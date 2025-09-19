Ce détail d’une cour pourrait augmenter la valeur de votre maison (et ce n’est pas votre jardin)

Que vous recherchiez des moyens d’améliorer vos capitaux propres, de monter à l’échelle de votre espace de vie ou de vous préparer à vendre votre propriété, vous pouvez ajouter plusieurs détails à votre cour pour augmenter la valeur de votre maison. Certaines options semblent assez évidentes, comme l’amélioration de votre paysage en ajoutant des arbustes ou un jardin de fleurs dans la cour avant. Il y a même des dispositions de cour avant qui peuvent augmenter instantanément votre attrait de trottoir. Mais le jardinage et l’aménagement paysager ne sont pas les seuls moyens d’augmenter la valeur de votre maison.

Vous pourriez être surpris d’apprendre que vous pouvez ajouter de la valeur à votre maison en ajoutant simplement des fonctionnalités temporaires mobiles dans votre cour, et tout commence sur votre porche. Une caractéristique abordable et incroyablement simple en particulier, s’est avérée stimuler l’attrait du trottoir et augmenter la valeur de la maison, et ce n’est pas votre jardin – c’est votre coin salon. En ajoutant des sièges de cour avant à votre maison, vous pouvez instantanément en faire un endroit plus souhaitable pour les acheteurs potentiels avec des familles ou des intérêts sociaux.