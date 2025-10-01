La vérité sur l’almanac de l’agriculteur: fait ou folklore?

Bien avant les applications météorologiques sur les appareils mobiles et les rapports météorologiques à la télévision et dans le journal, les Américains se sont appuyés sur des prédictions météorologiques à long terme publiées dans les almanaques de l’agriculteur. Oui, c’est des almanachs avec un «S», car tout au long du 21e, du 20e et de la majeure partie du 19e siècle, il y en a eu deux. L’original est connu aujourd’hui comme le Almanach de l’ancien agriculteuret le nouveau venu est connu simplement comme le Almanach des agriculteurs.

Bien qu’ils soient deux publications distinctes, les deux offrent du matériel similaire. Ils donnent des conseils de jardinage, des mouvements planétaires chroniques, annoncent les prochains événements célestes comme des douches de météores et discutent du folklore et des traditions de manière divertissante.

Mais les almanachs sont probablement mieux connus pour leurs prévisions météorologiques à long terme. La question est: à quel point ces prévisions sont-elles fiables, en particulier par rapport à celles fournies par des méthodes scientifiques modernes? Nous avons demandé au scientifique des systèmes de terre le Dr Hansi Singh, qui fait des prédictions météorologiques son entreprise, de peser.

Qu’est-ce que l’almanac de l’agriculteur?

Les almanachs sont des parchemins d’information, des brochures ou des brochures, et ils n’ont rien de nouveau, ayant existé depuis au moins le deuxième millénaire BCE. Ils publient des listes d’événements actuels et à venir, ce qui en fait des précurseurs aux journaux. Dans les Amériques, Benjamin Franklin a publié Almanack du pauvre Richard De 1732 à 1758, qui était une collection de prévisions météorologiques, de puzzles, de conseils pratiques et d’autres divertissements. Il avait une impression annuelle de 10 000 exemplaires.

Robert B. Thomas a publié l’almanac d’agriculteur d’origine principalement pour les agriculteurs (comme vous l’avez peut-être deviné). Son objectif, en partie, était d’aider les personnes qui comptaient sur des cultures pour la survie à maintenir leurs fermes et à planifier leur plantation en fonction des conditions météorologiques attendues pour l’année. Cependant, cet almanach, qui devait rivaliser avec des similaires, s’est efforcé d’offrir des conseils «nouveaux, utiles et divertissants», ce qui a contribué à consolider sa popularité au fil des ans.

Quand a-t-il commencé?

L’almanac de l’agriculteur a commencé comme une publication régionale en 1792. Thomas l’a publiée pour la première fois dans le Massachusetts, et il a maintenu le contrôle éditorial jusqu’à sa mort en 1846. En 1818, David Young et Jacob Mann de New Jersey ont publié une version différente qui s’est avérée tout aussi populaire. En 1848, la version originale fondée par Thomas est devenue officiellement connue sous le nom d’almanac de l’ancien agriculteur, tandis que celui introduit par Young et Mann est devenu simplement l’almanac des agriculteurs. Les deux sont disponibles en permanence du public depuis lors.

Comment ça marche?

Comme les formules pour Coke et KFC, la méthode exacte que les Almanacs utilisent pour faire des prévisions météorologiques à long terme est un secret étroitement gardé. En général, dit Singh, «l’almanac de l’agriculteur crée ses prévisions en grande partie sur les conditions météorologiques historiques en plus de facteurs comme l’activité des taches solaires et même l’astrologie.»

Cela le met en un mot en ce qui concerne l’Almanac d’origine, sauf peut-être pour la partie astrologique. Selon son site Web, l’Almanach de l’ancien agriculteur utilise trois disciplines pour faire ses prédictions, et il ne mentionne pas l’astrologie. L’almanach des agriculteurs consacre cependant une section entière à l’astrologie de son site Web, il est donc le plus susceptible des deux d’incorporer des considérations astrologiques dans ses prédictions.

Les disciplines que l’almanac de l’ancien fermier prétend utiliser pour faire ses prédictions météorologiques est:

Science solaire: l’étude des taches solaires et d’autres activités solaires;

l’étude des taches solaires et d’autres activités solaires; Climatologie: l’étude des modèles climatiques en vigueur;

l’étude des modèles climatiques en vigueur; Météorologie: L’étude de l’atmosphère de la Terre.

Quelle est la précision de l’almanac de l’agriculteur?

C’est une question de débat. Le Almanach de l’ancien agriculteur réclame une précision traditionnelle de 80%, mais une étude menée par l’Université de l’Illinois sur une période de cinq ans et publiée en 2010 a révélé que la précision ressemblait plus à 52% – en fait, un tirage au sort. Néanmoins, parce que les prédictions de l’Almanach reposent en partie sur les phénomènes célestes non affectés par l’atmosphère en constante évolution de la Terre, ils peuvent parfois être précis, ce qui peut être pourquoi ils restent populaires, bien qu’ils soient considérés par beaucoup, y compris Hansi, comme non scientifiques.

L’almanac de l’agriculteur est-il moins précis que les autres prévisions météorologiques?

Ce serait oui, selon Singh. «Les scientifiques de la Terre ont développé des outils de prédiction météorologiques à longue portée au cours des deux dernières décennies qui reposent sur des modèles de systèmes de terre sophistiqués. Ces modèles intègrent l’atmosphère, l’océan, la terre et la glace – les principaux moteurs du climat de la Terre – pour étendre les compétences de prévision au-delà de la fenêtre météorologique de 10 jours.

Contrairement à l’approche de l’Almanach, les prévisions scientifiques modernes intègrent également les impacts du changement climatique, que la correspondance historique des modèles ne peut capturer. »

Meilleures prédictions météorologiques à longue portée

La nature chaotique de l’atmosphère de la Terre rend la prédiction des intempéries à long terme difficile, mais comme Singh le mentionne, les nouveaux modèles climatiques rendent les prévisions à long terme plus fiables.

«Les prévisions à longue portée les plus fiables proviennent de grandes agences scientifiques telles que la NOAA aux États-Unis et de l’ECMWF en Europe, qui rendent leurs données accessibles au public», dit-elle.

En outre, Singh pointe Eddy, un outil d’IA disponible sur son site Web Planette qui promet des prévisions qui ont raison 95% du temps. «Chez Pranette, nous fournissons des prévisions localisées via Eddy qui se sont avérées surpasser à la fois la NOAA et l’ECMWF sur les principales mesures de précision.»

Je viens d’essayer Eddy, ce qui peut faire des prévisions jusqu’à quatre mois. J’espère que ses affirmations de précision sont vraies, car pour 2025, elle prédit un automne frais, sec et agréable dans la partie de la Californie dans laquelle je vis. Ce sera un capuchon approprié à un été extrêmement agréable dans cette partie du monde, alors voyons si Eddy le cloue.

FAQ

Quelles autres informations sont dans l’almanac de l’agriculteur?

Si vous êtes en ligne, vous pouvez vous rendre sur le site d’almanac de l’ancien agriculteur (almanac.com) ou sur le site d’almanac des agriculteurs (Farmersalmanac.com) pour trouver des prédictions météorologiques, des conseils sur le jardinage et la préparation des aliments, des conseils et des informations pratiques sur les mouvements du soleil, de la lune et des planètes. Vous trouverez également des calendriers qui conseillent les meilleurs jours pour mener certaines activités. Le site d’almanac des agriculteurs a également des sections consacrées exclusivement à l’astrologie et au folklore, que je n’ai pas trouvé sur le site de l’ancien agriculteur.

Vous pouvez également trouver des versions de poche et de couverture rigide des deux almanachs dans les librairies et les kiosques à journaux. Ils contiennent une grande partie des mêmes informations que vous trouverez en ligne.

Quand l’almanac de l’agriculteur est-il publié?

Le Almanach de l’ancien agriculteur et le Almanach des agriculteurs sont publiés chaque année fin août ou début septembre.

À propos de l’expert

Dr Hansi Singh est un scientifique, mathématicien et PDG de Terre Systems, une entreprise offrant des prévisions météorologiques à longue portée.

