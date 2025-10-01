Plus d’Américains vivent dans des VR que jamais – voici pourquoi

Depuis que les véhicules récréatifs (RVS) ont d’abord acquis une importance dans le 20ème Century, les Américains ont associé ces véhicules à la liberté et à la joie du voyage. Contrairement aux campeurs, de nombreux véhicules récréatifs sont des camping-cars conduisables qui n’ont pas besoin d’un autre véhicule pour les transporter. De plus, bien que les VR peuvent aller en taille, la plupart sont équipés d’une forme de logements, vous pouvez donc les conduire et camper dans un parc de camping-car sans avoir besoin de séjourner dans un hôtel. Ces fonctionnalités restent populaires, mais la demande de VR est de plus en plus motivée par des familles qui recherchent des logements plus abordables plutôt que de l’utiliser comme véhicule pour quitter leurs maisons en vacances. Malgré certains avantages de vivre dans un VR, il y a aussi de nombreux inconvénients à considérer. Cela peut inclure des coûts imprévus, des limites de durée de séjour dans les parcs de VR public, des équipements limités, un risque accru de traiter les catastrophes naturelles, et plus encore.
Le concept de vivre dans un VR à temps plein n’est pas nouveau. Bien que ce style de vie soit autrefois principalement associé aux retraités, les adultes plus jeunes et qui travaillent (y compris ceux avec enfants) vivent également de plus en plus dans les VR. Certains choisissent de vivre dans un VR en raison de plus de liberté et de pouvoir explorer, mais pour d’autres, le choix est exclusivement motivé par les coûts. Il y a aussi trois choses que vous devez savoir avant d’acheter un VR pour rendre le processus plus lisse.
Les VR en tant qu’alternatives de logement sont-ils plus abordables?
Compte tenu de l’augmentation du coût de la vie, associée à une pénurie de logements en cours aux États-Unis, de nombreux Américains recherchent des alternatives aux maisons traditionnelles, ainsi que de déménager dans des zones avec un logement plus abordable dans l’ensemble. Certains résidents de VR à temps plein ont déclaré des dépenses entre 2 000 $ et 3 000 $ par mois (pour deux adultes) sur leurs dépenses, y compris la nourriture et les vêtements. Étant donné que le Bureau du recensement américain a déclaré que les versements hypothécaires médians étaient supérieurs à 2 000 $ et que le loyer brut médian était de près de 1 500 $ en 2024, il est facile de voir comment les individus pourraient envisager de passer à un VR en tant que foyer permanent pour être une option plus abordable.
Cependant, malgré le fait de vivre dans un VR en tant que mode de logement abordable, cette option n’est pas aussi favorable à un budget que cela puisse paraître. Le premier est le coût du VR lui-même, qui peut aller de 10 000 $ pour un modèle de base à 300 000 $ pour les versions de luxe. Outre l’assurance et l’entretien, les résidents de VR peuvent également avoir besoin de trouver un terrain de camping pour se garer et rester. Bien que les camps puissent offrir des services publics, des services de blanchisserie et Internet, ces équipements comportent un coût d’environ 50 $ par nuit, selon le site. Vous êtes également à la merci du marché pétrolier lorsqu’il s’agit d’essayer de déterminer les coûts de carburant moyens pour le VR. Un VR peut se déprécier rapidement en valeur et les réparations inattendues peuvent également entraîner plus de dépenses. Comme Kat Tucker, un ancien résident du VR, a déclaré à NBC News, « cela peut être un excellent style de vie, mais cela peut aussi être un autre piège pour les pauvres qui continuent de s’associer. »