Un arrêt du gouvernement affecte-t-il les hypothèques et le marché du logement?

Si vous vous demandez si l’achat d’une maison en 2025 est toujours difficile, encore plus d’incertitude se profile aux États-Unis avec la fermeture actuelle du gouvernement. Au 1er octobre, les agences gouvernementales ont fait une pause jusqu’à ce que le Congrès puisse conclure un accord sur un projet de loi de financement. En règle générale, les fermetures du gouvernement ne durent pas plus de quelques jours. Ce n’est peut-être pas le moment de s’appuyer sur les précédents pour rassurer; Un avertissement record de 34 jours autour du mur frontalier s’est produit lors du premier mandat du président Trump qui pourrait vous méfier.

Les propriétaires et les acheteurs américains peuvent découvrir quelques barrages routiers à obtenir des hypothèques, mais pour la plupart, ils seront surmontables. Une fermeture n’affecte généralement pas beaucoup les hypothèques, car les propriétaires les obtiennent principalement par le biais de prêteurs privés. L’effet des taux fédéraux réduit les taux hypothécaires et le marché du logement est plus notable. Pour ceux d’entre vous qui se terminent sur une vente à domicile ou le refinancement au cours du mois prochain ou moins, il peut y avoir un léger retard en raison des entités privées rencontrant des ralentissements avec les interactions entre les agences gouvernementales.

Cependant, les incitations gérées par le gouvernement fournies par la Federal Housing Administration (FHA), le Département des anciens combattants (VA) et le ministère de l’Agriculture (USDA) peuvent rencontrer quelques hoquets. La plupart des prêts à domicile de la FHA unifamiliale et du général VA devraient toujours être approuvés au milieu de la fermeture. De plus, les analystes du logement n’ont pas connu de fermeture du gouvernement interrompant l’un de ces programmes dans le passé. Étant donné qu’environ un quart des prêts accordés aux États-Unis se déroulent par le biais de la FHA et de la VA, c’est une nouvelle rassurante. Cependant, si vous poursuivez un prêt pour une zone rurale par le biais de l’USDA, il semble qu’aucun ne soit émis lors d’une fermeture.