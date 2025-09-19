Les taux hypothécaires sont à la baisse – voici ce que cela signifie pour les propriétaires d’espoir

Après plusieurs années d’incertitude économique, les taux hypothécaires montrent enfin des signes d’assouplissement. C’est une excellente nouvelle pour quiconque rêve d’acheter une maison. Selon une étude du marché des hypothèques primaires récemment publiée, le taux moyen sur une hypothèque fixe de 30 ans est passé de 6,5% à l’automne de 2024 à 6,35%. « Les taux hypothécaires sont dirigés dans la bonne direction et les acheteurs de maisons ont remarqué, car les demandes d’achat ont atteint le taux de croissance le plus élevé d’une année à l’autre en plus de quatre ans », a noté Sam Khater, économiste en chef de Freddie Mac. Les tarifs constamment élevés ont été l’un des plus grands barrages routiers du marché immobilier actuel. Les acheteurs se sont inquiétés de ce qu’ils peuvent se permettre de manière réaliste, tandis que les vendeurs ont hésité à énumérer leurs maisons de peur de renoncer aux taux de prêt verrouillés bien en dessous des moyennes récentes. Même une faible baisse des taux d’intérêt peut avoir un impact important, en particulier pour les acheteurs d’espoir pour la première fois qui ont eu du mal à se qualifier pour les prêts hypothécaires, car les frais d’emprunt sont restés élevés.

Les taux hypothécaires inférieurs n’augmentent pas seulement l’abordabilité. Ils créent également un effet de chaîne positive sur l’ensemble du marché immobilier. Alors que de plus en plus d’acheteurs passent de la recherche en ligne aux maisons en tournée en personne, les vendeurs commencent à se sentir plus encouragés à énumérer leurs maisons. À son tour, cela augmente l’inventaire disponible, ce qui rend la totalité de l’expérience d’achat moins compétitive pour toutes et plus une décision financière considérée. Pendant ce temps, le potentiel de paiements mensuels plus bas peut renforcer la confiance des acheteurs, les aidant à se sentir plus encouragés à faire des offres. Personne ne peut prédire la voie des taux hypothécaires, mais la tendance à la baisse est un signe positif pour les acheteurs potentiels qui ont été assis sur la touche.