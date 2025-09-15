Un bricolage rapide de la salle de bain peut en fait augmenter la valeur de revente de votre maison

La préparation à vendre votre maison peut ressembler à une course pour rafraîchir chaque surface et créer un espace qui se sent prêt. De la peinture à la finition de ces projets dispersés, accomplir ces tâches peut être aussi exigeante physiquement que sur le portefeuille. Avec cela, il est important de s’assurer que vos bricolages de maison augmenteront la valeur de revente et seront vraiment payants à la fin. Deux tâches simples, peu coûteuses et adaptées aux débutants que vous pouvez effectuer pour améliorer l’apparence de votre salle de bain et aider à la revente sont le coulis et le calfeutrage rafraîchissant.

Avant de plonger, il est important de comprendre les principales différences entre le coulis et le calfeutrage. Le jointoiement dans les salles de bains implique d’ajouter un mélange de ciment entre les carreaux pour remplir l’espace vide et aider à les sécuriser en place. Le calfeutrage est un matériau plus flexible installé autour des éviers et des baignoires pour combler les lacunes et empêcher l’air et l’eau de passer. Ces matériaux sont cruciaux dans les salles de bains pour prévenir les dommages causés par l’eau, mais au fil du temps, leur apparence peut devenir terne et usée.