Les petites maisons en augmentation sont une excellente nouvelle pour les acheteurs potentiels

Alors que les cabines et les chalets confortables existent depuis toujours, le mouvement moderne de la petite maison est devenu un gros problème après l’accident de logement de 2008. Techniquement définis comme n’importe quelle habitation sous 400 pieds carrés, les petites maisons sont des espaces de vie compacts et efficaces, soigneusement conçus pour maximiser chaque pouce carré. Ils présentent souvent des solutions de stockage intelligentes, des meubles polyvalents et des dispositions qui hiérarchisent les fonctionnalités sur les tracas. Qu’ils soient construits sur une fondation ou conçus pour rouler sur des roues, les petites maisons sont incroyablement charmantes tout en offrant la praticité. Ils sont infiniment plus abordables que les maisons unifamiliales traditionnelles en raison des coûts de construction, d’infrastructures et de services publics plus bas. Grâce aux premiers acheteurs qui ont du mal à se qualifier pour des hypothèques considérables, à la réduction des retraités qui souhaitent simplifier et des familles multigénérationnelles qui ont besoin d’un espace de vie supplémentaire, la popularité croissante des petites maisons est une excellente nouvelle pour les acheteurs potentiels.
Sur le marché du logement d’aujourd’hui, les petites maisons sont plus qu’un simple choix de style de vie original. Ils sont une solution pratique, en particulier lorsque les acheteurs sont confrontés à un inventaire limité, à une incertitude économique et à un changement culturel vers la liberté et la flexibilité. Les petites maisons peuvent servir de résidences primaires, mais ils sont également idéaux en tant que maisons d’hôtes, locations de vacances, bureaux d’arrière-cour ou logements accessoires (ADU) pour les membres de la famille qui veulent vieillir. Autrefois embrassé principalement par les rêveurs chassant la simplicité et la durabilité, de minuscules maisons plaisent désormais à quiconque regarde ses avantages financiers. Aujourd’hui, vous pouvez acheter une petite maison Ready Ready sur Amazon. Et, si vous préférez laisser le gros du travail aux professionnels, les constructeurs nationaux comme Lennar commencent à déployer des communautés avec des empreintes beaucoup plus petites à l’esprit.
Il est important de considérer les avantages et les inconvénients des petites maisons
Déménager dans une petite maison est une grande décision, et il est important de considérer les avantages et les inconvénients avant de faire le saut. Les prix traditionnels des maisons qui continuent de monter en flèche, le facteur d’accessibilité est difficile à ignorer. Investir dans une petite maison peut être un chemin plus réaliste vers la propriété pour les acheteurs potentiels qui ont besoin d’une solution moins chère à construire ou à acheter. Si vous réduisez la réduction des effectifs, les coûts de maintenance et de services publics réduisent peuvent réduire le stress financier et augmenter le revenu disponible. Et, lorsque vous vous engagez à vivre un style de vie plus minimaliste, il ne fait aucun doute qu’une empreinte plus petite signifie moins d’encombrement et de nettoyage.
Néanmoins, il y a des compromis et des complications délicates. Le zonage est l’un des plus grands obstacles auxquels vous aurez face. Les petites maisons ne sont pas légales dans tous les États, et de nombreuses municipalités ont des règles étrangement spécifiques sur ce qui constitue une «maison», de la taille d’une structure pour être si vous pouvez vous garer ou non sur roues. Le financement d’une petite maison peut également être difficile, car les prêteurs ne traiteront pas nécessairement une petite maison de même qu’une maison traditionnelle. Même si vous êtes en mesure de sauter à travers ces cerceaux, vous pouvez vous retrouver à vous adapter une fois que vous avez emménagé. La suppression de vos affaires en quelques centaines de pieds carrés peut vous sentir à l’étroit et même claustrophobe carrément, surtout si vous vivez avec plusieurs personnes ou que vous êtes habitué à plus d’espace. Les limitations de confidentialité et de stockage doivent être pesées avec des avantages financiers et de style de vie, tandis que vous décidez si une petite maison vous convient.