Pouvez-vous vraiment obtenir une maison en utilisant une possession défavorable?

La première exigence est la durée d’un intrus qui a besoin pour occuper en permanence la propriété contestée. En règle générale, ce sera entre sept et 20 ans, mais il y a des circonstances où cela peut être beaucoup plus court ou plus. Il peut être aussi court que trois ans en Arizona ou jusqu’à 60 ans dans le New Jersey, par exemple. Les taxes, l’acte, le terrain et l’État détermineront tous la durée requise. L’occupation continue doit également être hostile. Souvent, cela signifie que la maison est occupée sans le consentement du propriétaire; Cependant, il y a une certaine variance par l’État lié à l’action en bonne ou en mauvaise foi. Si vous avez un bail, un accord de locataire ou un autre accord, l’exigence ne sera pas remplie.

Ensuite, l’occupation doit être ouverte et notoire, pas cachée. Bien que le propriétaire n’ait pas à connaître l’occupation, l’intrus ne peut pas essayer de vivre secrètement dans la maison. La possession doit également être exclusive. Cela ne signifie pas que l’intrus doit vivre seul, mais un individu doit agir comme s’ils étaient le seul propriétaire de la propriété. Enfin, la possession réelle doit être prouvée. Cela peut inclure la preuve de résidence, l’amélioration, la culture des terres, etc.

Bien que cinq exigences puissent ne pas sembler beaucoup, vous pouvez voir à quel point ils seraient difficiles à réaliser, surtout parce qu’il peut être perturbé à tout moment à bien des égards, tels que le véritable propriétaire mettant en œuvre des protocoles d’intrus à domicile ou en effectuant une autre maintenance pendant le séjour de l’intrus, signalant l’intrus à la police avant les exigences, ou leur donnant la permission de la tension.