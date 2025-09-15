11 Lois scandaleuses du trafic encore appliquées aujourd’hui

Il y a une loi de conduite en Floride que j’aime particulièrement: si vous avez un éléphant lié à un parcmètre, vous devez payer le compteur. Malheureusement, cette loi de conduite étrange semble être une légende urbaine – bien qu’à un moment donné, il aurait pu être sur les livres pour garder les gens du Barnum et Bailey Circus honnête.

Mais il y a encore beaucoup d’autres lois de conduite étranges qui sont vraies et restent en place. Certains sont des restes archaïques des époques passées, certains reflètent les conditions locales ou les problèmes sociaux et d’autres évoluent encore aujourd’hui – mais tous avaient ou ont la même intention de garder le public en sécurité.

Voici quelques lois sur la circulation étranges, par État, à surveiller.

Cargo pour chiens de l’Alaska

À Anchorage, c’est un grand non-non à conduire avec votre chien attaché au toit de votre voiture. Nous ne savons pas à quel point les tracas qui créent pour les nombreux mushers à la gamme de chiens de l’État, mais la règle est clairement une règle de cruauté et de sécurité anti-animaux «pour protéger les animaux de compagnie contre les résultats horribles montés en haut», explique Alex Black d’Epicvin. « Il n’est pratiquement jamais appliqué en 2025, mais si les flics l’ont vu, ils interviendraient probablement. »

Corne de l’Arkansas klaxonnant

À Little Rock, il est illégal de klaxonner votre corne de voiture après 21 heures alors qu’il est stationné dans n’importe quel établissement qui sert des boissons froides ou des sandwichs. Étant donné que la ville a des ordonnances similaires interdisant les discours bruyants, les moteurs de course et perturber la paix à Drive-in, il est probable que cette loi étrange a été créée pour freiner le bruit de fin de soirée et empêcher les hangouts de se répandre dans les perturbations du quartier « , a déclaré la rédactrice de Way.com, Renee Martin.

«La clause de sandwich-shop n’est qu’un vestige original de cette poussée plus large pour les nuits tranquilles», explique Martin.

Ohio Gas minimum

À Youngstown, une loi de conduite étrange indique que vous ne devez pas conduire dans le «quartier congestionné» du centre-ville sans assez de gaz dans votre réservoir pour sortir. «Nous ne savons pas vraiment qui a fait cette loi ou pourquoi, mais nous pouvons supposer que c’était probablement pour empêcher les voitures de bloquer et de bloquer les rues animées», explique Martin. Il n’y a aucun dossier clair sur la question de savoir si elle a jamais été appliquée, mais l’ordonnance décrit les pénalités qui passent d’un délit mineur à des accusations plus graves pour les infractions répétées.

Messages du Minnesota

À Minnetonka, les véhicules qui déposent de la boue, de la saleté, des substances collantes et d’autres débris dans les rues publiques sont considérés comme une nuisance publique. «La loi a été clairement écrite pour assurer la sécurité des routes et éviter les dommages à la chaussée et à d’autres véhicules, et il est regroupé avec d’autres règles destinées à protéger la sécurité et à garder la communauté propre», explique Martin. «Il est inhabituel de le voir encadré si spécifiquement dans une ordonnance de la ville, c’est pourquoi il apparaît sur les listes de« loi bizarres ».»

Transport des moutons du Montana

Si vous conduisez avec vos moutons au Montana, assurez-vous de ne jamais les laisser sans surveillance. «Bien que cette loi puisse sembler idiote, les lois sur la cruauté envers les animaux pourraient signifier que vous avez une citation pour cette infraction», explique l’avocat Jason Reese. Gardez à l’esprit, au Montana, il est également illégal de conduire avec des choix de glace attachés à vos roues, d’amener votre cheval dans le bar ou de prendre un poisson avec un lasso.

Tennessee Snoozing

S’endormir n’est jamais une bonne idée, mais au Tennessee, dormir en conduisant peut également vous rapporter un billet lourd. C’est parce que c’est considéré comme une conduite imprudente, car vous mettez tout le monde sur la route en danger.

«Je sais, cela ressemble à une punchline. Bien sûr, personne n’est censé faire la sieste et conduire, mais ici au Tennessee, il est écrit directement», explique Mahlon Miller de Arrow Trail Trailers. «Et oui, il est toujours appliqué en 2025. Cela signifie des amendes ou une peine de prison potentielle en cas d’accident.»

Essuieurs de pare-brise du Texas

Au Texas, vous n’êtes pas légalement obligé d’avoir un pare-brise, mais n’essayez pas de prendre la route sans essuie-glaces. Bien que la loi ait probablement été incluse dans les livres pour assurer la sécurité des conducteurs sous la pluie, il est comiquement hors contexte lorsqu’il est appliqué aux voitures sans pare-brise. «Il n’est pas courant que les gens soient étiquetés pour ne pas avoir d’essuie-glaces lorsqu’ils n’ont pas de pare-brise, mais ils devraient toujours s’assurer qu’ils suivent la loi malgré tout», explique l’avocat du Texas, Ben Michael.

Utah Bird Oward Own

Vous voyez un corbeau sur une route de l’Utah? Mieux s’arrêter. C’est parce que les oiseaux ont l’emprise sur toutes les autoroutes de l’État. Cette étrange loi de conduite a probablement été créée pour aider à protéger les oiseaux, car beaucoup sont tués par des collisions de véhicules. «C’est plus amusant une trivia qu’une loi exécutoire», explique Black. Pourtant, il y a quelques années, un aigle a parcouru la fenêtre latérale ouverte d’un semi-camion sur la I-70. L’humain et l’oiseau se sont bien sortis, juste avec quelques plumes ébouriffées.

Virginia Road Kill

Une loi de 2024 à l’échelle de l’État donne aux automobilistes le feu vert pour garder tout cerf, ours, dinde ou wapiti qu’ils frappent ou trouvent morts sur la route, tant qu’ils le signalent aux forces de l’ordre. «Les déchets pas, je ne veux pas lorsque vous naviguez sur les routes à travers la Virginie», explique Reese. «Si vous frappez un animal en conduisant, gardez-le et servez-le pour votre prochain repas.»

Circulation des chevaux canadiens

Non, ne pensez même pas à courir furieusement votre cheval, ou tout autre animal, sur une autoroute en Ontario. «L’étrange réglementation remonte à une période où les routes étaient également occupées par des chevaux, mais en 2025, aucun coureur ne peut être trouvé dans la circulation moderne, et aucun policier n’attendra de voir un cheval furieux, donc la loi est un fossile légal», explique l’avocat de la défense Michael Kruse.

Mais, si vous étiez cette loi, en montant un cheval sur la route dans l’Ontario rural, une disposition plus récente vous oblige à porter des chaussures avec une semelle dure d’au moins 1,5 cm d’épaisseur, plus un casque pour les moins de 18 ans. « À un moment donné, les cavaliers étaient encore assez répandus en Ontario rural, et les législateurs ont voulu minimiser le risque d’un rôti Le parajuriste Ron Harper. « La règle reste dans les livres en 2025 mais est rarement appliquée. »

Les feux de risque absent, plusieurs états

De nombreux États ont et appliquent activement les lois restreignant l’utilisation des feux de risque d’un véhicule pendant la conduite (par rapport à leur utilisation prévue pour signifier qu’un véhicule est arrêté ou handicapé). Généralement, le raisonnement est que les feux de risque peuvent rendre les feux de freinage plus difficiles, ainsi que les autres conducteurs confus ou désorientants, en particulier par mauvais temps.

«Les conducteurs pensent que la conduite avec des feux de risque allumée pendant une averse est plus sûre, mais en réalité, ils créent un danger et peuvent être responsables si un accident se produit», explique l’avocat de l’accident Rick Staggard. En ce qui concerne le retrait, il ajoute: «Vous pourriez conduire vers le sud sur la I-95 en Géorgie, où il n’est pas appliqué, puis traverser la Floride, où il est appliqué et faire face soudainement à un billet.»

Sur les experts

Renee Martin est un écrivain automatique avec l’application Auto Way.com.

est un écrivain automatique avec l’application Auto Way.com. Alex Black est directeur du marketing chez Epicvin. Il est expert en voiture depuis plus de 15 ans, travaillant aux enchères de voitures, aux fournisseurs d’historique des véhicules et plus encore.

est directeur du marketing chez Epicvin. Il est expert en voiture depuis plus de 15 ans, travaillant aux enchères de voitures, aux fournisseurs d’historique des véhicules et plus encore. Rick Staggard dans un avocat du procès sur un accident chez Farah et Farah. Il s’entraîne depuis des décennies en Floride et en Géorgie.

dans un avocat du procès sur un accident chez Farah et Farah. Il s’entraîne depuis des décennies en Floride et en Géorgie. Jason Reese est co-fondateur et avocat partenaire de Wagner Reese, un cabinet d’avocats de l’Indiana et de l’Illinois spécialisé dans les cas d’accident de voiture et les blessures corporelles.

est co-fondateur et avocat partenaire de Wagner Reese, un cabinet d’avocats de l’Indiana et de l’Illinois spécialisé dans les cas d’accident de voiture et les blessures corporelles. Mahlon Miller est copropriétaire et directeur de Arrow Trail Trailers à Lobelville, Tennessee, où il construit des remorques et transporte tout, de l’équipement lourd aux petites maisons du sud.

est copropriétaire et directeur de Arrow Trail Trailers à Lobelville, Tennessee, où il construit des remorques et transporte tout, de l’équipement lourd aux petites maisons du sud. Michael Kruse est un avocat canadien du DUI et de la défense pénale, et chef du cabinet d’avocats Kruse, spécialisé dans les accusations liées à la circulation et aux accusations criminelles dans le sud-ouest de l’Ontario et de Toronto.

est un avocat canadien du DUI et de la défense pénale, et chef du cabinet d’avocats Kruse, spécialisé dans les accusations liées à la circulation et aux accusations criminelles dans le sud-ouest de l’Ontario et de Toronto. Ron Harper est un parajuriste agréé et le propriétaire du service juridique des défenseurs des billets OTD en Ontario, au Canada, où il se spécialise dans les frais liés à la circulation.

est un parajuriste agréé et le propriétaire du service juridique des défenseurs des billets OTD en Ontario, au Canada, où il se spécialise dans les frais liés à la circulation. Ben Michael est avocat chez Michael & Associates, à Dallas, au Texas, et se spécialise dans les DWI et DUI.

