14 conseils essentiels pour installer correctement envelopper la maison

Ce n’est peut-être pas amusant, mais apprendre à installer correctement la pellicule de maison est important si vous voulez garder votre maison en sécurité dans le vent et la pluie. Au fur et à mesure que les codes du bâtiment changent et que les inspections deviennent plus strictes, il pourrait être utile de l’obtenir pour éviter les maux de tête sur la route. Que vous soyez un bricoleur ou un pro, nous vous aiderons à bien faire le travail, de choisir la meilleure enveloppe de maison pour vous assurer que votre installation est étanche à l’eau et au vent.

1

/ /

14 Évitez la pellicule de maison bon marché Le taux de perm mesure la rapidité avec laquelle une enveloppe de maison permet de s’échapper de vapeur d’eau. Les enveloppes à faible coût affichent généralement une note de permanence de seulement huit à 12, et c’est un problème, en particulier dans les maisons à climatisation à froid ou plus anciennes dépourvues d’autres barrières d’humidité. La vapeur se faufile à travers la cavité murale, frappe la pellicule, se condense en gel, puis fondit, laissant un bouton humide et une isolation détrempée. Évitez le jet de budget et suivez les meilleures pratiques de la maison: choisissez un produit à haute perm tel que Tyvek, classé environ 54 ans, pour garder les murs secs et économes en énergie.

2

/ /

14

Pourquoi vous devez utiliser les ongles de capuchon maintenant Les jours de l’utilisation d’un plaqueur de marteau pour installer une enveloppe de maison ont disparu. Aujourd’hui, la plupart des fabricants d’enveloppements de maison exigent que leur produit soit installé avec des ongles de capuchon ou des agrafes. Ce changement ralentit définitivement le processus, mais à la hausse, les attaches plafonnées maintiennent une enveloppe de maison jusqu’au mur jusqu’à 25 fois mieux que les agrafes. L’utilisation de fixations plafonnées assurera une bonne nuit de sommeil lors de ces nuits venteuses sachant que l’enveloppe de maison que vous avez installée la semaine dernière ne souffle pas dans tout le quartier.

3

/ /

14

Installez les attaches plafonnées avec le «Stinger» Les attaches plafonnées à main est efficace, mais c’est incroyablement lent pour tout projet de couverture de bricolage. Modifiez le marteau de base du capule Stinger® pour le marteau. Bien qu’il entraîne des ongles de capuchon – ce que les règles d’aujourd’hui ont besoin de meilleures pratiques enveloppantes – l’outil fonctionne comme un marteau standard. Bien que les plafonds soient plus chers et que l’équipement nécessite plusieurs coups de pratique pour perfectionner, la rapidité et la fixation cohérente en font une meilleure option que de conduire chaque clou de capuchon à la main.

4

/ /

14

Gagnez du temps: ruban adhésif de 3 pouces À l’époque où l’installation de bricolage de la maison était plus simple, vous n’êtes pas enregistré des coutures verticales. Aujourd’hui, chaque joint a besoin d’un joint serré et les fabricants insistent sur au moins 1 pouce de liaisons de ruban de chaque côté. C’est presque impossible avec les rouleaux de 2 pouces. Par conséquent, prenez du ruban de couture à 3 pouces pour que les coutures enveloppantes de la maison de scellement sont rapides, conformes au code et par temps météorologiques. Si votre fournisseur ne porte pas de rouleaux à 3 pouces, demandez-leur de commander certains – ou de les procurer en ligne en quelques minutes.

5

/ /

14

Coupez la maison enveloppante à des tailles réalisables Une journée venteuse peut faire du mieux l’installation de House Wrap une expérience frustrante au mieux. Coupez donc les rouleaux complets à des tailles plus gérables avec une scie circulaire. La plupart des scies ne coupent pas tout le long d’un rouleau complet, alors coupez aussi profondément que possible, puis tordez le rouleau jusqu’à ce que la coupe soit terminée. Des rouleaux plus petits signifie plus de ruban adhésif sur les coutures horizontales, mais le travail qu’il sauve vaut les problèmes et les dépenses supplémentaires.

6

/ /

14

Parement de bois de premier ordre avant d’installer une enveloppe de maison Parce que la maison de maison déteste l’humidité intérieure vers l’extérieur, la condensation se forme souvent à sa surface. Cette eau peut pénétrer dans le revêtement en bois et peler la peinture. Pour une configuration efficace et pour apprendre les erreurs d’installation de la maison commune à éviter, faites toujours l’amorce ou sceller le dos de chaque planche de parement avant de le suspendre. Un manteau rapide ajoute des centimes par pied carré mais protège la finition pendant des années.

7

/ /

14

Parlez aux sous-traitants de l’installation de House Wrap Si vous êtes l’entrepreneur général, assurez-vous qu’il y a un rouleau de maison supplémentaire sur le chantier pour les rédacteurs, les électriciens et tout autre sous-marin qui va attacher des objets au mur. (Inclure des instructions pour l’installer!) Strimbres de soffit, cartes de garniture et compteurs électriques ont tous besoin d’une enveloppe de maison derrière eux.

8

/ /

14

Tack, redresser, attacher Commencer un nouveau cours de Wrap House? Résistez à l’envie d’épingler le bord vertical entier. Pour des entraînements lisses et sans rides dans votre installation de bricolage, positionnez le rouleau, puis attachez quelques attaches plafonnées au centre. Découvrez plusieurs pieds, faites glisser la feuille vers le haut ou vers le bas si nécessaire, puis fixez le reste. Les rides ne sont pas seulement bâclées – ils piègent l’eau, une erreur d’installation de maison classique à éviter.

9

/ /

14

Ne coupez pas les ouvertures de fenêtres La façon dont nous avions l’habitude de faire face aux ouvertures de fenêtres était de rouler la maison enveloppe juste au-dessus d’eux, de les découper, puis de se déplacer sur le mur. C’était rapide, mais il y a une bien meilleure façon. Une fois l’ouverture couverte, faites-en une coupure avec votre couteau de haut en bas au centre. Ensuite, coupez la fleur de la maison en haut et en bas de l’ouverture, créant deux volets. Enveloppez les volets à l’intérieur du bâtiment, après le mouste, avant de couper l’excès. En haut, coupez plusieurs pouces de haut en bas à un angle et maintenez le rabat vers le haut avec un morceau de ruban (il sera replié et collé après l’installation de la fenêtre). L’ouverture est désormais prête pour le clignotement PAN et une fenêtre. Cette méthode répondra aux exigences de la plupart des fabricants de fenêtres, et surtout, l’inspecteur sera heureux. Pour plus d’informations sur cette étape, lisez notre histoire sur l’installation de la fenêtre.

10

/ /

14

Chevauche 6 pouces ou plus Une règle d’or sur la façon d’installer le wrap à la maison: Traitez-le comme des bardeaux. En commençant en bas, parcourez chaque nouvelle feuille sur celle en dessous d’au moins 6 pouces – 8 pouces dans des zones à vent élevé. Le scellage approprié des coutures à la maison combinée à ce chevauchement substantiel dirige l’eau en toute sécurité à l’extérieur et arrête des coups de coulage.

11

/ /

14

Sceller les fenêtres et les portes existantes avec du ruban adhésif Si vous installez une enveloppe de maison autour des fenêtres et des portes existantes, la plupart des inspecteurs du bâtiment exigent que ces fenêtres et les portes soient scellées directement dans la pellicule de la maison. Cela signifie que vous devez rouler un ruban de style butyle sur le bord du moule ou de la fenêtre en briques lui-même. Cela peut être une opération fastidieuse, surtout si vous travaillez avec une bande super bâton. Voici une suggestion: ne décollez pas le ruban de fenêtre en un seul coup; Faites une seule section à la fois.

12

/ /

14

Chaque pénétration du mur a besoin de ruban adhésif Ce ne sont pas seulement des coutures qui ont besoin d’enregistrement – tout qui pénètre un mur en a également besoin! Le ruban à casse-maison régulier est généralement suffisant. Voici comment gérer un tuyau. Découpez-le aussi étroitement que possible, puis faites deux coupures inclinées vers le haut et loin du haut du tuyau. Collez le volet vers le haut pour le garder à l’écart, puis, en commençant par le bas, collez le tuyau vers le mur. Enfin, pliez le volet et recrutez-le.

13

/ /

14

Astuce simple pour couper la maison enveloppante Un couteau utilitaire pointu coupe facilement la maison – jusqu’à ce que le dernier pouce d’un petit coupure frappe le rouleau. Commencez votre coupe au milieu du rouleau, coupez une moitié, laissez une charnière de 1 pouce, puis coupez l’autre moitié pour une installation plus transparente de bricolage de bricolage. Déchirurez le long de la charnière pour un bord lisse exempt de rides – une erreur d’installation de maisons de maison moins à éviter. Conseil de pro: Pré-mesurez-vous et identifiez ces coupes afin que vous puissiez obtenir la longueur précise dont vous avez besoin lorsque vous étannez des coutures enroulées à la maison autour des tuyaux, des évents ou des coins serrés. Cette petite étape de préparation réduit le matériau gaspillé et accélère la tâche.