Le tronçon de 950 acres de la côte du Texas dédié à la faune florissante

Le nom « Aransas » est un surnom qui fait référence à la fois à une baie et à un comté le long de la côte du Texas. Alors que de nombreux endroits le long de la côte du Texas offrent une beauté naturelle, c’est le refuge national de la faune d’Aransas qui a attiré beaucoup d’attention et rend le nom « ARANSAS » plus connu. En grouillant à la fois d’espèces végétales et animales et d’hébergement délicat et de terrain vital, ce refuge sauvage protégé fournit un soupçon de la biodiversité de cette région côtière sensible – et il vient de recevoir un tout nouveau voisin. Le comté d’Aransas, grâce à des travaux diligents de politiciens locaux et de groupes de conservation, a récemment finalisé un achat de superficie privée à proximité, historiquement connue sous le nom de Bailey Ranch. Le 31 juillet 2025, la parcelle de terrain massive est officiellement passée des mains privées aux soins d’Aransas First Land Trust pour un prix de vente de 2,35 millions de dollars.
Maintenant appelé Copano Cove Ranch, ce terrain de 950 acres à Rockport (à environ 15 miles au nord-est de Corpus Christi) est une victoire pour les écologistes. Cependant, il promet également une collection rassurante d’avantages pour la communauté. Des attractions comme les éventuelles sentiers de randonnée du Copano Cove Ranch et les programmes éducatifs – ainsi que des foules d’oiseaux qui fréquentent déjà la région pour voir les oiseaux pendant la saison de migration – devraient apporter un flot de dollars d’écotourisme aux villes voisines.
Trésors naturels conservés dans le ranch Copano Cove
Les sceptiques peuvent grogner qu’une grande partie de la région est déjà réservée à la faune, mais le terrain entourant le ranch de Copano Cove est parmi les plus densément développés dans le comté. À quelques kilomètres à l’extérieur du centre-ville de Rockport, cette nouvelle acquisition par l’Aransas First Land Trust conserve une partie du plus long système d’îles barrières du monde, la plus importante pépinière de poisson du golfe du Mexique (golfe d’Amérique) et l’habitat pour des milliers d’espèces d’oiseaux, d’insectes, de reptiles, de poissons, de fleurs sauvages et plus. Ses marais salants sont également des puits de carbone inestimables, qui sont cruciaux pour nettoyer le carbone de l’atmosphère, luttant contre le changement climatique dans nos propres arrière-cours.
Alors que les promoteurs immobiliers peuvent être sous le choc à l’idée d’un potentiel perdu près des villes côtières hautement désirables, la préservation de ce paysage détient des possibilités comme un afflux de dollars d’écotourisme et de protection des biens évalués aux sommes astronomiques. Les zones humides et les marais du Ranch Copano Cove jouent un rôle dans le contrôle de l’érosion, l’atténuation des inondations, la filtration de l’eau et le soutien des populations de poissons cruciales pour l’industrie de la pêche commerciale. Les acheteurs peuvent également être attirés par la région pour attirer des colibris à travers Ruby pendant la migration et profiter de sites comme des grues de coqueluche extrêmement rares qui s’arrêtent dans la région pour nourrir, se reproduire et se reposer.