Il était une fois, les gens organisaient des fêtes pour célébrer le remboursement de leurs hypothèques. L’événement principal? Burnage hypothécaire. De nos jours, de nombreuses personnes qui auraient envoyé des invitations au parti dans le passé – des retraités – sautent l’hypothèque et adoptent la décision pratiquement nomade de louer. Et Nomadic n’est pas si loin de ce qui se passe ici, car de nombreux retraités qui ont choisi de la location au cours de la propriété ont cité la facilité de mouvement pour être parmi leurs principales raisons de leur décision.

Beaucoup de ceux qui aiment louer parce que cela leur donne la possibilité de vivre ailleurs prennent la maison et se déplace vers des climats plus chauds. Des destinations comme la Floride, le Texas et la Louisiane ont été des choix populaires pour beaucoup de ces snowbirds. À Baton Rouge, par exemple, le nombre de personnes d’âge retraité qui y a loué au cours des 10 dernières années a bondi de près de 90%, selon Newsweek. Les statistiques globales montrent que le nombre de locataires âgés de 65 ans et plus a augmenté d’environ 30%, par point2homes.com.

Pour les autres retraités qui prévoient un déménagement, il s’agit d’être avec la famille. La location de leurs maisons signifie qu’ils peuvent vivre près de leurs enfants adultes. Ou du moins, ils ont la possibilité de déménager si leurs enfants adultes décident de déménager quelque part pour des opportunités d’emploi et autres. Quelles que soient les raisons individuelles, ce changement signifie que les attitudes à l’égard de la location ont changé, et nous verrons probablement des logements plus construits à la loi à l’avenir.