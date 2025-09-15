Un bricolage rapide de la salle de bain peut en fait augmenter la valeur de revente de votre maison

La préparation à vendre votre maison peut ressembler à une course pour rafraîchir chaque surface et créer un espace qui se sent prêt. De la peinture à la finition de ces projets dispersés, accomplir ces tâches peut être aussi exigeante physiquement que sur le portefeuille. Avec cela, il est important de s’assurer que vos bricolages de maison augmenteront la valeur de revente et seront vraiment payants à la fin. Deux tâches simples, peu coûteuses et adaptées aux débutants que vous pouvez effectuer pour améliorer l’apparence de votre salle de bain et aider à la revente sont le coulis et le calfeutrage rafraîchissant.
Avant de plonger, il est important de comprendre les principales différences entre le coulis et le calfeutrage. Le jointoiement dans les salles de bains implique d’ajouter un mélange de ciment entre les carreaux pour remplir l’espace vide et aider à les sécuriser en place. Le calfeutrage est un matériau plus flexible installé autour des éviers et des baignoires pour combler les lacunes et empêcher l’air et l’eau de passer. Ces matériaux sont cruciaux dans les salles de bains pour prévenir les dommages causés par l’eau, mais au fil du temps, leur apparence peut devenir terne et usée.
Comment actualiser les lignes de coulis de salle de bain
Le rafraîchissement des lignes de coulis dans votre carreau de salle de bain vous obligera à avoir des matériaux spécifiques à portée de main. Ces outils peuvent inclure, mais peuvent ne pas être limités au mélange de coulis, un seau, de l’eau, une truelle de marge, un flotteur de coulis, une éponge, des gants de travail, du ruban adhésif du peintre et un chiffon humide, selon vos détails de projet. Le processus réel comprend le nettoyage de la tuile pour éliminer toute accumulation, enregistrer la zone et mélanger le coulis. Ensuite, vous devrez l’étaler sur les articulations avec le flotteur et essuyer l’excès avec le chiffon humide. Vous pouvez également sceller le coulis une fois qu’il sèche encore plus de protection.
Les erreurs à éviter lors du regrortage des carreaux incluent la sélection du mauvais coulis pour votre espace. Le coulis non sande, par exemple, peut ne pas tenir parmi les carreaux avec des articulations plus larges, tandis que le coulis pondé peut rayer des matériaux délicats. Mélanger mal le coulis est un autre problème. Plus précisément, trop d’eau rend le produit final trop faible pour résister à l’utilisation, tandis que trop peu rend la diffusion difficile. Il est également important de ne pas précipiter ces étapes. Sauter des tâches importantes peut conduire à un produit final qui semble bâclé plutôt que mis à jour.
Comment mettre à jour le calfeutrage des salles de bain
Le choix des bons matériaux de calfeutrage peut faire toute la différence lorsque vous rafraîchissez votre salle de bain avant une vente à domicile. Vous devrez vous assurer d’avoir un pistolet de calfeutrage, du ruban adhésif du peintre, un couteau utilitaire pour éliminer le vieux calfeutrage, un chiffon humide et le calfeutrage lui-même. Commencez par éliminer les vieux calfeuilles en utilisant le bord pointu d’un couteau utilitaire pour le soulever, puis nettoyez doucement la surface pour éliminer toute accumulation. Ensuite, ajoutez du ruban adhésif le long des bords, insérez le tube de calfeutrage dans le pistolet et coupez la pointe de la buse à un angle. Une fois l’ancien calfeutrage retiré, il est temps d’ajouter le nouveau matériau. Commencez par appliquer un cordon uniforme de calfeutrage tout en vous déplaçant lentement le long de la couture.
Ne sautez pas en retirant l’ancien calfeutrage avant d’ajouter le nouveau. Si vous le faites, cela peut non seulement avoir une apparence peu attrayante, mais peut également ne pas fournir la même protection que le calfeutrage qui est correctement installé. De plus, la recherche de certaines des plus grandes erreurs immobilières de la rénovation de la maison avant une vente à domicile, telle que la réduction des effectifs, peut aider à vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour une transaction transparente.