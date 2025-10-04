Pouvez-vous louer légalement un espace de remise habitable pour un revenu supplémentaire?

Avec les loyers en train de se dresser et de se rendre à la propriété à la portée de nombreux Américains, le logement a considérablement changé ces dernières années. De minuscules maisons sont en augmentation, car les gens embrassent des espaces plus petits et plus simples qui hiérarchisent l’efficacité et la vie soucieuse de l’environnement sur la superficie tentaculaire qui va souvent de pair avec la vie en banlieue. Bien que vous puissiez construire ou acheter une petite maison pour une fraction de ce qu’il en coûte pour construire une maison standard, certains propriétaires vont plus loin en convertissant les hangars d’arrière-cour en unités habitables. Dans certains cas, ces conversions sont motivées par un besoin immédiat d’un espace de vie supplémentaire pour les enfants adultes qui rentrent chez eux ou les parents vieillissants qui veulent de l’indépendance mais qui ont besoin d’être chers à proximité. Pour d’autres, il est difficile de négliger le potentiel de revenu supplémentaire. Selon Danny Karon, avocat en droit des consommateurs, professeur d’université et auteur de « Votre Advable Lawyer’s Guide to Legal Wellness », vous devrez considérer attentivement les codes du bâtiment, le zonage et d’autres exigences dans votre région pour louer légalement un espace de remise habitable.