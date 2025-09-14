Le hack de mise en scène extérieur subtil qui peut augmenter la valeur de votre maison

Nous pouvons recevoir une commission sur les achats effectués à partir de liens.
Qui savait que les jeux de pelouse installés dans votre arrière-cour pourraient être le hack de mise en scène subtil qui vend votre maison? C’est vrai. Cela peut être, bien que cette astuce fait plus pour les vendeurs que de simplement vendre la maison. Cette technique de mise en scène a le potentiel de montrer la propriété et tous ses avantages sans dépasser les directives de logement équitable. Le succès de cette technique repose sur la capacité des propriétaires à organiser le contenu de leur arrière-cour d’une manière qui rend l’espace amusant et accueillant à tous.
À cette fin, les meilleurs jeux de pelouse pour figurer dans votre stadification de l’arrière-cour font appel à un large éventail d’âges et de capacités. L’ensemble de swing en bois intégré et le gymnase de la jungle dans le coin de la cour, niché juste sous le grand arbre, suggèrent que la cour est assez grande et suffisamment sûre pour que les enfants puissent jouer sans le dire directement. Le jeu de Cornhole ou de HowerShoes évoque des jeux animés qui pourraient inclure des enfants ou des adolescents jouant avec grand-père ou une tante d’âge moyen. Yard Yahtzee, joué avec un ensemble de dés en bois géant de 3,5 pouces de Bolaball, propose un jeu qui embrasse un rythme plus calme.
D’une manière générale, il peut être tentant de vouloir rendre votre maison familiale pour la vendre. Cependant, vous ne pouvez pas dire ces mots exacts dans une liste car ils violent les lois sur le logement équitable. Il en va de même pour la mise en scène. Il ne devrait pas apparaître que vous montrez une préférence pour un groupe sur un autre. À la lumière de cela, il est préférable de demander à votre agent immobilier des directives des meilleures pratiques lorsque vous êtes prêt à mettre en scène vos zones de jeu d’arrière-cour.
Staging de jeu pour mettre en évidence les fonctionnalités qui vendent une maison
Les gens qui travaillent sur le marché du logement savent que certaines fonctionnalités sont plus susceptibles de plaire aux acheteurs que d’autres. Actuellement, des fonctionnalités comme un patio Bluestone, des parquet en bois en teck et des cuisines en plein air dans l’arrière-cour sont des points de vente qui peuvent augmenter les valeurs de revente entre 2,2% et 3,1%, selon Zillow.com. Cette approche vous offre l’avantage de pouvoir mettre en évidence des fonctionnalités importantes de la maison dont vous êtes autorisé à parler dans la publicité et à transformer votre espace extérieur en même temps.
À cette fin, les jeux de pelouse peuvent servir à mettre en évidence des fonctionnalités importantes qui sont connues pour être attrayantes pour les acheteurs, telles que les douches en plein air et les clôtures de confidentialité de l’arrière-cour, et présenter les fonctionnalités dans le contexte dans lequel ils pourraient être utilisés. Par exemple, le coin salon de la cuisine extérieure comprend des carreaux Bluestone et un foyer qui a une couverture de plateau de tic-tac ou de dames. Cette configuration encourage les gens à jouer à des jeux de nature moins physique dans ce salon extérieur. Un terrain de Bocce Ball qui présente des balles de bocce Apudarmis et se déroule parallèlement à la clôture de l’arrière-cour ne montre pas la clôture sans que le vendeur ait même à dire qu’il y en a un. Enfin, la façade extérieure de votre douche extérieure, idéalement située à quelques mètres de votre piscine d’arrière-cour, pourrait proposer des crochets avec des raquettes de badminton en nouilles de piscine accrochées sur eux. Tous ces éléments peuvent aider à rendre votre maison attrayante à un large éventail d’acheteurs qui pourraient vouloir appeler un tel endroit à la maison.