Les effets à long terme des planchers de bois franc sur la valeur de revente à domicile

Que vous prévoyiez de vendre votre maison bientôt ou des années plus tard, chaque choix de conception que vous faites affecte le montant d’argent que vous pourrez obtenir pour cela. En particulier, votre choix de revêtements de sol peut aller très loin dans cet aspect. Bien qu’il existe diverses options de revêtement de sol qui peuvent aider à augmenter la valeur de revente de votre maison, un choix qui fournit systématiquement les meilleurs résultats est le parquet en bois dur. En fait, les planchers de bois franc peuvent augmenter la valeur de revente de 10%. C’est un retour majeur d’un seul choix de conception!

Bien sûr, le bois dur est également l’un des types de revêtements de sol les plus chers, ce qui peut entraîner des propriétaires. Mais lorsque vous regardez les chiffres, le gain est difficile à ignorer. Selon le rapport d’impact de la National Association of Realtors (NAR) 2022, de nombreux propriétaires enregistrent des rendements sur des investissements pouvant atteindre 118% lors de l’installation de nouveaux planchers de bois dur. Si vous êtes sur la clôture de quel type de revêtement de sol est la voie à suivre, cela pourrait faire pencher la balance en faveur du bois dur – non seulement vous récupérerez le coût, mais vous pourriez même gagner de l’argent lors de la mise à niveau. Pourtant, pour vous assurer que votre décision mène au succès, comment vous y allez.