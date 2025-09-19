Ce que la baisse du taux de la Fed pourrait signifier pour les taux hypothécaires et le marché du logement

Les chasseurs de maisons, c’est le moment de verrouiller le meilleur taux d’intérêt hypothécaire que nous ayons vu en près d’un an. Si vous magasinez pour une nouvelle demeure ou une nouvelle maison de construction, les taux hypothécaires devraient baisser conformément à la baisse des taux d’intérêt fédérale. Le Federal Open Market Committee (FOMC) a simplement convenu de réduire les taux d’intérêt entre 4,0% et 4,25%, ce qui a stimulé une baisse correspondante des taux hypothécaires. Les conditions du marché sont parmi les facteurs les plus importants à identifier avant d’acheter une maison. Avec des taux hypothécaires désormais inférieurs à 6,5% pour la première fois en un peu moins d’un an, les emprunteurs ont la possibilité d’obtenir des versements hypothécaires mensuels inférieurs. Les détenteurs d’hypothèques espérant le refinancement à un taux inférieur sont également à bénéficier de cette évolution.
Cependant, ce changement a le potentiel d’être capricieux. Une fois que le FOMC a baissé les taux d’intérêt, les gens ont tendance à anticiper que les taux hypothécaires continueront de tendance à la baisse. Ce n’est pas nécessairement le cas; Le FOMC ne fixt pas de taux hypothécaires et ils sont soumis à des modifications si l’inflation et le chômage augmentent. En bref, ne retenez pas votre souffle afin que vous puissiez obtenir un taux d’intérêt encore plus bas sur votre hypothèque. La plupart des économistes estiment que les taux hypothécaires resteront supérieurs à 6,5% pour le reste de 2025.
Un taux d’intérêt de la Fed pourrait-il enflammer le marché du logement?
Le panneau «à vendre» se déchaîne sur la pelouse de vos voisins illustre l’incertitude du travail et les préoccupations des taux d’intérêt qui ont empêché les acheteurs potentiels d’investir dans une nouvelle maison. En conséquence, les maisons persistent sur le marché et subissent des baisses de prix pour attirer les acheteurs.
Alors que les taux d’intérêt hypothécaires dans la fourchette de 6% sont une amélioration par rapport au point élevé de 7,44% en 2024, le taux actuel est toujours supérieur au plus bas de l’an dernier de 6,08%. Si ce taux n’était pas suffisant pour allumer une tendance d’achat à domicile, cela ne fera peut-être pas grand-chose cette année non plus. Cependant, certains acheteurs impatients qui ne peuvent pas attendre peuvent choisir d’obtenir une hypothèque maintenant et de refinancer plus tard.
Un facteur potentiellement plus important sur le marché du logement est qu’une majorité de propriétaires ont pu obtenir un financement à des taux beaucoup plus bas que les taux actuels au cours des années passées. Cela les fait répugner à vendre, sachant qu’une nouvelle hypothèque leur coûtera davantage.