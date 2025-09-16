Ryobi se souvient de 750 000 rondelles de pression en raison d’un risque d’explosion et de blessure

La United Consumer Product Safety Commission (USCPSC) a annoncé que des centaines de milliers de rondelles de pression Ryobi étaient rappelées. Les produits en question sont défectueux et ont déjà provoqué plusieurs explosions et blessures. Si vous possédez l’un de ces produits, faites preuve de prudence autour de lui. Vous devez également vous abstenir de l’utiliser autant que possible jusqu’à ce que vous ayez terminé le processus de réparation.

Pourquoi ces rondelles de pression Ryobi sont-elles rappelées?

Selon le mémoire de l’USCPSC, les rondelles de pression Ryobi en question ont un problème avec leurs condensateurs. Dans les dispositifs défectueux, «le condensateur du laveur de pression peut surchauffer et éclater». Lorsque cela se produit, «les pièces (sont) éjectées avec force, posant un risque de blessure grave de l’impact à l’utilisateur ou aux passants».

Jusqu’à présent, la société mère, TTI Outdoor Power Equipment, rapporte qu’il y a eu «135 rapports de surchauffe de condensateurs, dont 41 rapports d’explosions». Ces incidents ont entraîné «32 blessures et / ou fractures aux doigts, aux mains, au visage et aux yeux».

Quels rondelles de pression Ryobi sont rappelées?

Plus de 750 000 rondelles de pression Ryobi sont défectueuses. Le rapport USCPSC indique que «ce rappel implique des rondelles de pression électriques Ryobi sans balais, des modèles RY142300 et RY142711VNM. Les rondelles de pression rappelées sont vertes et ont une buse de pulvérisation, un réservoir détergent avec un capuchon bleu et un stockage pour les accessoires.»

Si le vôtre correspond à la description ci-dessus et que vous l’avez achetée à Home Depot ou Direct Tools Factory Outlet, en magasin ou en ligne, entre juillet 2017 et juin 2024, vous devez être prudent.

Y a-t-il encore un correctif?

Si vous pensez que vous possédez l’un des lavants de pression défectueux, l’USCPSC prévient que vous «devriez immédiatement arrêter d’utiliser les rondelles de pression rappelées» et visiter le site Web de Ryobi pour confirmer. Une fois que vous avez confirmé, vous pouvez ensuite suivre les étapes fournies afin de «recevoir un kit de réparation gratuit, y compris les instructions d’expédition et d’installation». Le kit lui-même «se compose d’un condensateur de remplacement». Si vous avez perdu le reçu pour votre laveuse, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours obtenir le kit de réparation. L’USCPSC rassure les consommateurs que Ryobi ne nécessite aucune preuve d’achat.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez lire le rapport complet; Le numéro de l’USCPSC pour ce rappel est de 25-452.

Source

L’équipement électrique extérieur TTI rappelle les rondelles de pression Ryobi en raison du danger de projectile; Risque de blessure grave, United States Consumer Product Safety Commission, 2025.