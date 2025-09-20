Il était une fois, les gens organisaient des fêtes pour célébrer le remboursement de leurs hypothèques. L’événement principal? Burnage hypothécaire. De nos jours, de nombreuses personnes qui auraient envoyé des invitations au parti dans le passé – des retraités – sautent l’hypothèque et adoptent la décision pratiquement nomade de louer. Et Nomadic n’est pas si loin de ce qui se passe ici, car de nombreux retraités qui ont choisi de la location au cours de la propriété ont cité la facilité de mouvement pour être parmi leurs principales raisons de leur décision.
Beaucoup de ceux qui aiment louer parce que cela leur donne la possibilité de vivre ailleurs prennent la maison et se déplace vers des climats plus chauds. Des destinations comme la Floride, le Texas et la Louisiane ont été des choix populaires pour beaucoup de ces snowbirds. À Baton Rouge, par exemple, le nombre de personnes d’âge retraité qui y a loué au cours des 10 dernières années a bondi de près de 90%, selon Newsweek. Les statistiques globales montrent que le nombre de locataires âgés de 65 ans et plus a augmenté d’environ 30%, par point2homes.com.
Pour les autres retraités qui prévoient un déménagement, il s’agit d’être avec la famille. La location de leurs maisons signifie qu’ils peuvent vivre près de leurs enfants adultes. Ou du moins, ils ont la possibilité de déménager si leurs enfants adultes décident de déménager quelque part pour des opportunités d’emploi et autres. Quelles que soient les raisons individuelles, ce changement signifie que les attitudes à l’égard de la location ont changé, et nous verrons probablement des logements plus construits à la loi à l’avenir.
La location est moins de travail et plus amusant
Il y a plus à ces seniors mobiles extérieurement que des températures de 79 degrés toute la journée, tous les jours (bien que ce soit une grande partie de cela). La location d’une maison ne s’accompagne pas des mêmes responsabilités que la propriété. Et plus important encore, la stigmatisation associée à la location a disparu. Auparavant, les personnes louées étaient considérées comme manquantes d’indépendance et de stabilité financière. Les gens ont compris que les années d’or peuvent être un moment pour le plaisir, la liberté et la simplicité. Les locataires laissent le propriétaire s’occuper de l’assurance habitation, de la pelouse et des réparations à domicile coûteuses et frustrantes, pendant qu’ils voyagent plus, profitent plus et travaillent moins.
Sur une note connexe, certains retraités choisissent de louer car ils ne peuvent pas se permettre l’accession à un revenu limité, comme la sécurité sociale. La location d’un appartement vient avec moins de surprises financières. Cela permet à ces personnes âgées de naviguer plus facilement sur leurs budgets limités.
Le passage de l’achat à la location est susceptible d’avoir un grand impact sur les marchés du logement. À la lumière de cette tendance, de nombreuses résidences multifamiliales futures peuvent être construites. Ils sont maintenus par des équipes de gestionnaires immobiliers au lieu de propriétaires individuels. Ces propriétés possèdent plus d’espace de vie et d’équipements (comme les espaces sociaux et les gymnases sur place) ainsi que certains des signes extérieurs pour lesquels les gens achètent des maisons: des garages, de grandes arrière-cours et des chambres supplémentaires. En fait, beaucoup d’entre eux sont si chi chi que même les gens des jeunes générations, comme les milléniaux et les gén Zers, les trouvent attrayants. Ceci est en grande partie grâce à l’attrait des équipements partagés, y compris les espaces de travail, qui correspondent également aux modes de vie des non-retraités.