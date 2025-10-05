Ford rappelle plus d’un million de voitures sur 5 problèmes de sécurité différents

Le 22 août 2025, Ford a fait une énorme annonce: cinq rappels distincts totalisant bien plus d’un million de voitures. Ce n’est pas la première fois que Ford rappelle plus d’un million de véhicules, mais les annonces précédentes de rappel importantes étaient tout un rappel clair. Cette fois-ci, les véhicules sont divisés sur plusieurs. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a publié des mémoires pour les cinq rappels, alors lisez la suite pour savoir si votre véhicule Ford a des problèmes de sécurité.

Quels véhicules Ford ont des problèmes de sécurité?

Avec plus de 1,2 million de véhicules Ford présentant des problèmes de sécurité, il y a de fortes chances que la vôtre soit sur la liste. Si vous possédez l’une des voitures suivantes, gardez un œil sur votre boîte aux lettres pour la lettre du propriétaire qui fournira des informations supplémentaires.

Rappel Lincoln et Edge

Le premier rappel Ford couvre près de 500 000 véhicules, dont le::

2016 Lincoln Mkx

2017 Lincoln Mkx

2018 Lincoln Mkx

Edge 2015

Edge 2016

Edge 2017

Edge 2018

F-150, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD et F-550 SD Rappel

Le deuxième rappel de Ford comprend plus de 355 000 véhicules tels que le:

2025 F-550 SD

2026 F-550 SD

2025 F-450 SD

2026 F-450 SD

2025 F-350 SD

2026 F-350 SD

2025 F-250 SD

2026 F-250 SD

2025 F-150

Rappel des explorateurs et aviateurs

Dans leur troisième rappel, Ford a annoncé des problèmes de sécurité avec plus de 200 000 véhicules Aviator 2025 Explorer et 2025.

Mustang Rappel

Le quatrième rappel couvre plus de 100 000 véhicules Mustang 2024-2025.

Ranger Rappel

Le rappel final a trouvé des problèmes de sécurité avec plus de 100 000 véhicules Ford, notamment le::

2024 Ranger

2025 Ranger

2026 Ranger

Pourquoi Ford se souvient-il de tant de véhicules?

Les cinq rappels différents englobent plusieurs risques de sécurité différents.

Rappel Lincoln et Edge

Les véhicules Lincoln et Edge affectés ont un problème de freinage. Selon la NHTSA, « le tuyau de ju découverte de frein arrière peut rompre et fuir le liquide de frein. » Les fuites de liquide de frein sont dangereuses car elles «peuvent prolonger la distance requise pour arrêter le véhicule, augmentant le risque d’un accident».

F-150, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD et F-550 SD Rappel

Les véhicules de la série F ont un problème électrique. La NHTSA rapporte que «le cluster de tableau de bord (IPC) peut échouer au démarrage». Le mémoire avertit que «un tableau de bord qui ne montre pas d’informations critiques, telles que les feux d’alerte ou la vitesse du véhicule, augmente le risque d’un accident».

Rappel des explorateurs et aviateurs

La prochaine liste de rappel est le rappel Explorer et Aviator. Avec ces véhicules Ford, le problème est un éclairage. Selon le mémoire de la NHTSA, «Lors du remorquage d’une remorque, les feux arrière sur la remorque peuvent ne pas s’allumer en raison d’un module de contrôle du corps mal fabriqué.» Il y a des normes de sécurité importantes auxquelles les véhicules doivent se conformer, et parce que leurs lumières ne sont pas suffisantes, «ces véhicules ne respectent pas les exigences de la norme de sécurité des véhicules à moteur fédéral numéro 108», des «lampes, des dispositifs réfléchissants et des équipements associés». »Mauvais éclairage pose un risque de crash. La NHTSA explique que «les feux arrière de la remorque qui ne s’allument pas comme prévu peuvent réduire la visibilité aux autres conducteurs, augmentant le risque d’un accident».

Mustang Rappel

Les Mustang rappelés ont également un problème d’éclairage. Selon la NHTSA, «L’eau peut entrer dans le module de contrôle du corps et provoquer une perte de communication avec l’éclairage extérieur, y compris la lumière de la plaque d’immatriculation, le marqueur latéral et les feux arrière.» Tout comme l’explorateur et le rappel d’aviateur, «ces véhicules ne respectent pas les exigences de la norme fédérale de sécurité des véhicules à moteur 108, des« lampes, des dispositifs réfléchissants et des équipements associés ».» La NHTSA explique que «la plaque d’immatriculation, le marqueur latéral et les feux arrière qui ne parviennent pas à s’allumer comme prévu peuvent réduire la visibilité à d’autres conducteurs, ce qui augmente le risque d’un accident.»

Ranger Rappel

Enfin, le rappel des Ranger a à voir avec les problèmes de coussin gonflables. Selon le mémoire de la NHTSA, «Les arbres gonflables du rideau latéral peuvent contacter les renforts intérieurs du pilier B et la déchirure pendant le déploiement.» Tout comme il existe des normes de sécurité pour l’éclairage, il y en a aussi pour les airbags. Et les Rangers touchés «ne respectent pas les exigences de la norme fédérale de sécurité des véhicules à moteur 226,« l’atténuation des éjections ».» La NHTSA prévient que «les coussins gonflants qui se déploient mal lors d’un accident augmentent le risque de blessure».

Rappel Lincoln et Edge

Selon la NHTSA, Ford développe toujours un remède pour les problèmes de freinage Lincoln et Edge. La société affirme que les premières lettres de propriétaire concernant le risque de sécurité seront postées début septembre 2025, et qu’une lettre de suivi avec des informations sur le recours est attendue en avril 2026.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez atteindre le service client Ford au 1-866-436-7332. Le numéro de Ford pour ce rappel est de 25S87, et le numéro NHTSA pour ce rappel est de 25v544000.

F-150, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD et F-550 SD Rappel

La réparation de la série F a été développée. Selon le mémoire de la NHTSA, «Le logiciel de cluster de tableau de tableau des instruments sera mis à jour par un concessionnaire ou par le biais d’une mise à jour en direct (OTA), gratuitement.» Ford dit qu’ils enverront des lettres propriétaires début septembre 2025.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez atteindre le service client Ford au 1-866-436-7332. Le numéro de Ford pour ce rappel est de 25S88 et le numéro NHTSA pour ce rappel est de 25v540000.

Rappel des explorateurs et aviateurs

L’explorateur et le rappel d’aviateur ont également une solution claire. La NHTSA affirme que «les concessionnaires remplaceront le module de contrôle du corps C sur les véhicules avec moins de 9 000 miles. Pour les véhicules de plus de 9 000 miles, les concessionnaires effectueront une vérification fonctionnelle du module de contrôle du corps C et le remplaceront si nécessaire. Les réparations seront effectuées gratuitement.» Ford dit qu’ils enverront des lettres de propriétaire initiales à la mi-octobre 2025 et enverront des lettres finales avec des instructions pour les réparations en avril 2026.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez atteindre le service client Ford au 1-866-436-7332. Le numéro de Ford pour ce rappel est de 25c42 et le numéro NHTSA pour ce rappel est de 25v543000.

Mustang Rappel

Pour le rappel Mustang, le mémoire de la NHTSA explique que «les concessionnaires inspecteront et scelleront les coutures du corps si nécessaire. Les concessionnaires inspecteront également le module de contrôle du corps pour la corrosion et le remplaceront, si nécessaire. Les réparations seront effectuées gratuitement.» Ford envoie également deux tours de lettres pour ce rappel. Les lettres initiales devraient être envoyées par la poste début septembre 2025, et les lettres de remède sont «prévues au premier trimestre 2026».

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez atteindre le service client Ford au 1-866-436-7332. Le numéro de Ford pour ce rappel est de 25c43 et le numéro NHTSA pour ce rappel est de 25v546000.

Ranger Rappel

Enfin, le rappel du Ranger. Pour cette réparation, la NHTSA rapporte que «les concessionnaires installeront gratuitement des boucliers protecteurs». Le premier tour de lettres de Ford sortira début septembre 2025 et leurs lettres de remède devraient sortir en décembre 2025. »

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez atteindre le service client Ford au 1-866-436-7332. Le numéro de Ford pour ce rappel est de 25c41 et le numéro NHTSA pour ce rappel est de 25v541000.

