La couleur de votre maison peut envoyer le mauvais message aux acheteurs potentiels

La maison est là où le cœur est – c’est-à-dire jusqu’à ce que vous mettiez le vôtre sur le marché. Ensuite, il devient votre mission de trouver un nouveau propriétaire pour votre place spéciale. Bien qu’il existe de nombreux conseils d’initiés et astuces de mise en scène qui aideront votre maison à vendre plus rapidement, l’inverse est également vrai: quelques fausses étapes, et les acheteurs potentiels pourraient être repoussés de votre résidence. Le plus grand délinquant? Croyez-le ou non, en peignant votre maison de couleurs vives et audacieuses comme le jaune, le rouge ou le vert lime.
Les premières impressions sont importantes, et plusieurs rapports, comme le meilleur rapport d’agent de Homelight, ont révélé que la peinture de l’extérieur de votre maison peut conduire à un rendement de 51% d’investissement (ROI). Mais rappelez-vous: certaines nuances peuvent frotter les acheteurs potentiels dans le mauvais sens. Remodeling Resource Fixr.com a demandé à plus de 70 professionnels du design sur les meilleures couleurs de peinture extérieures pour augmenter la valeur d’une maison – et seulement 1% des participants ont déclaré le jaune. Interrogé sur les couleurs les plus rebutantes, 59% ont déclaré que le rouge, 53%, a dit le vert lime et 40%, ont dit du jaune vif.
Le rouge peut être une couleur commune pour les extérieurs en briques, mais les façades peintes peuvent évoquer des sentiments de colère, d’agression ou de danger – pas exactement l’ambiance que vous souhaitez créer dans votre maison. Bien que le vert et le jaune soient des teintes plus accessibles, les nuances ultra-brillantes et saturées peuvent être surstimulantes et rebutantes. Traduction? Si vous voulez que votre maison vole du marché, éloignez-vous de ces teintes audacieuses.
Les meilleures couleurs pour peindre l’extérieur de votre maison
Au lieu de teintes aveuglément brillantes, gardez vos nuances de peinture extérieures simples. Dans la même enquête FixR.com, 49% des participants pensaient que les extérieurs blancs peuvent aider à augmenter la valeur de votre maison. Près de derrière, 48% des experts ont déclaré que les taches de bois naturel, tandis que 36% et 32% ont déclaré la crème et le bronzage ou le beige, respectivement.
Mais ce n’est pas parce que le revêtement neutre a le potentiel le plus vendu que votre place sera terne. Wow la foule et créez un contraste avec une porte d’entrée noire. L’avantage de peindre votre porte d’entrée en noir, selon Zillow Research, est qu’il peut en fait augmenter la valeur de votre propriété de 6 449 $. En d’autres termes, c’est un petit ajustement qui peut égaler de gros dollars pour votre résultat net.
Cela dit, le vrai secret pour stimuler l’attrait de la trottoir de votre maison est un travail de peinture de qualité. Vous voulez éviter une erreur courante que tout le monde fait lors du choix de la peinture extérieure? Faites vos recherches sur la différence entre les formules à base d’acrylique et d’huile, recherchez des options sans COV et envisagez un gallon de peinture polyvalente et d’amorce. Mais une fois que vous avez votre palette et votre peinture sélectionnées, il n’y a rien d’autre que de le faire. Pour vous aider, consultez ces conseils pour peindre l’extérieur de votre maison comme un pro.