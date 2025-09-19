Les taux hypothécaires sont à la baisse – voici ce que cela signifie pour les propriétaires d’espoir

Après plusieurs années d’incertitude économique, les taux hypothécaires montrent enfin des signes d’assouplissement. C’est une excellente nouvelle pour quiconque rêve d’acheter une maison. Selon une étude du marché des hypothèques primaires récemment publiée, le taux moyen sur une hypothèque fixe de 30 ans est passé de 6,5% à l’automne de 2024 à 6,35%. « Les taux hypothécaires sont dirigés dans la bonne direction et les acheteurs de maisons ont remarqué, car les demandes d’achat ont atteint le taux de croissance le plus élevé d’une année à l’autre en plus de quatre ans », a noté Sam Khater, économiste en chef de Freddie Mac. Les tarifs constamment élevés ont été l’un des plus grands barrages routiers du marché immobilier actuel. Les acheteurs se sont inquiétés de ce qu’ils peuvent se permettre de manière réaliste, tandis que les vendeurs ont hésité à énumérer leurs maisons de peur de renoncer aux taux de prêt verrouillés bien en dessous des moyennes récentes. Même une faible baisse des taux d’intérêt peut avoir un impact important, en particulier pour les acheteurs d’espoir pour la première fois qui ont eu du mal à se qualifier pour les prêts hypothécaires, car les frais d’emprunt sont restés élevés.
Les taux hypothécaires inférieurs n’augmentent pas seulement l’abordabilité. Ils créent également un effet de chaîne positive sur l’ensemble du marché immobilier. Alors que de plus en plus d’acheteurs passent de la recherche en ligne aux maisons en tournée en personne, les vendeurs commencent à se sentir plus encouragés à énumérer leurs maisons. À son tour, cela augmente l’inventaire disponible, ce qui rend la totalité de l’expérience d’achat moins compétitive pour toutes et plus une décision financière considérée. Pendant ce temps, le potentiel de paiements mensuels plus bas peut renforcer la confiance des acheteurs, les aidant à se sentir plus encouragés à faire des offres. Personne ne peut prédire la voie des taux hypothécaires, mais la tendance à la baisse est un signe positif pour les acheteurs potentiels qui ont été assis sur la touche.
Calculez combien vous pouvez vous permettre à mesure que les taux continuent de baisser
Déterminer ce que vous pouvez vous permettre confortablement est l’une des étapes les plus importantes de l’ensemble du processus d’achat d’une maison. Bien sûr, c’est amusant de réfléchir à la façon dont vous metterez à jour l’aménagement paysager ou où vos meubles préférés s’adapteront lorsque vous fixez des listes sur Zillow ou profitez d’un après-midi de visionnements avec un agent d’un acheteur. Mais il est important de déterminer votre budget et d’obtenir pré-approuvé pour un prêt avant de commencer à devenir trop sérieux avec votre recherche. Puisqu’ils influencent directement votre paiement mensuel, c’est exactement là que la baisse des taux hypothécaires entre en jeu.
Il y a plus à considérer que le simple prix d’achat d’une maison. Une baisse d’un quart de point peut ne pas sembler beaucoup, mais vous pourriez être surpris d’apprendre qu’il peut vous aider à vous qualifier plus que ce à quoi vous vous attendiez. Même une baisse des taux de taux peut réduire les paiements mensuels de centaines de dollars chaque année, ou des milliers de personnes au cours de la durée de vie de votre prêt. Les prêteurs calculent le pouvoir d’emprunt en utilisant une combinaison de votre revenu, des obligations financières globales et des taux hypothécaires actuels. Alors que les tarifs tendaient à la baisse, cette équation peut se traduire par la possibilité de se permettre une maison plus grande, un meilleur quartier ou un peu plus de respiration.
Si vous êtes prêt à bouger, exécutez les chiffres au début du processus. Une calculatrice hypothécaire en ligne ou une conversation avec votre prêteur peut vous aider à comparer différents scénarios côte à côte. Vous devriez considérer comment la baisse des taux hypothécaires influencera divers facteurs tels que les prix, les acomptes, les coûts de clôture et les allocations de rénovation avant de trouver et de tomber amoureux de votre maison pour toujours.