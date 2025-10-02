Les maisons de conteneurs d’expédition sont-elles plus abordables que les options traditionnelles? Voici ce qu’il faut savoir

Les conteneurs d’expédition sont devenus des maisons à la mode, des solutions durables à un besoin de logement et des remplacements durables pour les maisons traditionnelles à risque du changement climatique. Une myriade de variables consiste à déterminer le coût d’une maison de conteneurs d’expédition, votre emplacement ayant probablement le plus grand impact sur les prix de la construction. Le nombre de conteneurs que vous utilisez pour construire votre maison, la complexité de la conception, et que vous construisiez dans une ville ou l’un des meilleurs états pour la vie hors réseau, mais, mais, à sa base, une maison de conteneurs est plus abordable qu’une maison traditionnelle, et le temps de construction peut être considérablement plus court.
Les conteneurs d’expédition standard mesurent 20 ou 40 pieds de long, 8 pieds de large et 8 ½ pieds de haut. En raison de leurs plafonds supérieurs, les conteneurs appelés cubes hauts, avec un pied de plus, sont moins claustrophobes. Un nouveau conteneur de 20 pieds coûte actuellement entre 1500 $ et 3500 $, tandis que les conteneurs de 40 pieds peuvent coûter 2500 $ à 5000 $. Les conteneurs utilisés sont disponibles à un coût réduit. Un seul récipient de 20 pieds converti en une maison mesurant 160 pieds carrés tomberait à l’extrémité inférieure de la gamme de taille du dernier engouement pour construire une maison – la petite maison. Ceux-ci se trouvent généralement entre 100 et 400 pieds carrés.
Le coût moyen de la construction d’une maison traditionnelle, quant à eux, se situe entre 100 $ et 200 $ par pied carré. Gardez à l’esprit que la nouvelle maison de construction est plus chère, mais le coût comprend tout ce dont vous avez besoin pour emménager sauf les meubles. Un conteneur ne sera qu’une boîte en métal avec une porte.
Coûts supplémentaires pour un conteneur d’expédition à la maison
Sauf si vous avez l’intention de simplement jeter un matelas dans votre conteneur économique et de l’appeler chez vous, il y aura des coûts et des points de conception supplémentaires à considérer. Étant donné que les côtés de la plupart des conteneurs sont ondulés, vous perdez environ un pouce d’espace le long des côtés. Les conteneurs sont en métal, ils deviennent donc chauds en été et froids en hiver. Vous devrez calculer le coût de l’isolation et la quantité d’espace supplémentaire qu’elle prendra. Une autre porte ou fenêtres ajoutera des coûts de soudage et, selon le placement, la planification des moyens de garantir l’intégrité structurelle du conteneur est essentielle, un autre coût supplémentaire. Le coût des terres, la plomberie, le câblage, les accessoires, les finitions et même le coût des permis ajoutent au total final; Même les entrepreneurs peuvent coûter plus cher parce que le projet est inhabituel. Une maison de conteneurs d’expédition finie commencera généralement environ 150 $ par pied carré, les versions personnalisées les plus chères coûtant plus de 400 $ par pied carré.
L’un des plus grands inconvénients des maisons à conteneurs est leur durée de vie plus courte. Sans soins appropriés, ils ne peuvent durer que 40 ans. Un autre inconvénient est l’effet que certains climats peuvent avoir sur le métal; Il peut rouiller s’il est laissé exposé. Le revêtement du conteneur ou l’utilisation de la peinture extérieure appropriée est nécessaire. Si votre style n’est pas exceptionnellement minimaliste, vous devez prévoir d’utiliser plus d’un conteneur – il y a des maisons de conteneurs d’expédition vraiment exceptionnelles que vous devez voir. Ils peuvent être placés côte à côte avec des portes intérieures de connexion, empilées les unes sur les autres avec des escaliers internes ou externes, ou disposés autour d’une cour. Votre imagination n’est limitée que par la nécessité de s’assurer que l’intégrité structurelle des conteneurs est maintenue.