Vendre une maison et déménager est une expérience tourbillonnante pour beaucoup d’entre nous, ce qui a conduit de nombreuses personnes à s’appuyer sur une liste de contrôle de déménagement essentielle pratique. Cette liste est une bouée de sauvetage littérale car nous recherchons des maisons, emballons nos actuels et passons à la suivante. Lorsque vous commencez à vérifier les tâches et les articles, vous rencontrerez finalement l’achat ou la prise de vos appareils électroménagers comme les réfrigérateurs, les laveuses, les gammes de cuisson, les fours et les sécheuses. Mais ne faites pas encore le vôtre. En effet, le gros inconvénient de prendre des appareils avec vous lorsque vous déménagez est les dommages imprévisibles qui peuvent survenir et l’impact financier potentiel qui l’accompagne.
L’achat d’une nouvelle maison coûte assez cher, mais lorsque vous envisagez d’acheter de nouveaux appareils en plus, vous devrez contacter un coût moyen d’environ 2 100 $ à 5 400 $. Bien que cela puisse varier, certaines personnes peuvent facilement se retrouver à dépenser des dizaines de milliers, surtout s’ils optent pour des choix de luxe, comme Jennair et Viking. Par conséquent, nous comprenons que le désir de garder vos appareils plus grands, surtout si vous avez toujours des paiements, que vous souhaitez économiser de l’argent, votre nouvelle maison n’en a pas ou que vous les adorez absolument. Bien que vous puissiez désinstaller, déconnecter et réinstaller plusieurs de ces éléments par vous-même, il y a toujours une chance que quelque chose puisse mal tourner; Par conséquent, il est crucial de comprendre les dommages potentiels et les coûts financiers élevés qui peuvent l’accompagner.
Le déplacement des appareils est un travail difficile et peut causer des dommages
Le déplacement de vos grands appareils peut endommager votre maison ou même l’appareil lui-même. Le travail dur et manuel et la possibilité de se blesser, surtout lorsqu’ils manipulent des objets lourds comme vos appareils, viennent avec un déménagement. Étant donné que beaucoup de ces éléments essentiels pour la maison peuvent facilement peser des centaines de livres, il n’est pas recommandé de les déplacer par vous-même, ou vous pouvez subir des problèmes physiques comme le genou, le dos et la tension à l’épaule. Même si vous suivez le meilleur hack pour faciliter le déplacement de vos meubles volumineux, des blessures graves peuvent encore se produire, ce qui entraîne une thérapie continue et des procédures médicales. Et pour aggraver les choses, pendant que vous vous blessez accidentellement, vous pouvez endommager l’appareil, la maison que vous vendez ou même votre nouvelle maison.
Pendant le processus de déménagement, il est courant que ces objets plus grands laissent des bosses, des larmes ou des rayures sur les surfaces dans toute la maison – vos sols, armoires, cadres de porte et murs pourraient tous devenir des victimes. Bien que certaines réparations puissent être une solution facile et abordable, des problèmes plus importants peuvent survenir, ce qui entraîne des changements de calendrier, des réparations et des coûts supplémentaires, et potentiellement l’annulation d’une vente. De nombreux appareils utilisent des composants de gaz, d’eau et électriques, nécessitant une déconnexion, un retrait et une reconnexion minutieux. Un mauvais mouvement peut entraîner des fuites de gaz et d’eau et d’autres dangers potentiels. Même si cela ne crée pas ces problèmes, il existe également le potentiel qu’une mauvaise déconnexion puisse conduire à l’appareil qui ne fonctionne plus jamais.
Prendre vos appareils pourrait vous coûter beaucoup d’argent
Prendre votre appareil peut vous coûter plus cher que vous ne le pensez. Et bien que l’étape importante dont vous devez vous souvenir lors de la planification d’un déménagement soit de fixer un budget, il y a de nombreux coûts élevés qui l’accompagnent, comme les services de déménagement, les frais de nettoyage, les matériaux d’emballage, le stockage, les nouveaux meubles et les appareils électroménagers, ainsi que les paiements et les dépôts de sécurité. Avant de le savoir, vous pouvez facilement dépenser des milliers de dollars, vous amenant à atténuer les coûts supplémentaires en emballant vos appareils plus grands dans votre prochaine maison. Cependant, cette décision peut compromettre la vente globale de votre maison. L’ajout d’appareils à votre domicile peut augmenter la valeur, ce qui obtient ainsi un argument de vente plus élevé. Depuis mis à jour, les appareils électroménagers sont plus attrayants pour les acheteurs potentiels; La suppression de ces outils peut réduire ce point de vente. Par conséquent, avant même de penser à prendre les appareils, informer toujours les acheteurs potentiels, juste au cas où vous auriez besoin de négocier ou de changer de prix.
Si vous décidez de déplacer vos appareils, il est important de savoir que vous pourriez être responsable des dommages qui se produisent pendant le déménagement avant de fermer, ce qui signifie que vous devez couvrir et gérer financièrement les correctifs qui doivent être effectués. Si vous déplacez vos appareils électroménagers et que la zone présente des problèmes ou des préoccupations, contactez immédiatement l’acheteur potentiel, en leur faisant connaître la situation et en fournissant des photos et des vidéos. À partir de là, les deux parties trouveront un moyen agréable de résoudre le problème, que ce soit par l’assurance ou la fin de la vente.