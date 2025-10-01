L’achat d’une maison est-il toujours difficile en 2025? Voici ce qu’il faut savoir

Posséder une maison a longtemps été considéré comme le rêve américain. Cependant, ces jours-ci, il peut être difficile de transformer ce rêve en réalité. Pour certains, cela peut même ne pas avoir de sens d’essayer. Si vous avez la sécurité financière et que vous prévoyez de rester sur le long terme, l’achat d’une maison pourrait toujours être une décision intelligente. Cependant, si l’argent est serré ou si vous n’êtes pas sûr de vos plans à long terme, vous voudrez peut-être reconsidérer la poursuite de ce rêve en ce moment.

L’un des inconvénients les plus importants de l’achat d’une maison en 2025 est le prix. Depuis le début de la pandémie il y a cinq ans, la valeur des maisons a augmenté de plus de 40%. Cela est dû en partie aux taux hypothécaires à fond rocheux entre 2020 et 2022, ce qui a envoyé une vague d’acheteurs sur le marché, ce qui fait augmenter les coûts. Bien que le rythme des augmentations se soit refroidi, une offre limitée de maisons a maintenu les prix des logements obstinément élevés. Dans certains États, comme Hawaï et la Californie, les coûts de logement sont si élevés que vous devrez faire près du double du revenu moyen pour vous permettre une maison.

Pour aggraver les choses, des taux hypothécaires élevés ont ajouté aux défis de l’abordabilité des acheteurs. L’hypothèque fixe moyenne de 30 ans, qui a atteint un minimum de 2,65% en janvier 2021, a dépassé 7% avant de s’installer dans la fourchette de 6%, où elle a plané tout au long de 2025. Il y a également une incertitude continue entourant l’économie – en particulier en ce qui concerne l’inflation et l’impact des tarifs – qui est une autre raison pour laquelle les acheteurs peuvent vouloir rester sur l’écart pour voir comment les choses se déroulent.