les lumières LED refroidissent, durent plus longtemps et permettent d’économiser de l’argent sur la consommation d’énergie. Votre investissement dans les lumières intelligentes s’étend bien au-delà d’une seule période des fêtes, car les lumières intelligentes sont polyvalentes et personnalisables pour chaque occasion.

Comment fonctionnent les lumières de Noël intelligentes ?

Les lumières intelligentes Twinkly fonctionnent avec votre connexion Wi-Fi et Bluetooth et sont contrôlées par l’application sur votre appareil intelligent. Twinkly a des effets préprogrammés et beaucoup d’entre eux sont personnalisables si vous vous sentez créatif.

Comment rendre mes lumières de Noël plus intelligentes ?

Pensez à utiliser une prise intelligente ou une minuterie pour automatiser votre éclairage de vacances. L’utilisation d’un réseau domestique, comme Alexa, permettra d’allumer ou d’éteindre les lumières avec la commande vocale, mais les lumières standard ne seront pas en mesure de créer un spectacle de lumière spectaculaire comme le peut Twinkly.

Ce que d’autres critiques avaient à dire

Plus de 4 600 personnes ont attribué cinq étoiles aux lumières de Noël intelligentes Twinkly (uniquement sur Amazon !). Voici ce qu’ils disent de ces guirlandes lumineuses magiques.

Jana von Hehn, une critique cinq étoiles, écrit : « J’étais un peu angoissée à l’idée d’acheter ces lampes parce qu’elles semblaient si chères, mais j’en ai fini avec ça. Les spectacles de lumière qu’ils font sont tout simplement à couper le souffle. C’est magnifique et tous ceux qui le voient, même au téléphone, sont tellement impressionnés. Nous hésitons à décorer le sapin car les lumières en elles-mêmes sont tellement étonnantes ! »

«J’ai acheté un tas de lumières Twinkly au fil des ans et j’ai adoré chacune d’entre elles. J’ai les lumières de première génération datant de leur début et elles fonctionnent toujours. L’application qui contrôle ces lumières est assez simple à utiliser et vous pouvez contrôler toutes vos lumières avec une seule application. J’ai actuellement trois arbres que je contrôle avec l’application », déclare Garrett, acheteur vérifié. «J’adore ces lumières et je reçois tout le temps des compliments à leur sujet. Je ne pense pas pouvoir revenir un jour aux lumières traditionnelles. Ces lumières sont peut-être plus chères, mais elles représentent l’avenir. Ils sont très durables, durables et absolument magnifiques.

Un autre acheteur vérifié, Robert D., ajoute : « Vous pouvez programmer vos propres modèles d’éclairage, utiliser ceux qui sont intégrés ou télécharger des modèles que d’autres utilisateurs de Twinkly ont téléchargés sur les serveurs Twinkly. L’application vous permettra de programmer une liste de lecture afin que vous puissiez automatiquement parcourir vos rythmes préférés au cours de la soirée et que vous puissiez régler les lumières pour qu’elles s’allument et s’éteignent à des heures précises.

Verdict final

Clark Griswold serait mort pour ces lumières de Noël intelligentes. Les lumières de Noël intelligentes Twinkly Strings apportent de l’énergie et du plaisir à toute occasion. J’aime avoir la possibilité de contrôler plusieurs produits à partir de la même application, ce qui me permet de décorer la cour avant, l’arrière-cour et l’intérieur à partir de la même application. La minuterie est une fonctionnalité intéressante de l’application, bien que certains utilisateurs signalent que cette fonction est capricieuse lors de l’utilisation de plusieurs chaînes. Mais il est si facile de créer l’ambiance que je souhaite grâce aux fonctionnalités variables, et décorer pour Noël est devenu encore plus amusant !

