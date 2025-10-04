Pouvez-vous vraiment obtenir une maison en utilisant une possession défavorable?

Finders Keepers, non? Vous avez probablement entendu parler des droits de Squatters, ou l’idée que quelqu’un peut trouver un endroit et y vivre assez longtemps pour le réclamer légalement. Aussi charmant que ce serait trouver une maison, le réparer et le garder sans avoir à l’acheter, la légalité de situations comme celles-ci est nuancée. Les exigences varient selon l’État, et certains peuvent être assez difficiles à répondre ou à prouver. De plus, si vous prévoyez d’acquérir des biens immobiliers grâce à cette méthode, vous devez être prêt à être facilement contrecarré. Cependant, si vous pouvez le tenir à travers la location requise et gagner une bataille juridique potentiellement ardue, vous pourriez vous gagner une maison sans avoir à payer pour cela.
Bien que le terme « droits des squatters » puisse sembler plus attrayant, la « possession défavorable » est un terme plus formel. La possession défavorable est une doctrine juridique qui permet à un intrus d’acquérir un titre foncier valide s’il répond à un certain ensemble d’exigences. Les exigences peuvent inclure la durée que l’intrus occupe l’espace, qu’il s’agisse ou non d’une situation hostile (ce qui signifie que les droits du propriétaire sont violés), l’ouverture et l’exclusivité de la possession et la réalité de la possession. Ainsi, bien qu’il soit techniquement possible d’acquérir une maison par possession défavorable, cela peut être difficile et long, à la fois pendant la période de squat et tout au long de l’affaire judiciaire ultérieure. Si vous voulez en savoir plus, en savoir plus sur chaque exigence est un bon point de départ.
Comment fonctionne la possession défavorable?
La première exigence est la durée d’un intrus qui a besoin pour occuper en permanence la propriété contestée. En règle générale, ce sera entre sept et 20 ans, mais il y a des circonstances où cela peut être beaucoup plus court ou plus. Il peut être aussi court que trois ans en Arizona ou jusqu’à 60 ans dans le New Jersey, par exemple. Les taxes, l’acte, le terrain et l’État détermineront tous la durée requise. L’occupation continue doit également être hostile. Souvent, cela signifie que la maison est occupée sans le consentement du propriétaire; Cependant, il y a une certaine variance par l’État lié à l’action en bonne ou en mauvaise foi. Si vous avez un bail, un accord de locataire ou un autre accord, l’exigence ne sera pas remplie.
Ensuite, l’occupation doit être ouverte et notoire, pas cachée. Bien que le propriétaire n’ait pas à connaître l’occupation, l’intrus ne peut pas essayer de vivre secrètement dans la maison. La possession doit également être exclusive. Cela ne signifie pas que l’intrus doit vivre seul, mais un individu doit agir comme s’ils étaient le seul propriétaire de la propriété. Enfin, la possession réelle doit être prouvée. Cela peut inclure la preuve de résidence, l’amélioration, la culture des terres, etc.
Bien que cinq exigences puissent ne pas sembler beaucoup, vous pouvez voir à quel point ils seraient difficiles à réaliser, surtout parce qu’il peut être perturbé à tout moment à bien des égards, tels que le véritable propriétaire mettant en œuvre des protocoles d’intrus à domicile ou en effectuant une autre maintenance pendant le séjour de l’intrus, signalant l’intrus à la police avant les exigences, ou leur donnant la permission de la tension.
La possession défavorable est-elle susceptible de réussir?
Si vous êtes en mesure de répondre à tous les critères et de porter votre affaire, il est possible d’obtenir une maison par possession défavorable. Entre les années 2010 et 2015 au Nebraska, il y avait 16 cas de possession défavorables, et les propriétaires adverses en ont remporté sept. Il convient de noter que la plupart des cas étaient liés aux litiges, et non aux maisons, mais il est intéressant qu’ils aient réussi près de la moitié du temps. Des litiges de frontière se produisent souvent lorsque les voisins se croisent les lignes de propriété avec des projets comme des clôtures, des jardins ou des decks. Lorsque les exigences de possession défavorables sont respectées, une partie des terres du véritable propriétaire peut finalement devenir la propriété du voisin. Donc, cela vaut vraiment la peine de savoir quoi faire si votre voisin construit une clôture sur votre propriété. Pour toute une maison en particulier, il y a moins de données sur le taux de réussite réel.
Bien qu’il soit théoriquement possible d’obtenir une maison de cette manière, il est probablement préférable d’essayer d’acheter une propriété qui vous intéresse. La tolérance dans une maison vous met en danger de problèmes juridiques si vous êtes capturé et signalé par les propriétaires. Perdre votre temps et votre argent pour répondre aux exigences difficiles est également un risque. Donc, si vous cherchez à savoir quoi faire dans une maison abandonnée dans votre quartier ou toute autre propriété intrigante, essayer de l’obtenir grâce aux droits des squatters n’est probablement pas la meilleure solution.