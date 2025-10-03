Comment la baisse des cotes de crédit a un impact sur le marché du logement

Il existe de nombreux facteurs qui influencent le marché du logement, des taux d’intérêt et de l’inventaire du logement à la force du marché du travail et à la santé globale de l’économie. Un facteur que vous ne pouvez pas considérer, cependant, est l’impact des scores de crédit. Les prêteurs comptent sur les scores de crédit pour déterminer à quel point il est risqué d’approuver un prêt. Récemment, les scores ont chuté – à leur rythme le plus rapide depuis la Grande Récession – une tendance qui pourrait avoir un impact sur le marché du logement du pays.

Pendant une décennie, les scores de crédit des Américains étaient en augmentation, mais cette tendance a récemment inversé, les scores tombant à 715 en 2025 à partir de 718 en 2023, selon FICO, qui suit le risque de crédit à la consommation aux États-Unis, une large baisse des scores de crédit est un signe que les gens ont du mal à gérer leur dette. Cela pourrait poser un gros problème pour le marché du logement, ce qui dépend des gens qui empruntent de l’argent pour acheter des maisons. La baisse des cotes de crédit se traduit par moins de personnes capables de pouvoir se qualifier pour les hypothèques. Ceux qui sont admissibles peuvent être limités à des prêts plus petits ou faire face à des taux d’intérêt plus élevés, réduisant leur pouvoir d’achat et annulant les récentes nouvelles positives pour les acheteurs de maison que les taux hypothécaires ont tendance à la baisse.

Lorsque moins de personnes sont en mesure de se qualifier pour les hypothèques, la demande globale de maisons tombe. Et lorsque les acheteurs ne peuvent garantir que des prêts plus petits, il exerce une pression à la baisse sur les prix des maisons. Le résultat est un marché du logement largement plus faible. La baisse des cotes de crédit peut également avoir un impact sur le marché locatif, bien que dans la direction opposée. Si moins de personnes sont en mesure d’obtenir des hypothèques et d’acheter des maisons, la demande de propriétés locatives augmente, ce qui augmente les prix de l’immobilier locatif.