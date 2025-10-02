Les maisons de conteneurs d’expédition sont-elles plus abordables que les options traditionnelles? Voici ce qu’il faut savoir

Les conteneurs d’expédition sont devenus des maisons à la mode, des solutions durables à un besoin de logement et des remplacements durables pour les maisons traditionnelles à risque du changement climatique. Une myriade de variables consiste à déterminer le coût d’une maison de conteneurs d’expédition, votre emplacement ayant probablement le plus grand impact sur les prix de la construction. Le nombre de conteneurs que vous utilisez pour construire votre maison, la complexité de la conception, et que vous construisiez dans une ville ou l’un des meilleurs états pour la vie hors réseau, mais, mais, à sa base, une maison de conteneurs est plus abordable qu’une maison traditionnelle, et le temps de construction peut être considérablement plus court.

Les conteneurs d’expédition standard mesurent 20 ou 40 pieds de long, 8 pieds de large et 8 ½ pieds de haut. En raison de leurs plafonds supérieurs, les conteneurs appelés cubes hauts, avec un pied de plus, sont moins claustrophobes. Un nouveau conteneur de 20 pieds coûte actuellement entre 1500 $ et 3500 $, tandis que les conteneurs de 40 pieds peuvent coûter 2500 $ à 5000 $. Les conteneurs utilisés sont disponibles à un coût réduit. Un seul récipient de 20 pieds converti en une maison mesurant 160 pieds carrés tomberait à l’extrémité inférieure de la gamme de taille du dernier engouement pour construire une maison – la petite maison. Ceux-ci se trouvent généralement entre 100 et 400 pieds carrés.

Le coût moyen de la construction d’une maison traditionnelle, quant à eux, se situe entre 100 $ et 200 $ par pied carré. Gardez à l’esprit que la nouvelle maison de construction est plus chère, mais le coût comprend tout ce dont vous avez besoin pour emménager sauf les meubles. Un conteneur ne sera qu’une boîte en métal avec une porte.