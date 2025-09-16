La fonction de conception vieille vieille qui peut augmenter la valeur de votre maison

Les maisons plus anciennes ont souvent des épanouissements architecturaux et des personnages qui les rendent beaucoup plus beaux et intéressants que leurs homologues plus modernes. Cela comprend les quons, ces pièces en forme de L qui se démarquent souvent aux coins des bâtiments en brique ou en pierre plus anciens. Non seulement ces pièces sont probablement plus abondantes que vous ne l’avez remarqué, mais elles ont une longue histoire de fonctionnement des besoins structurels et cosmétiques sur les maisons et autres bâtiments. Sur les structures plus récentes, ces bits architecturaux peuvent sembler un petit moyen de donner un clin d’œil à la construction vintage, mais ils peuvent également être un excellent moyen de renforcer la valeur de revente de votre maison et de freiner l’attrait en donnant aux coins de votre intérêt visuel, le caractère architectural et une sensation classique.
Alors que la plupart des maisons avec des quoins d’origine ont des façades en pierre ou en briques, elles apparaissent de plus en plus ces jours-ci pour accentuer d’autres matériaux comme le bois et le stuc. Alors que certains coinons dans les matériaux se distinguent comme un contraste élevé en raison de la couleur, du matériau ou de la texture, d’autres sont beaucoup plus subtils et se mélangent dans les éléments environnants. Ils sont un excellent moyen de créer une atmosphère plus corrigée et vieillie dans une structure plus récente, ainsi qu’un moyen de se rendre dans le retour de styles de maison obsolètes comme les maisons géorgiennes, qui ont utilisé des chiens de manière assez généreusement sur les structures en briques.
Que sont les quoins?
Les coin, tirés des Français pour «pièces de monnaie», ont leurs racines dans les époques romaines et grecques, lorsqu’ils ont été utilisés pour des raisons plus structurelles pour maintenir les bâtiments ensemble dans les articulations comme support supplémentaire, en particulier pour les structures à plusieurs étages avec des toits en pierre lourds. La popularité du look s’est poursuivie à travers la Renaissance et les époques baroques en Europe, même après que le besoin de soutien structurel a diminué en raison des progrès de l’ingénierie. Ils pourraient toujours être utilisés pour protéger les coins des bâtiments sur les deux premières histoires des fissures ou des dégâts, ainsi que pour créer un intérêt visuel et un look plus fini. Finalement, ils sont également devenus populaires pour employer des portes et des fenêtres comme cadrage visuel supplémentaire.
Les quoins étaient généralement en pierre ou en brique qui était différent du matériau primaire du mur, comme la pierre grise sur la brique rouge ou la pierre plus foncée sur plus légère. L’un des quons les plus couramment voyants a été rustifié, avec une finition usée et plus escarpée que les matériaux environnants. Une autre option populaire, connue sous le nom de quves vermiculées, a été criblée de motifs de type ver pour se démarquer et ajouter plus de texture.
Utiliser des coin sur votre maison
Au fil du temps, les quoins étaient souvent en béton, bien que les bâtiments aient désormais également une multitude d’autres options comme le bois, le stuc et le vinyle pour créer des chars purement décoratifs. Aujourd’hui, ils sont souvent ajoutés pendant le projet de finition extérieure avec des rainures créées dans un matériau appliqué au lieu de pierres ou de briques individuelles. Les maisons modernes ont souvent des coin plus subtils qui se mélangent en termes de couleur mais ont une définition en raison de leur taille et de leurs variations de texture plus grandes.
Alors que certains bâtonneurs architecturaux peuvent dire que seuls les bâtiments de maçonnerie devraient avoir des coin décoratifs, de nombreux propriétaires les utilisent généreusement sur leurs maisons, ouvrant des possibilités passionnantes pour créer de l’intérêt et de la texture. Si vous aimez le look mais que vous n’êtes pas en train de rénover une maison extérieure complète, vous pouvez ajouter des faux pinces en mousse légère avec un adhésif de construction qui peut être peint à l’ombre que vous désirez. Ils coûtent environ 50 $ chacun, selon la taille, et sont un moyen rapide et créatif de stimuler l’attrait de la trottoir de votre maison.