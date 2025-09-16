La fonction de conception vieille vieille qui peut augmenter la valeur de votre maison

Les maisons plus anciennes ont souvent des épanouissements architecturaux et des personnages qui les rendent beaucoup plus beaux et intéressants que leurs homologues plus modernes. Cela comprend les quons, ces pièces en forme de L qui se démarquent souvent aux coins des bâtiments en brique ou en pierre plus anciens. Non seulement ces pièces sont probablement plus abondantes que vous ne l’avez remarqué, mais elles ont une longue histoire de fonctionnement des besoins structurels et cosmétiques sur les maisons et autres bâtiments. Sur les structures plus récentes, ces bits architecturaux peuvent sembler un petit moyen de donner un clin d’œil à la construction vintage, mais ils peuvent également être un excellent moyen de renforcer la valeur de revente de votre maison et de freiner l’attrait en donnant aux coins de votre intérêt visuel, le caractère architectural et une sensation classique.

Alors que la plupart des maisons avec des quoins d’origine ont des façades en pierre ou en briques, elles apparaissent de plus en plus ces jours-ci pour accentuer d’autres matériaux comme le bois et le stuc. Alors que certains coinons dans les matériaux se distinguent comme un contraste élevé en raison de la couleur, du matériau ou de la texture, d’autres sont beaucoup plus subtils et se mélangent dans les éléments environnants. Ils sont un excellent moyen de créer une atmosphère plus corrigée et vieillie dans une structure plus récente, ainsi qu’un moyen de se rendre dans le retour de styles de maison obsolètes comme les maisons géorgiennes, qui ont utilisé des chiens de manière assez généreusement sur les structures en briques.