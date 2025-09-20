Le récent ajustement du coût de la vie de la sécurité sociale affectera-t-il votre paiement hypothécaire à domicile?

Les estimations pour l’ajustement du coût de la sécurité sociale de l’année prochaine (COLA) s’élèvent à 2,7% en septembre, selon des sources comme The Motley Fool et la Senior Citizen’s League. Cela signifie essentiellement que les retraités qui reçoivent des prestations de sécurité sociale recevront en moyenne environ 54 $ de plus chaque mois en 2026 pour les aider à gérer la hausse des coûts des dépenses quotidiennes, qui continuent de grimper grâce à l’accélération des taux d’inflation. Selon le US Bureau of Labor Statistics, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,9% au cours des douze mois se terminant en août 2025. Cependant, il y a une dépense notable que les bénéficiaires de la sécurité sociale pourraient avoir sur leur feuille budgétaire mensuelle qui n’augmente pas les coûts, et ce sont leurs paiements normaux sur leurs hypothèques à taux fixe préexistant.
La sécurité sociale de l’année prochaine ne lie pas les paiements hypothécaires moyens des retraités et n’affectera pas le montant de vos paiements mensuels. Dans presque toutes les circonstances, les termes de votre contrat hypothécaire sont fixes à moins que vous n’optiez pour refinancer votre hypothèque. Cependant, le COLA augmente les revenus des bénéficiaires de la sécurité sociale et pourrait donc théoriquement faciliter la réalisation de vos versements hypothécaires. Cependant, la réalité est que le COLA de 2,7% prévu ne correspond pas réellement à l’inflation de 2,9% et à l’augmentation de l’IPC. En d’autres termes, le coût de la vie moyen augmente à un taux plus élevé que les paiements de sécurité sociale, vous pourriez donc avoir moins d’argent à consacrer à votre hypothèque. L’inflation, cependant, diminuera la valeur réelle de votre dette hypothécaire, qui peut parfois être encore bénéfique.
Comprendre la valeur réelle de votre hypothèque
La «valeur réelle» de votre hypothèque est effectivement la valeur ajustée en fonction de l’inflation de votre prêt immobilier. Ainsi, à mesure que l’inflation continue d’augmenter, la valeur de la dette hypothécaire commence à être de mieux en plus réelle, car le pouvoir de dépenses de chaque dollar continue de diminuer. En bref, l’argent ne va pas aussi loin qu’il le faisait, donc l’hypothèque continue de ressembler à une dette plus faible au fil du temps, par rapport au coût moyen d’une maison, et par rapport au coût de vos autres dépenses, qui continuent d’augmenter à mesure que l’IPC augmente. Ainsi, à mesure que vos revenus de sécurité sociale augmentent avec chaque nouveau COLA, votre capacité à rembourser la dette devrait théoriquement s’améliorer. La réalité en ce moment, cependant, est que l’augmentation des coûts de la vie est susceptible de manger l’argent supplémentaire que vous obtenez chaque mois du nouveau cola. Comme mentionné précédemment, cela est dû au fait que les coûts augmentent plus rapidement que le cola. Si vous avez d’autres investissements, comme les actions et les obligations qui augmentent à un taux plus élevé que l’IPC, ce n’est peut-être pas un problème.
La projection de 2,7% de COLA pour 2026 est légèrement supérieure à l’augmentation de 2,5% de l’an dernier, bien que certes loin des ajustements observés au cours des autres années plus tôt dans cette décennie. L’augmentation officielle des taux de cola 2026 sera annoncée en octobre. Vous souhaitez obtenir une nouvelle maison? Voici ce que vous devez savoir pour obtenir une hypothèque. De plus, assurez-vous de lire comment le vieillissement peut rendre plus difficile l’obtention d’une hypothèque et quoi faire à ce sujet.