Le tronçon de 950 acres de la côte du Texas dédié à la faune florissante

Le nom « Aransas » est un surnom qui fait référence à la fois à une baie et à un comté le long de la côte du Texas. Alors que de nombreux endroits le long de la côte du Texas offrent une beauté naturelle, c’est le refuge national de la faune d’Aransas qui a attiré beaucoup d’attention et rend le nom « ARANSAS » plus connu. En grouillant à la fois d’espèces végétales et animales et d’hébergement délicat et de terrain vital, ce refuge sauvage protégé fournit un soupçon de la biodiversité de cette région côtière sensible – et il vient de recevoir un tout nouveau voisin. Le comté d’Aransas, grâce à des travaux diligents de politiciens locaux et de groupes de conservation, a récemment finalisé un achat de superficie privée à proximité, historiquement connue sous le nom de Bailey Ranch. Le 31 juillet 2025, la parcelle de terrain massive est officiellement passée des mains privées aux soins d’Aransas First Land Trust pour un prix de vente de 2,35 millions de dollars.

Maintenant appelé Copano Cove Ranch, ce terrain de 950 acres à Rockport (à environ 15 miles au nord-est de Corpus Christi) est une victoire pour les écologistes. Cependant, il promet également une collection rassurante d’avantages pour la communauté. Des attractions comme les éventuelles sentiers de randonnée du Copano Cove Ranch et les programmes éducatifs – ainsi que des foules d’oiseaux qui fréquentent déjà la région pour voir les oiseaux pendant la saison de migration – devraient apporter un flot de dollars d’écotourisme aux villes voisines.