Le hack de mise en scène extérieur subtil qui peut augmenter la valeur de votre maison

Qui savait que les jeux de pelouse installés dans votre arrière-cour pourraient être le hack de mise en scène subtil qui vend votre maison? C’est vrai. Cela peut être, bien que cette astuce fait plus pour les vendeurs que de simplement vendre la maison. Cette technique de mise en scène a le potentiel de montrer la propriété et tous ses avantages sans dépasser les directives de logement équitable. Le succès de cette technique repose sur la capacité des propriétaires à organiser le contenu de leur arrière-cour d’une manière qui rend l’espace amusant et accueillant à tous.

À cette fin, les meilleurs jeux de pelouse pour figurer dans votre stadification de l’arrière-cour font appel à un large éventail d’âges et de capacités. L’ensemble de swing en bois intégré et le gymnase de la jungle dans le coin de la cour, niché juste sous le grand arbre, suggèrent que la cour est assez grande et suffisamment sûre pour que les enfants puissent jouer sans le dire directement. Le jeu de Cornhole ou de HowerShoes évoque des jeux animés qui pourraient inclure des enfants ou des adolescents jouant avec grand-père ou une tante d’âge moyen. Yard Yahtzee, joué avec un ensemble de dés en bois géant de 3,5 pouces de Bolaball, propose un jeu qui embrasse un rythme plus calme.

D’une manière générale, il peut être tentant de vouloir rendre votre maison familiale pour la vendre. Cependant, vous ne pouvez pas dire ces mots exacts dans une liste car ils violent les lois sur le logement équitable. Il en va de même pour la mise en scène. Il ne devrait pas apparaître que vous montrez une préférence pour un groupe sur un autre. À la lumière de cela, il est préférable de demander à votre agent immobilier des directives des meilleures pratiques lorsque vous êtes prêt à mettre en scène vos zones de jeu d’arrière-cour.