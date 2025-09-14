Vendre une maison et déménager est une expérience tourbillonnante pour beaucoup d’entre nous, ce qui a conduit de nombreuses personnes à s’appuyer sur une liste de contrôle de déménagement essentielle pratique. Cette liste est une bouée de sauvetage littérale car nous recherchons des maisons, emballons nos actuels et passons à la suivante. Lorsque vous commencez à vérifier les tâches et les articles, vous rencontrerez finalement l’achat ou la prise de vos appareils électroménagers comme les réfrigérateurs, les laveuses, les gammes de cuisson, les fours et les sécheuses. Mais ne faites pas encore le vôtre. En effet, le gros inconvénient de prendre des appareils avec vous lorsque vous déménagez est les dommages imprévisibles qui peuvent survenir et l’impact financier potentiel qui l’accompagne.

L’achat d’une nouvelle maison coûte assez cher, mais lorsque vous envisagez d’acheter de nouveaux appareils en plus, vous devrez contacter un coût moyen d’environ 2 100 $ à 5 400 $. Bien que cela puisse varier, certaines personnes peuvent facilement se retrouver à dépenser des dizaines de milliers, surtout s’ils optent pour des choix de luxe, comme Jennair et Viking. Par conséquent, nous comprenons que le désir de garder vos appareils plus grands, surtout si vous avez toujours des paiements, que vous souhaitez économiser de l’argent, votre nouvelle maison n’en a pas ou que vous les adorez absolument. Bien que vous puissiez désinstaller, déconnecter et réinstaller plusieurs de ces éléments par vous-même, il y a toujours une chance que quelque chose puisse mal tourner; Par conséquent, il est crucial de comprendre les dommages potentiels et les coûts financiers élevés qui peuvent l’accompagner.