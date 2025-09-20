Le récent ajustement du coût de la vie de la sécurité sociale affectera-t-il votre paiement hypothécaire à domicile?

Les estimations pour l’ajustement du coût de la sécurité sociale de l’année prochaine (COLA) s’élèvent à 2,7% en septembre, selon des sources comme The Motley Fool et la Senior Citizen’s League. Cela signifie essentiellement que les retraités qui reçoivent des prestations de sécurité sociale recevront en moyenne environ 54 $ de plus chaque mois en 2026 pour les aider à gérer la hausse des coûts des dépenses quotidiennes, qui continuent de grimper grâce à l’accélération des taux d’inflation. Selon le US Bureau of Labor Statistics, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,9% au cours des douze mois se terminant en août 2025. Cependant, il y a une dépense notable que les bénéficiaires de la sécurité sociale pourraient avoir sur leur feuille budgétaire mensuelle qui n’augmente pas les coûts, et ce sont leurs paiements normaux sur leurs hypothèques à taux fixe préexistant.

La sécurité sociale de l’année prochaine ne lie pas les paiements hypothécaires moyens des retraités et n’affectera pas le montant de vos paiements mensuels. Dans presque toutes les circonstances, les termes de votre contrat hypothécaire sont fixes à moins que vous n’optiez pour refinancer votre hypothèque. Cependant, le COLA augmente les revenus des bénéficiaires de la sécurité sociale et pourrait donc théoriquement faciliter la réalisation de vos versements hypothécaires. Cependant, la réalité est que le COLA de 2,7% prévu ne correspond pas réellement à l’inflation de 2,9% et à l’augmentation de l’IPC. En d’autres termes, le coût de la vie moyen augmente à un taux plus élevé que les paiements de sécurité sociale, vous pourriez donc avoir moins d’argent à consacrer à votre hypothèque. L’inflation, cependant, diminuera la valeur réelle de votre dette hypothécaire, qui peut parfois être encore bénéfique.