Un arrêt du gouvernement affecte-t-il les hypothèques et le marché du logement?

Si vous vous demandez si l’achat d’une maison en 2025 est toujours difficile, encore plus d’incertitude se profile aux États-Unis avec la fermeture actuelle du gouvernement. Au 1er octobre, les agences gouvernementales ont fait une pause jusqu’à ce que le Congrès puisse conclure un accord sur un projet de loi de financement. En règle générale, les fermetures du gouvernement ne durent pas plus de quelques jours. Ce n’est peut-être pas le moment de s’appuyer sur les précédents pour rassurer; Un avertissement record de 34 jours autour du mur frontalier s’est produit lors du premier mandat du président Trump qui pourrait vous méfier.
Les propriétaires et les acheteurs américains peuvent découvrir quelques barrages routiers à obtenir des hypothèques, mais pour la plupart, ils seront surmontables. Une fermeture n’affecte généralement pas beaucoup les hypothèques, car les propriétaires les obtiennent principalement par le biais de prêteurs privés. L’effet des taux fédéraux réduit les taux hypothécaires et le marché du logement est plus notable. Pour ceux d’entre vous qui se terminent sur une vente à domicile ou le refinancement au cours du mois prochain ou moins, il peut y avoir un léger retard en raison des entités privées rencontrant des ralentissements avec les interactions entre les agences gouvernementales.
Cependant, les incitations gérées par le gouvernement fournies par la Federal Housing Administration (FHA), le Département des anciens combattants (VA) et le ministère de l’Agriculture (USDA) peuvent rencontrer quelques hoquets. La plupart des prêts à domicile de la FHA unifamiliale et du général VA devraient toujours être approuvés au milieu de la fermeture. De plus, les analystes du logement n’ont pas connu de fermeture du gouvernement interrompant l’un de ces programmes dans le passé. Étant donné qu’environ un quart des prêts accordés aux États-Unis se déroulent par le biais de la FHA et de la VA, c’est une nouvelle rassurante. Cependant, si vous poursuivez un prêt pour une zone rurale par le biais de l’USDA, il semble qu’aucun ne soit émis lors d’une fermeture.
Le marché du logement prendra-t-il un coup lié à l’arrêt?
Cela peut mettre votre esprit à l’aise que la plupart des processus hypothécaires ne devraient ralentir que légèrement, voire pas du tout, tandis que le gouvernement est fermé, mais il y a d’autres conséquences possibles liées au logement à la fermeture qui ne sont pas toutes mauvaises. L’incertitude constante devient épuisante, mais les inconnues liées à la fermeture peuvent en fait aider ceux qui recherchent de nouvelles hypothèques. Les taux de pourcentage de prêts ont tendance à baisser légèrement après une fermeture car les investisseurs nerveux transfèrent leur argent vers des options plus sécurisées comme les obligations du Trésor. Dans les fermetures du gouvernement précédent, les taux hypothécaires ont baissé jusqu’à 0,25%. Combiné avec le meilleur moment de l’année pour acheter une maison à approcher rapidement dans les prochaines semaines, il n’y a aucune raison de suspendre votre maison à moins que vos briques et mortier ciblés soient dans une zone d’inondation.
Pour les nouvelles polices d’assurance sur les maisons dans les zones sujettes aux inondations, le programme national d’assurance contre les inondations soutenu par la FEMA sera affecté. La Maison Blanche a déclaré que le gouvernement ne peut pas émettre ou renouveler une assurance contre les inondations lors d’une fermeture, ce qui signifie que les ventes de maisons dans ces zones s’arrêteront pour le moment. Si vous vivez dans une zone d’inondation et que vous êtes chargé de renouveler votre assurance pendant la fermeture, croisez vos doigts qu’un tempête de pluie ne se présente pas à vous.