Plus d’Américains vivent dans des VR que jamais – voici pourquoi

Depuis que les véhicules récréatifs (RVS) ont d’abord acquis une importance dans le 20ème Century, les Américains ont associé ces véhicules à la liberté et à la joie du voyage. Contrairement aux campeurs, de nombreux véhicules récréatifs sont des camping-cars conduisables qui n’ont pas besoin d’un autre véhicule pour les transporter. De plus, bien que les VR peuvent aller en taille, la plupart sont équipés d’une forme de logements, vous pouvez donc les conduire et camper dans un parc de camping-car sans avoir besoin de séjourner dans un hôtel. Ces fonctionnalités restent populaires, mais la demande de VR est de plus en plus motivée par des familles qui recherchent des logements plus abordables plutôt que de l’utiliser comme véhicule pour quitter leurs maisons en vacances. Malgré certains avantages de vivre dans un VR, il y a aussi de nombreux inconvénients à considérer. Cela peut inclure des coûts imprévus, des limites de durée de séjour dans les parcs de VR public, des équipements limités, un risque accru de traiter les catastrophes naturelles, et plus encore.

Le concept de vivre dans un VR à temps plein n’est pas nouveau. Bien que ce style de vie soit autrefois principalement associé aux retraités, les adultes plus jeunes et qui travaillent (y compris ceux avec enfants) vivent également de plus en plus dans les VR. Certains choisissent de vivre dans un VR en raison de plus de liberté et de pouvoir explorer, mais pour d’autres, le choix est exclusivement motivé par les coûts. Il y a aussi trois choses que vous devez savoir avant d’acheter un VR pour rendre le processus plus lisse.