Ce détail d’une cour pourrait augmenter la valeur de votre maison (et ce n’est pas votre jardin)

Que vous recherchiez des moyens d’améliorer vos capitaux propres, de monter à l’échelle de votre espace de vie ou de vous préparer à vendre votre propriété, vous pouvez ajouter plusieurs détails à votre cour pour augmenter la valeur de votre maison. Certaines options semblent assez évidentes, comme l’amélioration de votre paysage en ajoutant des arbustes ou un jardin de fleurs dans la cour avant. Il y a même des dispositions de cour avant qui peuvent augmenter instantanément votre attrait de trottoir. Mais le jardinage et l’aménagement paysager ne sont pas les seuls moyens d’augmenter la valeur de votre maison.
Vous pourriez être surpris d’apprendre que vous pouvez ajouter de la valeur à votre maison en ajoutant simplement des fonctionnalités temporaires mobiles dans votre cour, et tout commence sur votre porche. Une caractéristique abordable et incroyablement simple en particulier, s’est avérée stimuler l’attrait du trottoir et augmenter la valeur de la maison, et ce n’est pas votre jardin – c’est votre coin salon. En ajoutant des sièges de cour avant à votre maison, vous pouvez instantanément en faire un endroit plus souhaitable pour les acheteurs potentiels avec des familles ou des intérêts sociaux.
Comment les sièges avant ajoutent de la valeur à votre maison
Les sièges de la cour avant sont une façon simple, abordable et peu maintenue pour créer une cour avant accrocheuse, tout en étant une tendance du porche populaire que vous ne pourrez pas éviter en 2025. Vous vous demandez peut-être comment quelque chose d’aussi simple et temporaire pourrait ajouter n’importe quelle valeur notable à votre maison. La réponse simple est que les gens veulent un porche avant souhaitable. En 2024, la National Association of Home Builders a interrogé des acheteurs potentiels et a découvert que le porche avant est parmi les principales caractéristiques que les acheteurs recherchaient dans une maison.
Un porche ou un patio de qualité peut offrir un retour sur investissement de 95% pour les propriétaires, et les sièges de la cour avant sont l’une des principales façons d’accentuer la valeur en la mettant en valeur comme un espace pour se détendre ou divertir. Dans l’ensemble, vous pouvez vous attendre à voir une augmentation de la valeur de 5% à 15% lorsque vous combinez les sièges de la cour avant avec l’entretien de la pelouse avant. L’Association nationale des agents immobiliers a constaté que cette augmentation est due au fait que 48% des propriétaires potentiels définissent des sièges extérieurs comme un patio ou un porche pour être l’aspect le plus souhaitable d’une maison.
Dispositions aux sièges avant à valeur ajoutée, même pour les petits espaces
Faire une pelouse avant fonctionnelle avec des sièges sélectifs qui améliore vos capitaux propres ou attire les acheteurs, est non seulement de plus en plus populaire, mais il est également possible pour les grands et les petits espaces. En général, vous voudrez éviter d’ajouter de grands places assises, comme des ensembles de terrasse, dans la cour avant, même si vous avez un espace assez grand. Les ensembles de terrasse sont idéaux pour les arrangements de restauration et les parties sociales privées dans la cour. Au lieu de cela, la cour avant devrait se concentrer sur la création d’un cadre familial où les parents peuvent s’asseoir pour regarder leurs enfants jouer ou un cadre social où les propriétaires peuvent converser avec désinvolture avec leurs voisins ou profiter de leur café du matin. En tant que tels, il existe quelques dessins communs qui sont parfaits pour créer un espace social sans créer un encombrement.
Tout d’abord, vous pouvez envisager de petits sièges de style bistrot, ce qui est idéal pour les petits espaces. La petite table est parfaite pour créer un environnement social adapté à de petits groupes de deux ou trois personnes pour profiter des rafraîchissements. Alternativement, vous pouvez ajouter un banc ou un swing porche pour une ambiance plus détendue. Ou, vous pouvez rester simple avec les chaises Adirondack. L’idée est de fournir suffisamment de sièges pour faire de la zone un espace attrayant pour que les petits groupes puissent en profiter.