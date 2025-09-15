Les effets à long terme des planchers de bois franc sur la valeur de revente à domicile

Que vous prévoyiez de vendre votre maison bientôt ou des années plus tard, chaque choix de conception que vous faites affecte le montant d’argent que vous pourrez obtenir pour cela. En particulier, votre choix de revêtements de sol peut aller très loin dans cet aspect. Bien qu’il existe diverses options de revêtement de sol qui peuvent aider à augmenter la valeur de revente de votre maison, un choix qui fournit systématiquement les meilleurs résultats est le parquet en bois dur. En fait, les planchers de bois franc peuvent augmenter la valeur de revente de 10%. C’est un retour majeur d’un seul choix de conception!
Bien sûr, le bois dur est également l’un des types de revêtements de sol les plus chers, ce qui peut entraîner des propriétaires. Mais lorsque vous regardez les chiffres, le gain est difficile à ignorer. Selon le rapport d’impact de la National Association of Realtors (NAR) 2022, de nombreux propriétaires enregistrent des rendements sur des investissements pouvant atteindre 118% lors de l’installation de nouveaux planchers de bois dur. Si vous êtes sur la clôture de quel type de revêtement de sol est la voie à suivre, cela pourrait faire pencher la balance en faveur du bois dur – non seulement vous récupérerez le coût, mais vous pourriez même gagner de l’argent lors de la mise à niveau. Pourtant, pour vous assurer que votre décision mène au succès, comment vous y allez.
Comment augmenter la valeur de revente de votre maison avec des planchers de bois franc
Pour tirer le meilleur parti de vos planchers de bois franc et assurez-vous qu’ils ne se révèlent pas être un choix de revêtement de sol qui rendra plus difficile la vente de votre maison, la qualité est la clé. Une installation professionnelle bien exécutée garantit que les conseils sont posés uniformément et en toute sécurité, ce qui empêche les problèmes comme grincer ou déformer plus tard et maintient les planchers vierges lorsque les acheteurs potentiels arrivent. Choisir la meilleure couleur de plancher de bois franc pour augmenter la valeur devrait également être au-dessus de votre liste – des tons naturels et neutres comme le chêne chaud ou le brun moyen ont tendance à plaire à la plus large gamme d’acheteurs, donc c’est un excellent moyen de s’assurer que vous pourrez toujours vendre votre maison pour tout cela.
Quel que soit le type et la couleur que vous finissez par choisir pour vos planchers de bois franc, rester au courant des soins et de la maintenance appropriés est crucial pour protéger votre investissement. Le balayage régulier, la finition occasionnelle et la prévention des rayures (pensez aux coussinets de meubles et aux tapis) aident tous à garder le bois à paraître, ce qui le rend aussi bien que nouveau quand il est temps de vendre. Avec un peu d’effort, les planchers de bois franc peuvent rester beaux pendant de nombreuses décennies, ajoutant une valeur durable à votre maison pour le long terme.