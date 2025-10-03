Comment la baisse des cotes de crédit a un impact sur le marché du logement

Il existe de nombreux facteurs qui influencent le marché du logement, des taux d’intérêt et de l’inventaire du logement à la force du marché du travail et à la santé globale de l’économie. Un facteur que vous ne pouvez pas considérer, cependant, est l’impact des scores de crédit. Les prêteurs comptent sur les scores de crédit pour déterminer à quel point il est risqué d’approuver un prêt. Récemment, les scores ont chuté – à leur rythme le plus rapide depuis la Grande Récession – une tendance qui pourrait avoir un impact sur le marché du logement du pays.
Pendant une décennie, les scores de crédit des Américains étaient en augmentation, mais cette tendance a récemment inversé, les scores tombant à 715 en 2025 à partir de 718 en 2023, selon FICO, qui suit le risque de crédit à la consommation aux États-Unis, une large baisse des scores de crédit est un signe que les gens ont du mal à gérer leur dette. Cela pourrait poser un gros problème pour le marché du logement, ce qui dépend des gens qui empruntent de l’argent pour acheter des maisons. La baisse des cotes de crédit se traduit par moins de personnes capables de pouvoir se qualifier pour les hypothèques. Ceux qui sont admissibles peuvent être limités à des prêts plus petits ou faire face à des taux d’intérêt plus élevés, réduisant leur pouvoir d’achat et annulant les récentes nouvelles positives pour les acheteurs de maison que les taux hypothécaires ont tendance à la baisse.
Lorsque moins de personnes sont en mesure de se qualifier pour les hypothèques, la demande globale de maisons tombe. Et lorsque les acheteurs ne peuvent garantir que des prêts plus petits, il exerce une pression à la baisse sur les prix des maisons. Le résultat est un marché du logement largement plus faible. La baisse des cotes de crédit peut également avoir un impact sur le marché locatif, bien que dans la direction opposée. Si moins de personnes sont en mesure d’obtenir des hypothèques et d’acheter des maisons, la demande de propriétés locatives augmente, ce qui augmente les prix de l’immobilier locatif.
SCORES DE CRÉDIT GEN-GEN Z DU MARCHÉ DU LOING
Bien que la baisse des scores de crédit moyens puisse avoir des implications sur le marché global du logement, un groupe d’acheteurs est susceptible d’être affecté de manière disproportionnée: Gen Z. Selon FICO, 14% des emprunteurs de la génération Z ont vu leurs scores de crédit baisser de plus de 50 points au cours de la dernière année. En moyenne, la génération Z a vu une chute de 3 points, plus grande que toute autre génération. C’est un signal que la génération Z est peu susceptible de faire des progrès sur le marché du logement de sitôt. Une grande partie des problèmes de crédit de la génération Z est due à une dette élevée de prêts étudiants. Récemment, le gouvernement a commencé à collecter des prêts étudiants fédéraux et à signaler les délinquations après une pause de cinq ans provoquée par la pandémie. Cela a aggravé les choses pour la génération Z, qui avait déjà été largement mis à l’écart sur le marché du logement en raison du coût élevé de la propriété.
Pour ceux qui espèrent acheter une maison mais aux prises avec une cote de crédit faible, l’espoir n’est pas perdu. Il existe des mesures que vous pouvez prendre pour augmenter votre pouvoir d’achat d’achat de maison, comme la baisse de votre ratio dette / revenu. Réduisez les dépenses dans la mesure du possible et mettez en place des économies automatisées, de sorte qu’une partie de votre chèque de paie retire chaque période de paie. Essayez de payer des factures à temps et, si possible, remboursez vos cartes de crédit en entier pour aider à augmenter votre pointage de crédit. Bien qu’il n’y ait pas de cote de crédit idéale pour acheter une maison, 620 est généralement considéré comme le minimum pour se qualifier pour une hypothèque, selon Quicken. Quoi qu’il en soit, vous devez vous efforcer d’augmenter votre score autant que possible, ce qui augmentera à son tour vos chances de garantir une hypothèque et accéder aux taux d’intérêt les plus bas disponibles.