Pouvez-vous louer légalement un espace de remise habitable pour un revenu supplémentaire?

Avec les loyers en train de se dresser et de se rendre à la propriété à la portée de nombreux Américains, le logement a considérablement changé ces dernières années. De minuscules maisons sont en augmentation, car les gens embrassent des espaces plus petits et plus simples qui hiérarchisent l’efficacité et la vie soucieuse de l’environnement sur la superficie tentaculaire qui va souvent de pair avec la vie en banlieue. Bien que vous puissiez construire ou acheter une petite maison pour une fraction de ce qu’il en coûte pour construire une maison standard, certains propriétaires vont plus loin en convertissant les hangars d’arrière-cour en unités habitables. Dans certains cas, ces conversions sont motivées par un besoin immédiat d’un espace de vie supplémentaire pour les enfants adultes qui rentrent chez eux ou les parents vieillissants qui veulent de l’indépendance mais qui ont besoin d’être chers à proximité. Pour d’autres, il est difficile de négliger le potentiel de revenu supplémentaire. Selon Danny Karon, avocat en droit des consommateurs, professeur d’université et auteur de « Votre Advable Lawyer’s Guide to Legal Wellness », vous devrez considérer attentivement les codes du bâtiment, le zonage et d’autres exigences dans votre région pour louer légalement un espace de remise habitable.
La location d’un hangar légalement dépend de l’endroit où vous vivez
Que vous puissiez légalement louer un hangar ou non dépend en grande partie de l’endroit où vous vivez. « La Californie, par exemple, a des lois à l’échelle de l’État qui facilitent et rationalisent considérablement le processus de location d’un ADU », a déclaré Karon. L’Oregon et la Californie sont également des États adjoints sur la côte ouest, tandis que le Connecticut et le Maine réalisent le potentiel d’assouplissement de la crise du logement avec ADUS sur la côte est. « Mais d’autres États, comme l’Alabama et New York, ont des lois plus restrictives en place, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles, et certaines villes et associations des propriétaires leur interdisent complètement », a ajouté Karon.
Qu’est-ce que vous devez savoir d’autre pour éviter les problèmes juridiques
Si vous êtes prêt à louer votre hangar, Karon a conseillé de contacter d’abord vos bureaux de planification et de zonage locaux, d’autant plus que les réglementations varient si largement. « Ils voudront revoir les codes du bâtiment locaux pour des exigences spécifiques en termes de superficie minimale en pieds carrés, de la hauteur du plafond et des services publics offerts tout en vérifiant les ordonnances de location », a-t-il expliqué. Karon a également déclaré que certaines municipalités réglementent combien de temps les locataires doivent rester pour se qualifier de location, un sujet qui devient plus courant car Airbnb et d’autres clients transforment les séjours à long terme en problèmes de droits des locataires. Karon a suggéré de rechercher de l’aide d’un professionnel avant de répertorier votre hangar à louer. « Consultez un avocat si vous n’êtes pas sûr, en particulier si vous avez l’intention de générer des revenus considérables à partir de la location. »