La couleur de votre maison peut envoyer le mauvais message aux acheteurs potentiels

La maison est là où le cœur est – c’est-à-dire jusqu’à ce que vous mettiez le vôtre sur le marché. Ensuite, il devient votre mission de trouver un nouveau propriétaire pour votre place spéciale. Bien qu’il existe de nombreux conseils d’initiés et astuces de mise en scène qui aideront votre maison à vendre plus rapidement, l’inverse est également vrai: quelques fausses étapes, et les acheteurs potentiels pourraient être repoussés de votre résidence. Le plus grand délinquant? Croyez-le ou non, en peignant votre maison de couleurs vives et audacieuses comme le jaune, le rouge ou le vert lime.

Les premières impressions sont importantes, et plusieurs rapports, comme le meilleur rapport d’agent de Homelight, ont révélé que la peinture de l’extérieur de votre maison peut conduire à un rendement de 51% d’investissement (ROI). Mais rappelez-vous: certaines nuances peuvent frotter les acheteurs potentiels dans le mauvais sens. Remodeling Resource Fixr.com a demandé à plus de 70 professionnels du design sur les meilleures couleurs de peinture extérieures pour augmenter la valeur d’une maison – et seulement 1% des participants ont déclaré le jaune. Interrogé sur les couleurs les plus rebutantes, 59% ont déclaré que le rouge, 53%, a dit le vert lime et 40%, ont dit du jaune vif.

Le rouge peut être une couleur commune pour les extérieurs en briques, mais les façades peintes peuvent évoquer des sentiments de colère, d’agression ou de danger – pas exactement l’ambiance que vous souhaitez créer dans votre maison. Bien que le vert et le jaune soient des teintes plus accessibles, les nuances ultra-brillantes et saturées peuvent être surstimulantes et rebutantes. Traduction? Si vous voulez que votre maison vole du marché, éloignez-vous de ces teintes audacieuses.